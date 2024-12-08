  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Ривер Плейт
1:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
28' Желтая карточка
Колидио Факундо
34' Желтая карточка
Рубен Марко
1:0
45' Гол
Солари Пабло

Ход матча

28'
Колидио Факундо
 
34'
 
Рубен Марко
45'
Солари Пабло
(Эчеверри Клаудио)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Ривер Плейт
Ничья
Росарио Сентраль
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1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
33
Песселья
Херман
17
Диас
Пауло
24
Акунья
Маркос
31
Симон
Сантьяго
23
Вильягра
Родриго
8
Меса
Максимильяно
19
Эчеверри
Клаудио
36
Солари
Пабло
11
Колидио
Факундо
1
Броун
Хорхе
47
Luca
Raffin
16
Мартинес
Маурисио
24
Хименес
Хуан
4
Damian
Alberto
Martinez
21
Alan
Rodriguez2
22
Laurtaro
Giaccone
5
Ибарра
Франко
45
Kevin
Ortiz
27
Gaspar
Duarte
9
Рубен
Марко
Ривер Плейт
4-3-1-2
Росарио Сентраль
5-4-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед

28 матчей

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
2:1
КПЛ
0:0
КПЛ
3:1
ЛП
3:3
ЛП
1:2
ЛП
2:2
КПЛ
3:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
0:0
К
4:3
П
3:3
КА
0:2
П
2:0
КА
0:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
ПБ
0:0
НБ
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.55

Среднее время на гол

69
58

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
0.65

Среднее время на гол

55
139

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 10 (3) 0.38
Колидио Факундо 7 (1) 0.27
Меса Максимильяно 4 0.15
Солари Пабло 4 0.15
Эчеверри Клаудио 2 0.08
Диас Пауло 2 0.08
Фернандес Игнасио 1 0.04
Мастантуоно Франко 1 0.04
Лансини Мануэль 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Мартинес Гонсало 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.12
Кампас Хаминтон 3 0.12
Agustin Modica 3 0.12
Carlos Quintana 2 0.08
Facundo Mallo 2 0.08
Luca Martinez Dupuy 2 0.08
Копетти Энцо 1 0.04
Laurtaro Giaccone 1 0.04
Рубен Марко 1 0.04
Хименес Хуан 1 0.04
Tomas O'Connor 1 0.04
Alan Rodriguez2 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Kevin Ortiz 1 0.04
Fabricio Oviedo 1 0.04
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борха Мигель 5 0
Фонсека Николас 5 0
Гаттони Федерико 3 1
Песселья Херман 4 0
Краневиттер Матиас 4 0
Колидио Факундо 4 0
Пирес Леандро 3 0
Фернандес Игнасио 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Диас Энцо Эрнан 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Солари Пабло 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Меса Максимильяно 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Эчеверри Клаудио 2 0
Акунья Маркос 1 0
Армани Франко 1 0
Барейро Адам 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Мастантуоно Франко 1 0
Забала Даниэль 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 6 1
Kevin Ortiz 7 0
Сандез Агустин 5 1
Рубен Марко 6 0
Carlos Quintana 5 0
Jonathan David Gomez 5 0
Miguel Barbieri 5 0
Facundo Mallo 5 0
Emanuel Coronel 5 0
Tomas O'Connor 4 0
Хименес Хуан 4 0
Броун Хорхе 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Laurtaro Giaccone 3 0
Солари Аугусто 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Копетти Энцо 2 0
Elias Ocampo 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Samuel Beltran 1 0
Gaspar Duarte 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
6
Ривер Плейт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
14
Ривер Плейт
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
52% (13)
4% (1)
Росарио Сентраль
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

25
10
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
12%
3
30%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
3
12%
1
10%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
9
36%
4
40%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
22%
6
43%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
7
50%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

34
24
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
6
18%
3
13%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
7
21%
1
4%
46-60
4
12%
1
4%
61-75
10
29%
29%
11
46%
76-90

Пропущено

20
26
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
3
15%
8
31%
1-15
4
20%
6
23%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
25%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Эстрелла - Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
3
9
6
7
2.5
2
10
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
2
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
8
9
16
1.5
5
20
7
18
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 26 13 9 4 33 - 24 48
3.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 1:0 26 11 10 5 35 - 20 43
6.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
7.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
8.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
9.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
10.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
11.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
12.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
13.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
14.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 26 8 8 10 21 - 22 32
18.
Годой Крус
 26 7 11 8 29 - 28 32
19.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
21.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 7 8 10 21 - 25 29
23.
Росарио Сентраль
 0:1 26 7 8 11 25 - 26 29
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 26 5 8 13 21 - 35 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Ривер Плейт
 1:0 14 8 5 1 26 - 9 29
4.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
5.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
6.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
7.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Годой Крус
 14 5 7 2 20 - 11 22
16.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
17.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
18.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 14 - 10 21
19.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 0:1 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 14 6 5 3 17 - 17 23
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 4 5 11 - 13 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Ривер Плейт
 1:0 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 0:1 14 3 4 7 11 - 14 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
16.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 14 2 3 9 7 - 22 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Эстудиантес Ла-Плата Аскасибар Сантьяго 1 9
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  • Первый тайм
  • 49'
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    Эчеверри Клаудио сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Солари Пабло бьет в цель!
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Ривер Плейт
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