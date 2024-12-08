Тур: 26.
0:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаMartin Fernandez
40' Желтая карточкаБотта Рубен
43' Желтая карточкаКастро Лукас
44' Желтая карточкаГаларса Матиас
69' Желтая карточкаПортильо Хуан Карлос
73' Желтая карточкаLeandro Mamut
0:1
80' ГолБартиччотто Бруно
90' Желтая карточкаMatias Esquivel
90'+6
Ход матча
32'
40'
43'
44'
73'
80'
90'
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Matias Gomez
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|6
|0.23
|Абальдо Матиас
|3
|0.12
|Кастро Лукас
|2
|0.08
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.08
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.08
|Коласо Николас
|1
|0.04
|Троянски Франко
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Leandro Mamut
|1
|0.04
|Салазар Давид
|1
|0.04
|Пинтадо Хуан
|0
|0
|Santino Primante
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|7
|0.27
|Таррагона Кристиан
|5
|0.19
|Галарса Матиас
|3
|0.12
|Джиротти Федерико
|3 (1)
|0.12
|Портильо Маркос
|2
|0.08
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.08
|Соса Рамон
|2
|0.08
|Мартинес Алекс
|2
|0.08
|Juan Rodriguez2
|2
|0.08
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.04
|Наварро Мигель
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|1
|0.04
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.04
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Депьетри Валентин
|1
|0.04
|Портильо Хуан Карлос
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|8
|1
|Martin Fernandez
|7
|1
|Nicolas Garayalde
|5
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Кастро Лукас
|5
|0
|Enzo Martinez3
|2
|1
|Канто Густаво
|3
|0
|Макс Аугусто
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Коласо Николас
|2
|0
|Manuel Panaro Miramon
|2
|0
|Leandro Mamut
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Салазар Давид
|2
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
|Santino Primante
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|7
|1
|Ботта Рубен
|8
|0
|Портильо Хуан Карлос
|7
|0
|Портильо Маркос
|6
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Паласиос Себастьян
|2
|1
|Alexander Medina
|0
|2
|Эррера Гидо
|3
|0
|Таррагона Кристиан
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Тальерес Кордоба
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
15
Химнасия Ла-Плата
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Тальерес Кордоба
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
65% (17)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
14%
5
28%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
6
33%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
4
40%
4
25%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
3
50%
1
6%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
20
34
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
5
25%
6
18%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
2
10%
4
12%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
2
10%
7
21%
61-75
7
35%
8
24%
76-90
Пропущено
23
23
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
4%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
6
26%
31-45
7
30%
2
9%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
6
26%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 2:3 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 23%
1:0
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
11 раз 42%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
111
410
57
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
206
422
917
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|26
|13
|9
|4
|33 - 24
|48
|3.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|1:0
|26
|11
|10
|5
|35 - 20
|43
|6.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|8.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|9.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|10.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|11.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|12.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|13.
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|15.
|25
|8
|10
|7
|32 - 30
|34
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|26
|8
|8
|10
|21 - 22
|32
|18.
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|20.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|23.
|0:1
|26
|7
|8
|11
|25 - 26
|29
|24.
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|1:0
|14
|8
|5
|1
|26 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|5.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|6.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|7.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|8.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|16.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|17.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|18.
|14
|6
|3
|5
|14 - 10
|21
|19.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|17 - 17
|23
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|11 - 14
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9