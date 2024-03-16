Тур: 29. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 16477 Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
23' Желтая карточкаЛарин Кайл
41' Желтая карточкаНастасич Матия
1:0
85' ГолРаильо Антонио
90'+5
Ход матча
23'
41'
82'
85'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
378 Количество передач 380
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ларин
Кайл
15
Нева
Карлос
18
Юзвяк
Камиль
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Гранада
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.58
1.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
51
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.17
|Пратс Абдон
|5
|0.17
|Санчес Антонио
|3
|0.1
|Раильо Антонио
|3
|0.1
|Родригес Даниэль I
|2
|0.07
|Ларин Кайл
|2
|0.07
|Настасич Матия
|2
|0.07
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|9 (3)
|0.32
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.21
|Бое Лукас
|3
|0.11
|Санчес Рикард
|3
|0.11
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.07
|Вильяр Гонсало
|1
|0.04
|Микель Игнаси
|1
|0.04
|Пельистри Факундо
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Рубио Мигель
|1
|0.04
|Корбяну Теодор
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|7
|0
|Маскарель Омар
|5
|1
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Саму Кошта
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Раильо Антонио
|2
|1
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|5
|1
|Вильяр Гонсало
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Санчес Рикард
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Руис Серхио
|4
|0
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Гранада
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
13
Мальорка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Гранада
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
6
11
Мальорка
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (8)
69% (20)
3% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Гранада
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 1
19 Не забивали 22
5
36%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
2
14%
6
46%
76-90
Пропущено
12
32
7 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
3
25%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
33%
10
31%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
3
25%
5
16%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
22 Не забивали 18
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
5
29%
29%
61-75
6
55%
1
6%
76-90
Пропущено
23
26
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
4
17%
6
23%
76-90
Забито
25
30
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
6
24%
3
10%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
6
24%
5
17%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
8
32%
7
23%
76-90
Пропущено
35
58
18 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 27
7
20%
7
12%
1-15
3
9%
9
16%
16-30
8
23%
16
28%
31-45
2
6%
9
16%
46-60
8
23%
6
10%
61-75
7
20%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0
Гранада
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3
Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2
Результаты матчей
Мальорка
Гранада
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:0
7 раз 24%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
312
68
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
68
311
311
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1711
623
919
227
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|29
|22
|6
|1
|62 - 19
|72
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|1:2 Заявка
|29
|10
|6
|13
|32 - 41
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|2:1 Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|1:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|10
|4
|1
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Гранада
Исход игры
Мальорка
82% (100)
Ничья
13.9% (17)
Гранада
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
56.52% (65)
Нет
43.48% (50)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
37.7% (46)
2:1 Мальорка
36.1% (44)
1:1 Ничья
10.7% (13)
2:0 Мальорка
2.5% (3)
1:2 Гранада
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Мальорка
1.6% (2)
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