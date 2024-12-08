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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Химнасия Ла-Плата
0:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
32' Желтая карточка
Martin Fernandez
40' Желтая карточка
Ботта Рубен
43' Желтая карточка
Кастро Лукас
44' Желтая карточка
Галарса Матиас
69' Желтая карточка
Портильо Хуан Карлос
73' Желтая карточка
Leandro Mamut
0:1
80' Гол
Бартиччотто Бруно
90' Желтая карточка
Matias Esquivel
90'+6
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
21
Enzo
Martinez3
18
Коласо
Николас
36
Nicolas
Garayalde
6
Martin
Fernandez
34
Leandro
Mamut
19
Кастро
Лукас
30
Rodrigo
Castillo
38
Manuel
Panaro
Miramon
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
27
Портилья
Хуан
14
Мартинес
Алекс
10
Ботта
Рубен
8
Галарса
Матиас
25
Таррагона
Кристиан
Химнасия Ла-Плата
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
0:3
ЛП
2:2
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
ЛП
5:2
КПЛ
3:0
КДМЭП
2:2
С
2:1
С
0:2
С
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 6 0.23
Абальдо Матиас 3 0.12
Кастро Лукас 2 0.08
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.08
Де Бласис Пабло 2 (2) 0.08
Коласо Николас 1 0.04
Троянски Франко 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Leandro Mamut 1 0.04
Салазар Давид 1 0.04
Пинтадо Хуан 0 0
Santino Primante 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 7 0.27
Таррагона Кристиан 5 0.19
Галарса Матиас 3 0.12
Джиротти Федерико 3 (1) 0.12
Портильо Маркос 2 0.08
Ботта Рубен 2 (1) 0.08
Соса Рамон 2 0.08
Мартинес Алекс 2 0.08
Juan Rodriguez2 2 0.08
Бенавидес Гастон Америко 1 0.04
Наварро Мигель 1 0.04
Паласиос Себастьян 1 0.04
Альбаррасин Густаво 1 0.04
Каталан Матиас 1 0.04
Депьетри Валентин 1 0.04
Портильо Хуан Карлос 0 0
Риверос Блас 0 0
Боу Густаво 0 0
Портилья Хуан 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 8 1
Martin Fernandez 7 1
Nicolas Garayalde 5 1
Моралес Леонардо 6 0
Кастро Лукас 5 0
Enzo Martinez3 2 1
Канто Густаво 3 0
Макс Аугусто 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Коласо Николас 2 0
Manuel Panaro Miramon 2 0
Leandro Mamut 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Салазар Давид 2 0
Де Бласис Пабло 1 0
Троянски Франко 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Santino Primante 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галарса Матиас 7 1
Ботта Рубен 8 0
Портильо Хуан Карлос 7 0
Портильо Маркос 6 0
Бенавидес Гастон Америко 5 0
Ортегоса Диего 3 1
Паласиос Себастьян 2 1
Alexander Medina 0 2
Эррера Гидо 3 0
Таррагона Кристиан 3 0
Наварро Мигель 3 0
Депьетри Валентин 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Ramiro Ruiz 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Портилья Хуан 2 0
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Matias Esquivel 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Тальерес Кордоба
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
15
Химнасия Ла-Плата
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Тальерес Кордоба
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
65% (17)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
14%
5
28%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
6
33%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
3
50%
1
6%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

20
34
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
5
25%
6
18%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
2
10%
4
12%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
2
10%
7
21%
61-75
7
35%
8
24%
76-90

Пропущено

23
23
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
4%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
6
26%
31-45
7
30%
2
9%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
6
26%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 2:3 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 23%
1:0
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
11 раз 42%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
1
4
10
1.5
5
7
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
20
6
4
22
1.5
9
17
2
24
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 26 13 9 4 33 - 24 48
3.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 1:0 26 11 10 5 35 - 20 43
6.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
7.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
8.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
9.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
10.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
11.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
12.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
13.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
14.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 26 8 8 10 21 - 22 32
18.
Годой Крус
 26 7 11 8 29 - 28 32
19.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
21.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 7 8 10 21 - 25 29
23.
Росарио Сентраль
 0:1 26 7 8 11 25 - 26 29
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 26 5 8 13 21 - 35 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Ривер Плейт
 1:0 14 8 5 1 26 - 9 29
4.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
5.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
6.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
7.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Годой Крус
 14 5 7 2 20 - 11 22
16.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
17.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
18.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 14 - 10 21
19.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 0:1 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 14 6 5 3 17 - 17 23
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 4 5 11 - 13 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Ривер Плейт
 1:0 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 0:1 14 3 4 7 11 - 14 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
16.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 14 2 3 9 7 - 22 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Эстудиантес Ла-Плата Аскасибар Сантьяго 1 9
Весь список
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