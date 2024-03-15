Тур: 29. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Сото Сесар
2:0
Второй тайм: 88'
0'
1:0
28' ГолМерино Микель
45' Желтая карточкаГалан Хави
45' Желтая карточкаСубименди Мартин
2:0
69' ГолЗахарян Арсен
71' Желтая карточкаЛе Норман Робен
71' Желтая карточкаРамос Кристофер
Ход матча
28'
45'
45'
69'
2:0
71'
71'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
291 Количество передач 201
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
24
Оусоу
Айхам
25
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Кадис
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.4
Среднее время на гол
180
225
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.28
|Кубо Такефуса
|7
|0.24
|Браис Мендес
|4
|0.14
|Мерино Микель
|4
|0.14
|Субименди Мартин
|4
|0.14
|Умар Садик
|3
|0.1
|Барренечеа Андер
|3
|0.1
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.07
|Ле Норман Робен
|2
|0.07
|Андре Силва
|2 (1)
|0.07
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Пачеко Хон
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.17
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.14
|Хуанми Мигель
|3
|0.1
|Рохер Марти
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.07
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|10
|0
|Субельдия Игор
|10
|0
|Мерино Микель
|7
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Пачеко Хон
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|15
|0
|Алькарас Рубен
|13
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|7
|1
|Пирес Лукас
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Рамос Кристофер
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Кадис
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
7
Реал Сосьедад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Кадис
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
16
12
Реал Сосьедад
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Кадис
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
20
19
Голы по времени матча
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
3
17%
2
29%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
2
29%
76-90
Пропущено
16
21
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
8
50%
6
29%
76-90
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
10%
2
15%
1-15
0
0%
6
46%
16-30
9
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
33%
1
8%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
25%
5
29%
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Забито
39
20
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 14
5
13%
4
20%
1-15
3
8%
8
40%
16-30
11
28%
1
5%
31-45
2
5%
2
10%
46-60
8
21%
2
10%
61-75
10
26%
3
15%
76-90
Пропущено
32
38
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
5
16%
7
18%
1-15
4
13%
2
5%
16-30
5
16%
3
8%
31-45
5
16%
9
24%
46-60
2
6%
8
21%
61-75
11
34%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0
Кадис
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0
Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Кадис
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
86
49
410
310
113
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
68
69
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1414
1018
523
622
127
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|60 - 18
|69
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|2:0 Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|0:2 Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|2:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|0:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|2:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|0:2 Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|11
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Кадис
Исход игры
Реал Сосьедад
93.3% (125)
Ничья
6% (8)
Кадис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.92% (53)
Меньше
55.08% (65)
Обе команды забьют
Да
44.92% (53)
Нет
55.08% (65)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
30.6% (41)
2:0 Реал Сосьедад
26.1% (35)
1:0 Реал Сосьедад
18.7% (25)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (6)
1:1 Ничья
3.7% (5)
3:0 Реал Сосьедад
3.7% (5)
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