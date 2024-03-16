  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 16477 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Мальорка
0:0
Второй тайм: 56'
Гранада
0'
23' Желтая карточка
Ларин Кайл
41' Желтая карточка
Настасич Матия

Ход матча

23'
Ларин Кайл
 
41'
Настасич Матия
 
46'
Ману Морланес
Копете Хосе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 193 Количество передач 185
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 122
Мальорка 82% (100)
X 13.9% (17)
Гранада 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Гранада
3.45
3.48
Реклама, melbet.ru
5.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
2
Настасич
Матия
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
3
Лато
Тони
18
Санчес
Антонио
5
Маскарель
Омар
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
25
Баталья
Аугусто
2
Мендес
Бруно
II
22
Пёнтковски
Камиль
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
24
Вильяр
Гонсало
23
Гумбау
Херард
18
Юзвяк
Камиль
19
Пельистри
Факундо
7
Бое
Лукас
11
Узуни
Мюрто
Мальорка
5-3-2
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Гранада

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:6
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
2:3
П
1:2
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.58
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
51

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.17
Пратс Абдон 5 0.17
Санчес Антонио 3 0.1
Родригес Даниэль I 2 0.07
Ларин Кайл 2 0.07
Настасич Матия 2 0.07
Раильо Антонио 2 0.07
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 9 (3) 0.32
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.21
Бое Лукас 3 0.11
Санчес Рикард 3 0.11
Омородион Сэмюэль 2 0.07
Вильяр Гонсало 1 0.04
Микель Игнаси 1 0.04
Пельистри Факундо 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Рубио Мигель 1 0.04
Корбяну Теодор 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Руис Серхио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 7 0
Маскарель Омар 5 1
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Саму Кошта 5 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 5 1
Вильяр Гонсало 6 0
Микель Игнаси 5 0
Санчес Рикард 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Руис Серхио 4 0
Баталья Аугусто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Аресо Матиас 1 0

Результаты матчей

Мальорка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Гранада
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
13
Мальорка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Гранада
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

6
11
Мальорка
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (8)
68% (19)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Гранада
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

13
13
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 1
19 Не забивали 21
5
38%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Пропущено

12
31
7 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
3
25%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
33%
10
32%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
3
25%
4
13%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
5
29%
29%
61-75
6
55%
1
6%
76-90

Пропущено

23
26
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
4
17%
6
23%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
6
25%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
7
29%
29%
7
23%
76-90

Пропущено

35
57
18 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 26
7
20%
7
12%
1-15
3
9%
9
16%
16-30
8
23%
16
28%
31-45
2
6%
9
16%
46-60
8
23%
6
11%
61-75
7
20%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0
Гранада
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2

Результаты матчей

Мальорка
Гранада

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
6
7
3
11
1.5
3
10
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
17
10
6
22
1.5
9
18
2
26
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 28 21 6 1 60 - 18 69
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 28 6 10 12 35 - 42 28
15.
Мальорка
 0:0 Заявка 29 5 13 11 24 - 35 28
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 0:0 Заявка 28 2 9 17 30 - 57 15
20.
Альмерия
 Заявка 28 0 10 18 27 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
11.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
12.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
13.
Мальорка
 0:0 Заявка 15 4 8 3 13 - 12 20
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Гранада
 0:0 Заявка 14 0 3 11 12 - 32 3
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 37.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Мальорка 82% (100)
    X 13.9% (17)
    Гранада 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Гранада
    3.45
    3.48
    Реклама, melbet.ru
    5.60
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 0:0 Гранада онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Гранада

    Исход игры
    Мальорка
    82% (100)
    Ничья
    13.9% (17)
    Гранада
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.22% (52)
    Меньше
    54.78% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (65)
    Нет
    43.48% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    37.7% (46)
    2:1 Мальорка
    36.1% (44)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:0 Мальорка
    2.5% (3)
    1:2 Гранада
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Мальорка
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Мальорка
    Гранада
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный