Тур: 26.
4:0
Второй тайм: 84'
0'
2' Желтая карточкаBrandon Oviedo
1:0
3' ГолSalomon Rodriguez
2:0
48' ГолХуан Перес
3:0
68' ГолMateo Mendoza
70' Желтая карточкаMarcos Echeverria
4:0
78' ГолMateo Mendoza
Ход матча
3'
48'
2:0
67'
68'
3:0
78'
4:0
80'
43
Juan
Moran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Juan MoranЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Хуан ПересПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
10 Tomas Pozzo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ernesto Pedernera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miguel Hernandez
История личных встреч
Годой Крус
Банфилд
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Среднее время на гол
68
83
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.77
Среднее время на гол
67
117
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.32
0.92
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
97
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|7 (1)
|0.27
|Daniel Barrea
|3
|0.12
|Vicente Poggi
|3
|0.12
|Facundo Altamira
|3
|0.12
|Абрего Гонсало
|3
|0.12
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.12
|Nicolas Fernandez3
|2
|0.08
|Santino Andino Valencia
|2
|0.08
|Хуан Перес II
|1
|0.04
|Mateo Mendoza
|1
|0.04
|Конечни Томас
|0
|0
|Juan Cejas
|0
|0
|Gaston Moreyra
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6 (1)
|0.23
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.15
|Гарате Леандро
|3 (1)
|0.12
|Ignacio Rodriguez
|2
|0.08
|Geronimo Rivera
|1
|0.04
|Диас Дамиан
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|1
|0.04
|Alejandro Maciel
|1
|0.04
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.04
|Де Ритис Матиас
|1
|0.04
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Гальван Бриан
|0
|0
|Ramiro Di Luciano
|0
|0
|Juan Bisanz
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|9
|0
|Federico Rasmussen
|7
|0
|Bruno Sosa
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Pier Barrios
|3
|1
|Перейра Элиас
|4
|0
|Vicente Poggi
|4
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Daniel Barrea
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Mateo Mendoza
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Valverde
|1
|0
|Santino Andino Valencia
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nunez
|9
|1
|Alejandro Maciel
|7
|1
|Инсуа Эмануэль
|6
|0
|Juan Bisanz
|2
|2
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Де Ритис Матиас
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Ramiro Di Luciano
|3
|0
|Ignacio Rodriguez
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Gabriel Aranda
|1
|1
|Мунуа Густаво
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Facundo Sanguinetti
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Juan Iribarren
|2
|0
|Мигель Эрнандез
|1
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Гальван Бриан
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Marcos Echeverria
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
|Santiago Esquivel
|1
|0
|Brandon Oviedo
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Банфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Годой Крус
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Банфилд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
6
12
Годой Крус
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Банфилд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
15
7
12 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
13%
1
14%
1-15
4
27%
3
43%
16-30
6
40%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
28%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Забито
24
21
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
3
13%
1
5%
1-15
7
29%
29%
5
24%
16-30
7
29%
29%
2
10%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
2
8%
4
19%
76-90
Пропущено
27
31
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
4
15%
2
6%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
3
11%
7
23%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
7
26%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0
Банфилд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Банфилд - Ланус 0:1 Депортиво Риестра - Банфилд 1:1 Банфилд - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0
Банфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Результаты матчей
Годой Крус
Банфилд
Точный счет
1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Точный счет
1:1
9 раз 36%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 56%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
310
48
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
76
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
178
421
421
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|0:0
|26
|12
|10
|4
|32 - 24
|46
|3.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|25
|10
|10
|5
|34 - 20
|40
|6.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|8.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|9.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|10.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|11.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|12.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|13.
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|15.
|25
|8
|10
|7
|32 - 30
|34
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|0:0
|26
|8
|9
|9
|21 - 21
|33
|18.
|4:0
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|20.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|23.
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|24.
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|0:4
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|4.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|5.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|6.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|7.
|13
|7
|5
|1
|25 - 9
|26
|8.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|9.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|14 - 9
|22
|16.
|4:0
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|17.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|18.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|19.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|26.
|0:4
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|16 - 17
|21
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|17.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|4:0
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|0:4
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9