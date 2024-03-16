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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 16477 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Мальорка
1:0
Конец матча
Гранада
0'
23' Желтая карточка
Ларин Кайл
41' Желтая карточка
Настасич Матия
1:0
85' Гол
Раильо Антонио
90'+5

Ход матча

23'
Ларин Кайл
 
41'
Настасич Матия
 
46'
Ману Морланес
Копете Хосе
 
59'
Радоньич Неманья
Санчес Антонио
 
68'
Пратс Абдон
Ларин Кайл
 
72'
 
Онгла Мартин
Вильяр Гонсало
72'
 
Аресо Матиас
Узуни Мюрто
82'
Дардер Серхи
Родригес Даниэль
 
82'
Коста Хауме
Лато Тони
 
84'
 
Санчес Рикард
Мендес Бруно
84'
 
Пуэртас Антонио
Юзвяк Камиль
85'
Раильо Антонио
(Дардер Серхи)
1:0
90'
 
Корбяну Теодор
Нева Карлос

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 378 Количество передач 380
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Мальорка 82% (100)
X 13.9% (17)
Гранада 4.1% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
2
Настасич
Матия
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
3
Лато
Тони
18
Санчес
Антонио
5
Маскарель
Омар
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
25
Баталья
Аугусто
2
Мендес
Бруно
II
22
Пёнтковски
Камиль
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
24
Вильяр
Гонсало
23
Гумбау
Херард
18
Юзвяк
Камиль
19
Пельистри
Факундо
7
Бое
Лукас
11
Узуни
Мюрто
Мальорка
5-3-2
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Гранада

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:6
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
2:3
П
1:2
П
1:2
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.58
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
51

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.17
Пратс Абдон 5 0.17
Санчес Антонио 3 0.1
Раильо Антонио 3 0.1
Родригес Даниэль I 2 0.07
Ларин Кайл 2 0.07
Настасич Матия 2 0.07
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 9 (3) 0.32
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.21
Бое Лукас 3 0.11
Санчес Рикард 3 0.11
Омородион Сэмюэль 2 0.07
Вильяр Гонсало 1 0.04
Микель Игнаси 1 0.04
Пельистри Факундо 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Рубио Мигель 1 0.04
Корбяну Теодор 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Руис Серхио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 7 0
Маскарель Омар 5 1
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Саму Кошта 5 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 5 1
Вильяр Гонсало 6 0
Микель Игнаси 5 0
Санчес Рикард 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Руис Серхио 4 0
Баталья Аугусто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Аресо Матиас 1 0

Результаты матчей

Мальорка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Гранада
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
13
Мальорка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Гранада
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

6
11
Мальорка
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (8)
69% (20)
3% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Гранада
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 1
19 Не забивали 22
5
36%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
2
14%
6
46%
76-90

Пропущено

12
32
7 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
3
25%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
33%
10
31%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
3
25%
5
16%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
22 Не забивали 18
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
5
29%
29%
61-75
6
55%
1
6%
76-90

Пропущено

23
26
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
4
17%
6
23%
76-90

Забито

25
30
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
6
24%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
6
24%
5
17%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
8
32%
7
23%
76-90

Пропущено

35
58
18 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 27
7
20%
7
12%
1-15
3
9%
9
16%
16-30
8
23%
16
28%
31-45
2
6%
9
16%
46-60
8
23%
6
10%
61-75
7
20%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0
Гранада
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2

Результаты матчей

Мальорка
Гранада

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:0
7 раз 24%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
6
8
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
17
11
6
23
1.5
9
19
2
27
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:1 Заявка 29 22 6 1 62 - 19 72
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 1:2 Заявка 29 10 6 13 32 - 41 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Севилья
 Заявка 28 6 10 12 35 - 42 28
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 Заявка 28 0 10 18 27 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 2:1 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 1:2 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:1 Заявка 15 10 4 1 27 - 12 34
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 1:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
14.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
15.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Мальорка 82% (100)
    X 13.9% (17)
    Гранада 4.1% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Гранада

    Исход игры
    Мальорка
    82% (100)
    Ничья
    13.9% (17)
    Гранада
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.22% (52)
    Меньше
    54.78% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (65)
    Нет
    43.48% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    37.7% (46)
    2:1 Мальорка
    36.1% (44)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:0 Мальорка
    2.5% (3)
    1:2 Гранада
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Мальорка
    1.6% (2)
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