Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Субименди Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Хуанми Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Айхам Усу нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

46' Куаме Роминигуе из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Рамос Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

43' Айхам Усу ослабляет давление, выбив мяч.

43' Оярсабаль Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Кадис

40' Карселен Исаак из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Наварро Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Макси Гомес получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Макси Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Г О О О О Л - Мерино Микель забивает с правой ноги!

28' Оярсабаль Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хорошую попытку сделал Оярсабаль Микель . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Наварро Роберто не смог попасть в створ ударом издали

27' Хуанми Мигель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Удар от ворот произведет Кадис

24' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Айхам Усу ослабляет давление, выбив мяч.

22' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хуанми Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Кадис

20' Удар от ворот произведет Кадис

17' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Кадис

14' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

12' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Айхам Усу из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Айхам Усу из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Удар от ворот произведет Кадис

7' Бекер Шеральдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Кадис

3' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бекер Шеральдо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре