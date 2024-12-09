Тур: 26.
4:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаКолидио Факундо
34' Желтая карточкаРубен Марко
1:0
45' ГолСолари Пабло
59' Желтая карточкаLuca Raffin
66' Желтая карточкаИбарра Франко
67' Желтая карточкаСолари Аугусто
2:0
70' ГолБорха Мигель
3:0
72' ГолСолари Пабло
79' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
4:0
90' ПенальтиМартинес Гонсало
90'+1
Ход матча
28'
34'
45'
1:0
59'
66'
67'
70'
2:0
72'
3:0
90'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
47
Luca
Raffin
24
Хименес
Хуан
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Luca RaffinЗащитник
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Сильва КевинВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
-
Главный тренер: Ariel Holan
История личных встреч
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед
28 матчей
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.55
Среднее время на гол
69
58
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
0.65
Среднее время на гол
55
139
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|11 (3)
|0.42
|Колидио Факундо
|7 (1)
|0.27
|Солари Пабло
|6
|0.23
|Меса Максимильяно
|4
|0.15
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.08
|Диас Пауло
|2
|0.08
|Мартинес Гонсало
|1 (1)
|0.04
|Фернандес Игнасио
|1
|0.04
|Мастантуоно Франко
|1
|0.04
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.12
|Кампас Хаминтон
|3
|0.12
|Agustin Modica
|3
|0.12
|Carlos Quintana
|2
|0.08
|Facundo Mallo
|2
|0.08
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.08
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.04
|Рубен Марко
|1
|0.04
|Хименес Хуан
|1
|0.04
|Tomas O'Connor
|1
|0.04
|Alan Rodriguez2
|1
|0.04
|Сандез Агустин
|1
|0.04
|Kevin Ortiz
|1
|0.04
|Fabricio Oviedo
|1
|0.04
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|5
|0
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|4
|0
|Колидио Факундо
|4
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Меса Максимильяно
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Эчеверри Клаудио
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|7
|1
|Kevin Ortiz
|7
|0
|Сандез Агустин
|5
|1
|Рубен Марко
|6
|0
|Carlos Quintana
|5
|0
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Miguel Barbieri
|5
|0
|Facundo Mallo
|5
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Tomas O'Connor
|4
|0
|Хименес Хуан
|4
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Солари Аугусто
|3
|0
|Laurtaro Giaccone
|3
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Копетти Энцо
|2
|0
|Elias Ocampo
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Luca Raffin
|1
|0
|Samuel Beltran
|1
|0
|Gaspar Duarte
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
6
Ривер Плейт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Росарио Сентраль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
14
Ривер Плейт
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
50% (13)
4% (1)
Росарио Сентраль
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
29
10
9 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
10%
3
30%
1-15
2
7%
1
10%
16-30
4
14%
1
10%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
1
10%
61-75
10
34%
4
40%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
22%
6
33%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
2
22%
4
22%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
2
22%
1
6%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
7
50%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Забито
38
24
14 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
6
16%
3
13%
1-15
3
8%
4
17%
16-30
5
13%
4
17%
31-45
7
18%
1
4%
46-60
6
16%
1
4%
61-75
11
29%
11
46%
76-90
Пропущено
20
30
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 19
3
15%
8
27%
1-15
4
20%
6
20%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
5
25%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Эстрелла - Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Точный счет
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
3
6 раз 23%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
84
86
39
77
210
212
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
95
210
212
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
179
1016
521
818
224
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|26
|13
|9
|4
|33 - 24
|48
|3.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|26
|11
|10
|5
|38 - 20
|43
|6.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|7.
|0:0
|26
|10
|9
|7
|29 - 23
|39
|8.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|9.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|10.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|11.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|12.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|13.
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|15.
|25
|8
|10
|7
|32 - 30
|34
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|26
|8
|8
|10
|21 - 22
|32
|18.
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|20.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|23.
|26
|7
|8
|11
|25 - 29
|29
|24.
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|0:0
|26
|6
|8
|12
|19 - 33
|26
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|29 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|5.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|6.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|7.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|8.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|16.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|17.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|18.
|14
|6
|3
|5
|14 - 10
|21
|19.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|14 - 17
|19
|21.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|17 - 17
|23
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|11 - 17
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|17.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|18.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9