Тур: 26.
3:1
Конец матча
0'
0:0
17' Не забитый пенальтиFavio Cabral
1:0
28' ГолFavio Cabral
2:0
45' ГолLuis Miguel Angulo
3:0
51' ГолLuis Miguel Angulo
3:1
61' ГолБассо Агустин
79' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
85' Желтая карточкаСукулини Бруно
88' Желтая карточкаMaximiliano Salas
90'+6
Ход матча
17'
0:0
28'
45'
51'
61'
3:1
85'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Расинга»
-
32
Васкес
Кевин
29
Favio
Cabral
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Favio CabralНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
19 Juan Elordi
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
80
72
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Favio Cabral
|4
|0.15
|Rodrigo Atencio
|4
|0.15
|Luis Miguel Angulo
|3
|0.12
|Lucas Varaldo
|3 (1)
|0.12
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.12
|Флорентин Хосе
|2
|0.08
|Juan Andres Meli
|2
|0.08
|Васкес Кевин
|2
|0.08
|Годой Матиас
|1
|0.04
|Matias Benitez
|1
|0.04
|Rafael Barrios
|1
|0.04
|Санабрия Матео
|1
|0.04
|Manuel Palavecino
|1
|0.04
|Yonatthan Rak
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
|Alexis Segovia
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|7
|0.27
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.19
|Gaston Martirena
|3
|0.12
|Maximiliano Salas
|3 (1)
|0.12
|Вьетто Лусиано
|3
|0.12
|Мура Факундо
|3
|0.12
|Солари Сантьяго
|2
|0.08
|Альмендра Агустин
|2
|0.08
|Кинтеро Хуан
|2 (1)
|0.08
|Соса Сантьяго
|2
|0.08
|Карбонеро Йохан
|2
|0.08
|Рохас Габриэль
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Бассо Агустин
|1
|0.04
|Nazareno Colombo
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Santiago Quiros
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Abascia
|4
|2
|Годой Матиас
|6
|0
|Santiago Laquidain
|3
|1
|Васкес Кевин
|4
|0
|Sebastian Valdez
|4
|0
|Rodrigo Atencio
|4
|0
|Rafael Barrios
|3
|0
|Yonatthan Rak
|3
|0
|Флорентин Хосе
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Cristian Vega
|1
|1
|Manuel Palavecino
|2
|0
|Matias Benitez
|1
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Luis Miguel Angulo
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
|Омар де Фелиппе
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|7
|1
|Maximiliano Salas
|6
|0
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Сукулини Бруно
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Santiago Quiros
|2
|0
|Вьетто Лусиано
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Расинг Авельянеда
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
5
Сентраль Кордоба СдЕ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Расинг Авельянеда
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
10
20
Сентраль Кордоба СдЕ
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Расинг Авельянеда
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
15
25
Голы по времени матча
Забито
16
16
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
7
44%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Пропущено
18
18
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
5
28%
4
22%
76-90
Забито
12
25
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
7
28%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
25%
3
12%
61-75
5
42%
7
28%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
24%
4
33%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
12%
3
25%
76-90
Забито
28
41
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
2
7%
4
10%
1-15
4
14%
9
22%
16-30
9
32%
7
17%
31-45
3
11%
5
12%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
6
21%
10
24%
76-90
Пропущено
35
30
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
6
17%
6
20%
1-15
4
11%
6
20%
16-30
5
14%
2
7%
31-45
9
26%
3
10%
46-60
4
11%
6
20%
61-75
7
20%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла-Плата 4:5 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
76
84
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
310
59
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
188
1016
1313
323
620
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Расинга»
-