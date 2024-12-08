Тур: 26.
0:0
Второй тайм: 79'
0'
32' Желтая карточкаMartin Fernandez
40' Желтая карточкаБотта Рубен
43' Желтая карточкаКастро Лукас
44' Желтая карточкаГаларса Матиас
69' Желтая карточкаJuan Rodriguez2
73' Желтая карточкаLeandro Mamut
Ход матча
32'
40'
43'
44'
69'
73'
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Matias Gomez
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|6
|0.23
|Абальдо Матиас
|3
|0.12
|Кастро Лукас
|2
|0.08
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.08
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.08
|Коласо Николас
|1
|0.04
|Троянски Франко
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Leandro Mamut
|1
|0.04
|Салазар Давид
|1
|0.04
|Пинтадо Хуан
|0
|0
|Santino Primante
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.23
|Таррагона Кристиан
|5
|0.19
|Галарса Матиас
|3
|0.12
|Джиротти Федерико
|3 (1)
|0.12
|Портильо Маркос
|2
|0.08
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.08
|Соса Рамон
|2
|0.08
|Мартинес Алекс
|2
|0.08
|Juan Rodriguez2
|2
|0.08
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.04
|Наварро Мигель
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|1
|0.04
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.04
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Депьетри Валентин
|1
|0.04
|Портильо Хуан Карлос
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|8
|1
|Martin Fernandez
|7
|1
|Nicolas Garayalde
|5
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Кастро Лукас
|5
|0
|Enzo Martinez3
|2
|1
|Канто Густаво
|3
|0
|Макс Аугусто
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Коласо Николас
|2
|0
|Manuel Panaro Miramon
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Салазар Давид
|2
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
|Santino Primante
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|7
|1
|Ботта Рубен
|8
|0
|Портильо Хуан Карлос
|6
|0
|Портильо Маркос
|6
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Паласиос Себастьян
|2
|1
|Alexander Medina
|0
|2
|Эррера Гидо
|3
|0
|Таррагона Кристиан
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Тальерес Кордоба
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
15
Химнасия Ла-Плата
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Тальерес Кордоба
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
64% (16)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
14%
5
29%
29%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
3
33%
4
25%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
3
50%
1
6%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
20
33
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
5
25%
6
18%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
2
10%
4
12%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
2
10%
7
21%
61-75
7
35%
7
21%
76-90
Пропущено
22
23
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
18%
6
26%
31-45
7
32%
2
9%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
5
23%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 2:3 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
0:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
49
57
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
196
421
916
223
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|0:0
|26
|12
|10
|4
|32 - 24
|46
|3.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|25
|10
|10
|5
|34 - 20
|40
|6.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|8.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|9.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|10.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|11.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|12.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|13.
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|15.
|25
|8
|10
|7
|32 - 30
|34
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|0:0
|26
|8
|9
|9
|21 - 21
|33
|18.
|4:0
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|20.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|23.
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|24.
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|0:4
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|4.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|5.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|6.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|7.
|13
|7
|5
|1
|25 - 9
|26
|8.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|9.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|14 - 9
|22
|16.
|4:0
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|17.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|18.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|19.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|26.
|0:4
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|16 - 17
|21
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|17.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|4:0
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|0:4
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9