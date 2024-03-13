Тур: 29. Стадион: Эль-Садар.
Позже
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Главный тренер: Аррасате Хагоба
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Реал Мадрид
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
28 матчей
7.1%
21.4%
71.5%
2 победы 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
7.1%
42.9%
50%
2 победы 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
10.7%
25%
64.3%
3 победы 7 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.77
0.67
Среднее время на гол
117
135
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
2.8
1.85
Среднее время на гол
32
48
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|14 (3)
|0.5
|Гарсия Рауль
|3
|0.11
|Гарсия Рубен
|2
|0.07
|Гомес Мойсес
|2
|0.07
|Муньос Икер
|2
|0.07
|Авила Эсекьель
|1
|0.04
|Аресо Хесус
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|1
|0.04
|Арнаис Хосе
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.04
|Унаи Гарсия
|1
|0.04
|Видаль Начо
|1
|0.04
|Мохика Хоан
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.57
|Винисиус Жуниор
|10
|0.36
|Родриго
|8
|0.29
|Хоселу Санмартин
|8
|0.29
|Диас Браим
|4
|0.14
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.11
|Модрич Лука
|2
|0.07
|Тчуамени Орельен
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Вальверде Федерико
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Гюлер Арда
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|2
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Аресо Хесус
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Начо Фернандес
|1
|2
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реал Мадрид
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
86% (12)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
7
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Реал Мадрид
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
10
33
Осасуна
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Реал Мадрид
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
15
40
Голы по времени матча
Забито
15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
3
20%
3
12%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
7
27%
61-75
5
33%
6
23%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
3
30%
1-15
5
29%
29%
4
40%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
16
33
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
6%
3
9%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
4
12%
31-45
4
25%
10
30%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
5
31%
6
18%
76-90
Пропущено
22
9
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
3
33%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
4
44%
76-90
Забито
31
59
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 1
4
13%
6
10%
1-15
4
13%
8
14%
16-30
3
10%
7
12%
31-45
6
19%
13
22%
46-60
4
13%
13
22%
61-75
10
32%
12
20%
76-90
Пропущено
39
19
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
4
10%
6
32%
1-15
7
18%
4
21%
16-30
4
10%
1
5%
31-45
5
13%
3
16%
46-60
9
23%
1
5%
61-75
10
26%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Осасуна
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
410
104
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
271
919
1810
127
919
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|60 - 18
|69
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогнозы на матч Осасуна - Реал Мадрид
Исход игры
Осасуна
2.4% (1)
Ничья
7.1% (3)
Реал Мадрид
90.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
52.5% (21)
Нет
47.5% (19)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
33.3% (14)
1:2 Реал Мадрид
33.3% (14)
1:3 Реал Мадрид
9.5% (4)
0:1 Реал Мадрид
9.5% (4)
1:1 Ничья
4.8% (2)
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