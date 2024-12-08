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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Сентраль Кордоба СдЕ
3:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:0
17' Не забитый пенальти
Favio Cabral
1:0
28' Гол
Favio Cabral
2:0
45' Гол
Luis Miguel Angulo
3:0
51' Гол
Luis Miguel Angulo
3:1
61' Гол
Бассо Агустин
79' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
85' Желтая карточка
Сукулини Бруно
88' Желтая карточка
Maximiliano Salas
90'+6
1
Luis
Ingolotti
20
Мартинес
Фернардо
4
Пильюд
Иван
15
Yonatthan
Rak
6
Sebastian
Valdez
3
Leonardo
Marchi
32
Васкес
Кевин
10
Кабрера
Элиас
21
Alexis
Segovia
18
Luis
Miguel
Angulo
29
Favio
Cabral
25
Facundo
Cambeses
15
Gaston
Martirena
6
Nazareno
Colombo
2
Бассо
Агустин
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
13
Соса
Сантьяго
16
Барриос
Мартин
22
Baltasar
Rodriguez
12
Вьетто
Лусиано
7
Maximiliano
Salas
Сентраль Кордоба СдЕ
5-2-3
Расинг Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
1:3
КПЛ
1:1
ЛП
3:1
ЛП
1:3
ЛП
0:0
КПЛ
1:0
КДМЭП
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Favio Cabral 4 0.15
Rodrigo Atencio 4 0.15
Luis Miguel Angulo 3 0.12
Lucas Varaldo 3 (1) 0.12
Tomas Molina 3 (2) 0.12
Флорентин Хосе 2 0.08
Juan Andres Meli 2 0.08
Васкес Кевин 2 0.08
Годой Матиас 1 0.04
Matias Benitez 1 0.04
Rafael Barrios 1 0.04
Санабрия Матео 1 0.04
Manuel Palavecino 1 0.04
Yonatthan Rak 0 0
Santiago Laquidain 0 0
Alexis Segovia 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 7 0.27
Мартинес Рохер 5 (1) 0.19
Gaston Martirena 3 0.12
Maximiliano Salas 3 (1) 0.12
Вьетто Лусиано 3 0.12
Мура Факундо 3 0.12
Солари Сантьяго 2 0.08
Альмендра Агустин 2 0.08
Кинтеро Хуан 2 (1) 0.08
Соса Сантьяго 2 0.08
Карбонеро Йохан 2 0.08
Рохас Габриэль 1 0.04
Сигали Леонардо 1 0.04
Бассо Агустин 1 0.04
Nazareno Colombo 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Santiago Quiros 1 0.04
Сукулини Бруно 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Abascia 4 2
Годой Матиас 6 0
Santiago Laquidain 3 1
Васкес Кевин 4 0
Sebastian Valdez 4 0
Rodrigo Atencio 4 0
Rafael Barrios 3 0
Yonatthan Rak 3 0
Флорентин Хосе 3 0
Oscar Garrido 3 0
Juan Andres Meli 3 0
Cristian Vega 1 1
Manuel Palavecino 2 0
Matias Benitez 1 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Пильюд Иван 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Franco Aragon 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Luis Miguel Angulo 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Омар де Фелиппе 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 7 1
Maximiliano Salas 6 0
Солари Сантьяго 3 1
Соса Сантьяго 4 0
Сигали Леонардо 3 0
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Elordi 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Ди Чезаре Марко 3 0
Сукулини Бруно 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Santiago Quiros 2 0
Вьетто Лусиано 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Расинг Авельянеда
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
5
Сентраль Кордоба СдЕ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Расинг Авельянеда
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

10
20
Сентраль Кордоба СдЕ
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Расинг Авельянеда
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

16
16
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
7
44%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

18
18
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Забито

12
25
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
7
28%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
25%
3
12%
61-75
5
42%
7
28%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
24%
4
33%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
12%
3
25%
76-90

Забито

28
41
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
2
7%
4
10%
1-15
4
14%
9
22%
16-30
9
32%
7
17%
31-45
3
11%
5
12%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
6
21%
10
24%
76-90

Пропущено

35
30
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
6
17%
6
20%
1-15
4
11%
6
20%
16-30
5
14%
2
7%
31-45
9
26%
3
10%
46-60
4
11%
6
20%
61-75
7
20%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла-Плата 4:5 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
8
4
1
12
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
5
9
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
18
8
10
16
1.5
13
13
3
23
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 25 10 10 5 34 - 20 40
6.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
7.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
8.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
9.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
10.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
11.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
12.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
13.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
14.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
20.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
21.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 7 8 10 21 - 25 29
23.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
4.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
5.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
6.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
7.
Ривер Плейт
 13 7 5 1 25 - 9 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
16.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
17.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 4 5 11 - 13 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
16.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Эстудиантес Ла-Плата Аскасибар Сантьяго 1 9
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