Вальверде выполнил шикарный перевод на правый фланг, Карвахаль в одно касание прокинул сферу себе на ход и пытался ворваться в штрафную соперника, но Мохика здорово оттеснил футболиста "Реала" от мяча.

Вальверде из глубины выполнил разрезающий пас вперёд, Винисиус рвался к мячу и упал на газон в борьбе с защитником. Мунуэра снова нарушения против бразильца не усмотрел.

Мохика с левого фланга выполнил кросс в штрафную соперника, Будимир здорово открылся, однако до мяча дотянуться не сумел. Хороший момент мог получиться у "Осасуны".

Торро с дальней дистанции пробил низом по воротам гостей, мяч застрял в ногах у Будимира, и хорват практически вывалился по центру на рандеву с голкипером, но Тчуамени своевременно оттеснил его от сферы.

Арнаис с правого фланга от лицевой выполнил прострел в центр, но сфера пришла в руки Лунину. Досталось футболисту "Осасуны" от Рюдигера в этом моменте, но арбитр нарушения не зафиксировал.

Арнаис продолжает лежать на газоне. Очень грубо сыграл Рюдигер и ударил по лицу локтем футболиста "Осасуны". Медицинская бригада хозяев появляется на поле.

Продолжилась игра после остановки, вызванной травмой Арнаиса. Винисиус слева ворвался в штрафную хозяев, но слишком далеко отпустил от себя сферу, и она выкатилась за лицевую.

ОПАСНО! Родриго получил мяч в левой части штрафной соперника, сместился в центр, а затем на исполнение пробил в створ. Получилось практически по центру, поэтому Эррера спокойно справился!

МОМЕНТ! Потеряли мяч на своей половине поля футболисты "Реала", Аресо получил снаряд перед штрафной соперника и низом пробил в левый угол, Лунин в прыжке отразил за лицевую!

Угловой на левом фланге в предыдущем моменте заработали футболисты "Осасуны". Аресо выполнил кросс к ближней штанге, а там защитники гостей спокойно справились с угрозой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! КАРВАХАЛЬ! Вальверде получил мяч у левого края вратарской и классно разобрался, выполнив передачу в центр. Карвахаль отклеился от Мохики и с правой ноги послал снаряд точно в левый верхний угол!

Заканчиваются стартовые минуты нашего поединка, а команды уже забили на двоих три мяча. Заметно, что гости действуют не на полную мощь, но дважды вскрыть оборону соперника они уже смогли.

Менди потерял игровой снаряд перед своей штрафной, пришла сфера к Будимиру, который напролом полез к воротам. но под прессингом Камавинги упал на газон. Мунуэра нарушения не зафиксировал.

Быстрая атака получилась у "сливочных"! Винисиус слева ворвался в штрафную соперника, убрал сферу под себя, а затем упал на газон в борьбе с Унаи Гарсией. Рефери показал, что пенальти не будет.

Довольно панически под прессингом соперника действуют футболисты "Реала". Тчуамени сейчас подсунул снаряд своему голкиперу, Лунин быстро разобрался и сильно вынес мяч вперёд.

15' Аресо прорвался вперёд по правому флангу, вот только далеко отпустил от себя игровой снаряд, и тот выкатился за лицевую. Небольшое затишье сейчас в матче.

14' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Реала". Кроос выполнил навес к линии вратарской, Тчуамени пробил головой, но сфера прошла выше перекладины. Плюсом, нарушили правила "сливочные" в чужой штрафной.

13' Карвахаль уже избавился от мяча на своей половине поля, а Мохика откровенно подтолкнул его в спину. Заметно, что готовы сегодня агрессивно действовать футболисты "Осасуны".

12' Кроос попал под прессинг соперника на своей половине поля и выполнил довольно рискованную передачу Лунину, однако Будимир момент не прочувствовал и не совершил перехват.

11' Несколько успокоилась игра. Эррандо со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, вот только в нужной точке никого из партнёров не оказалось, и сфера пришла к Тчуамени.

10' Превосходный старт матча мы наблюдаем. Оба коллектива уже успели отличиться, а гости могли забивать ещё. Думаю, мы сегодня можем стать свидетелями результативной встречи.

9' МОМЕНТИЩЕ! Рюдигер шикарной передачей вывел Винисиуса по центру на рандеву с голкипером, бразилец пытался пробить между ног Эррере, но вратарь "Осасуны" сумел свою команду выручить!

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! БУДИМИР! От правого углового флага последовал навес в штрафную "Реала", мяч на дальней штанге пришёл к Эррандо, который прострелил вдоль ворот, а Будимир с близкого расстояния переправил снаряд в цель!

7' Аресо с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной, Камавинга сыграл неаккуратно, и мяч от его ноги улетел за лицевую. Первый угловой в матче разыграют хозяева.