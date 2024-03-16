Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Гранада

45' Лато Тони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Бое Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Настасич Матия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Узуни Мюрто пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

40' Пельистри Факундо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Удар от ворот произведет Гранада

38' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Мальорка

34' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Вильяр Гонсало навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновлен

30' Пёнтковски Камиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Нева Карлос выиграл воздушное противоборство у Антонио Санчес.

27' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Мурики Ведат пробует нанести удар издали, но Аугусто Баталья держит все под контролем

25' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ларин Кайл получил желтую карточку от судьи

23' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

22' Настасич Матия из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Антонио Санчес наказан за толчок Бое Лукас

16' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Гранада

16' Антонио Санчес из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Гранада

11' Ларин Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Мурики Ведат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Гранада

7' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бое Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Гранада

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля