Тур: 29. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
1:2
Первый тайм: 29'
Ход матча
4'
0:1
7'
1:1
18'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
16
Гомес
Мойсес
22
Мохика
Хоан
20
Арнаис
Хосе
17
Будимир
Анте
13
Лунин
Андрей
23
Менди
Ферлан
21
Диас
Браим
11
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осасуна
Реал Мадрид
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
28 матчей
7.1%
21.4%
71.5%
2 победы 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
7.1%
42.9%
50%
2 победы 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
10.7%
25%
64.3%
3 победы 7 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.77
0.67
Среднее время на гол
117
135
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
2.8
1.85
Среднее время на гол
32
48
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|15 (3)
|0.52
|Гарсия Рауль
|3
|0.1
|Гарсия Рубен
|2
|0.07
|Гомес Мойсес
|2
|0.07
|Муньос Икер
|2
|0.07
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Арнаис Хосе
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Мохика Хоан
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.55
|Винисиус Жуниор
|11
|0.38
|Родриго
|8
|0.28
|Хоселу Санмартин
|8
|0.28
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.14
|Диас Браим
|4
|0.14
|Модрич Лука
|2
|0.07
|Тчуамени Орельен
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Васкес Лукас
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Гюлер Арда
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|2
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Аресо Хесус
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Начо Фернандес
|1
|2
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реал Мадрид
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
86% (12)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
7
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Реал Мадрид
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
10
33
Осасуна
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Реал Мадрид
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
15
40
Голы по времени матча
Забито
15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
3
20%
3
12%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
7
27%
61-75
5
33%
6
23%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
3
30%
1-15
5
29%
29%
4
40%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
16
33
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
6%
3
9%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
4
12%
31-45
4
25%
10
30%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
5
31%
6
18%
76-90
Пропущено
22
9
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
3
33%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
4
44%
76-90
Забито
31
59
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 1
4
13%
6
10%
1-15
4
13%
8
14%
16-30
3
10%
7
12%
31-45
6
19%
13
22%
46-60
4
13%
13
22%
61-75
10
32%
12
20%
76-90
Пропущено
39
19
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
4
10%
6
32%
1-15
7
18%
4
21%
16-30
4
10%
1
5%
31-45
5
13%
3
16%
46-60
9
23%
1
5%
61-75
10
26%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Осасуна
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
410
104
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
271
919
1810
127
919
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|29
|22
|6
|1
|62 - 19
|72
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|1:2 Заявка
|29
|10
|6
|13
|32 - 41
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|2:1 Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|1:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|10
|4
|1
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 1:2 Реал Мадрид
Исход игры
Осасуна
3.2% (5)
Ничья
3.8% (6)
Реал Мадрид
93% (146)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (61)
Меньше
47.41% (55)
Обе команды забьют
Да
53.45% (62)
Нет
46.55% (54)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
26.8% (42)
0:2 Реал Мадрид
22.9% (36)
1:3 Реал Мадрид
8.9% (14)
0:1 Реал Мадрид
8.9% (14)
1:1 Ничья
2.5% (4)
0:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
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