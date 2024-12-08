  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Годой Крус
4:0
Второй тайм: 84'
Банфилд
0'
2' Желтая карточка
Brandon Oviedo
1:0
3' Гол
Salomon Rodriguez
2:0
48' Гол
Хуан Перес
3:0
68' Гол
Mateo Mendoza
70' Желтая карточка
Marcos Echeverria
4:0
78' Гол
Mateo Mendoza
80' Желтая карточка

Ход матча

2'
 
Brandon Oviedo
3'
Salomon Rodriguez
1:0
40'
 
Lautaro Villegas
Santiago Esquivel
46'
 
Гальван Бриан
Brandon Oviedo
46'
 
Martin Lazarte
Jesus Soraire
46'
Bruno Sosa
Абрего Гонсало
 
48'
Хуан Перес
(Vicente Poggi)
2:0
67'
Juan Cejas
Bruno Sosa
 
68'
Mateo Mendoza
(Juan Cejas)
3:0
70'
 
Marcos Echeverria
73'
 
Гарате Леандро
Marcos Echeverria
75'
Tomas Pozzo
Facundo Altamira
 
75'
Daniel Barrea
Хуан Перес
 
78'
Mateo Mendoza
4:0
80'
 
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Годой Крус
Ничья
Банфилд
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Все Коэффициенты
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
26
Mateo
Mendoza
23
Federico
Rasmussen
43
Juan
Moran
25
Vicente
Poggi
32
Абрего
Гонсало
50
Хуан
Перес
II
27
Santino
Andino
Valencia
41
Facundo
Altamira
19
Salomon
Rodriguez
1
Facundo
Sanguinetti
2
Alexis
Maldonado
13
Brandon
Oviedo
3
Эрнандес
Николас
34
Ramiro
Di
Luciano
15
Де
Ритис
Матиас
35
Santiago
Esquivel
8
Jesus
Soraire
11
Ignacio
Rodriguez
7
Geronimo
Rivera
39
Marcos
Echeverria
Годой Крус
4-4-2
Банфилд
5-4-1

История личных встреч

Годой Крус
Банфилд

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:0
ЛП
1:1
К
1:1
ЛП
2:1
КПЛ
0:1
КДМЗ3
0:0
КДМЗ3
1:0
С
0:2
С
2:2
С
1:1
К
2:1
П
3:1
К
0:1
П
2:3
П
1:2
П
3:0
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
1:2

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Среднее время на гол

68
83

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.77

Среднее время на гол

67
117

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.32
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
97

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 7 (1) 0.27
Daniel Barrea 3 0.12
Vicente Poggi 3 0.12
Facundo Altamira 3 0.12
Абрего Гонсало 3 0.12
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.12
Nicolas Fernandez3 2 0.08
Santino Andino Valencia 2 0.08
Хуан Перес II 1 0.04
Mateo Mendoza 1 0.04
Конечни Томас 0 0
Juan Cejas 0 0
Gaston Moreyra 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 (1) 0.23
Milton Gimenez 4 (1) 0.15
Гарате Леандро 3 (1) 0.12
Ignacio Rodriguez 2 0.08
Geronimo Rivera 1 0.04
Диас Дамиан 1 0.04
Jesus Soraire 1 0.04
Alejandro Maciel 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Де Ритис Матиас 1 0.04
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Гальван Бриан 0 0
Ramiro Di Luciano 0 0
Juan Bisanz 0 0
Mauricio Roldan 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 9 0
Federico Rasmussen 7 0
Bruno Sosa 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Pier Barrios 3 1
Перейра Элиас 4 0
Vicente Poggi 4 0
Абрего Гонсало 3 0
Facundo Altamira 3 0
Daniel Barrea 3 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Mateo Mendoza 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Valverde 1 0
Santino Andino Valencia 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 9 1
Alejandro Maciel 7 1
Инсуа Эмануэль 6 0
Juan Bisanz 2 2
Родригес Йонатан 4 0
Де Ритис Матиас 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Jesus Soraire 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Ramiro Di Luciano 3 0
Ignacio Rodriguez 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Gabriel Aranda 1 1
Мунуа Густаво 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Facundo Sanguinetti 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Juan Iribarren 2 0
Мигель Эрнандез 1 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Гальван Бриан 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Marcos Echeverria 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Santiago Esquivel 1 0
Brandon Oviedo 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Банфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
Годой Крус
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Банфилд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

6
12
Годой Крус
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Банфилд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

15
7
12 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
13%
1
14%
1-15
4
27%
3
43%
16-30
6
40%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Забито

24
21
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
3
13%
1
5%
1-15
7
29%
29%
5
24%
16-30
7
29%
29%
2
10%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
2
8%
4
19%
76-90

Пропущено

27
31
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
4
15%
2
6%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
3
11%
7
23%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
7
26%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0
Банфилд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Банфилд - Ланус 0:1 Депортиво Риестра - Банфилд 1:1 Банфилд - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0
Банфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1

Результаты матчей

Годой Крус
Банфилд

Точный счет

1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%

Точный счет

1:1
9 раз 36%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 56%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
6
1
11
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
17
8
4
21
1.5
4
21
1
24
2.5
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 0:0 26 12 10 4 32 - 24 46
3.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 25 10 10 5 34 - 20 40
6.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
7.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
8.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
9.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
10.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
11.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
12.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
13.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
14.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 26 8 9 9 21 - 21 33
18.
Годой Крус
 4:0 26 7 11 8 29 - 28 32
19.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
21.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
22.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 7 8 10 21 - 25 29
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 0:4 26 5 8 13 21 - 35 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
4.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
5.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
6.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
7.
Ривер Плейт
 13 7 5 1 25 - 9 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 0:0 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 14 6 4 4 14 - 9 22
16.
Годой Крус
 4:0 14 5 7 2 20 - 11 22
17.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
18.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
19.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
26.
Банфилд
 0:4 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 14 5 6 3 16 - 17 21
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 4 5 11 - 13 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
16.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 4:0 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 0:4 14 2 3 9 7 - 22 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Эстудиантес Ла-Плата Аскасибар Сантьяго 1 9
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