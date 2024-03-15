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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Реал Сосьедад
2:0
Второй тайм: 88'
Кадис
0'
1:0
28' Гол
Мерино Микель
45' Желтая карточка
Галан Хави
45' Желтая карточка
Субименди Мартин
2:0
69' Гол
Захарян Арсен
71' Желтая карточка
Ле Норман Робен
71' Желтая карточка
Рамос Кристофер

Ход матча

28'
Мерино Микель
(Оярсабаль Микель)
1:0
34'
 
Рамос Кристофер
Макси Гомес
45'
Галан Хави
 
45'
Субименди Мартин
 
46'
Тирни Киран
Галан Хави
 
67'
Захарян Арсен
Кубо Такефуса
 
69'
Захарян Арсен
(Браис Мендес)
2:0
71'
Ле Норман Робен
 
71'
 
Рамос Кристофер
75'
Андре Силва
Оярсабаль Микель
 
75'
Туррьентес Беньят
Субименди Мартин
 
82'
 
Пирес Лукас
Эрнандес Хави
83'
 
Мачис Дарвин
Наварро Роберто
84'
Магунаселая Хон
Бекер Шеральдо
 
86'
 
Окампо Брайан
Собрино Рубен
87'
 
Гвардиола Серхи
Хуанми Мигель

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 291 Количество передач 201
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 134
Реал Сосьедад 93.3% (125)
X 6% (8)
Кадис 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Сосьедад
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
10
Оярсабаль
Микель
11
Бекер
Шеральдо
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
24
Оусоу
Айхам
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
7
Собрино
Рубен
4
Алькарас
Рубен
12
Куаме
Роминигуе
27
Наварро
Роберто
25
Макси
Гомес
9
Хуанми
Мигель
Реал Сосьедад
4-3-3
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Кадис

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:1
С
1:3
С
4:1
С
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.4

Среднее время на гол

180
225

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.28
Кубо Такефуса 7 0.24
Браис Мендес 4 0.14
Мерино Микель 4 0.14
Субименди Мартин 4 0.14
Умар Садик 3 0.1
Барренечеа Андер 3 0.1
Фернандес Карлос 2 (1) 0.07
Ле Норман Робен 2 0.07
Андре Силва 2 (1) 0.07
Захарян Арсен 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Пачеко Хон 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.17
Мачис Дарвин 4 (1) 0.14
Хуанми Мигель 3 0.1
Рохер Марти 2 0.07
Алькарас Рубен 2 (1) 0.07
Эрнандес Хави V 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0
Наварро Роберто 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 10 0
Субельдия Игор 10 0
Мерино Микель 7 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Пачеко Хон 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Субименди Мартин 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 15 0
Алькарас Рубен 13 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 7 1
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Хуанми Мигель 3 0
Рамос Кристофер 3 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Кадис
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
7
Реал Сосьедад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Кадис
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

16
12
Реал Сосьедад
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Кадис
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

20
19

Голы по времени матча

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
3
17%
2
29%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
2
29%
76-90

Пропущено

16
21
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
8
50%
6
29%
76-90

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
10%
2
15%
1-15
0
0%
6
46%
16-30
9
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
33%
1
8%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
25%
5
29%
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Забито

39
20
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 14
5
13%
4
20%
1-15
3
8%
8
40%
16-30
11
28%
1
5%
31-45
2
5%
2
10%
46-60
8
21%
2
10%
61-75
10
26%
3
15%
76-90

Пропущено

32
38
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
5
16%
7
18%
1-15
4
13%
2
5%
16-30
5
16%
3
8%
31-45
5
16%
9
24%
46-60
2
6%
8
21%
61-75
11
34%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0
Кадис
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0
Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Кадис

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
4
10
3
10
2.5
1
13
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
6
8
6
9
1.5
1
13
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
14
14
10
18
1.5
5
23
6
22
2.5
1
27
2
26
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 28 21 6 1 60 - 18 69
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 28 6 10 12 35 - 42 28
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 0:2 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 28 0 10 18 27 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
11.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
12.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 0:2 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 0:2 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 11
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
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    Прогнозы 134
    Реал Сосьедад 93.3% (125)
    X 6% (8)
    Кадис 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Кадис
    1.50
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    8.93
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    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Кадис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    93.3% (125)
    Ничья
    6% (8)
    Кадис
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    44.92% (53)
    Нет
    55.08% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    30.6% (41)
    2:0 Реал Сосьедад
    26.1% (35)
    1:0 Реал Сосьедад
    18.7% (25)
    3:1 Реал Сосьедад
    4.5% (6)
    1:1 Ничья
    3.7% (5)
    3:0 Реал Сосьедад
    3.7% (5)
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    Реал Сосьедад
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