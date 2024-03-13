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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Осасуна
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 42
Осасуна 2.4% (1)
X 7.1% (3)
Реал Мадрид 90.5% (38)
Все прогнозы
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Осасуна
Ничья
Реал Мадрид
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Осасуна
Реал Мадрид

История личных встреч

Осасуна
Реал Мадрид

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

28 матчей

7.1%
21.4%
71.5%
2 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
2 победы 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

10.7%
25%
64.3%
3 победы 7 ничьих 18 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
5:2
П
4:0
КК
0:2
КК
2:0
П
2:2
П
4:2
П
0:0
П
1:5
П
7:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
ПД
1:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.77
0.67

Среднее время на гол

117
135

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

2.8
1.85

Среднее время на гол

32
48

Всего голов

52
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

48
74

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 14 (3) 0.5
Гарсия Рауль 3 0.11
Гарсия Рубен 2 0.07
Гомес Мойсес 2 0.07
Муньос Икер 2 0.07
Авила Эсекьель 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Унаи Гарсия 1 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Мохика Хоан 0 0
Монкайола Хон 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 16 (1) 0.57
Винисиус Жуниор 10 0.36
Родриго 8 0.29
Хоселу Санмартин 8 0.29
Диас Браим 4 0.14
Карвахаль Даниэль 3 0.11
Модрич Лука 2 0.07
Тчуамени Орельен 2 0.07
Кроос Тони 1 0.04
Вальверде Федерико 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Гюлер Арда 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Гарсия Рауль 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Орос Аймар 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Монкайола Хон 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Аресо Хесус 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Камавинга Эдуардо 6 0
Менди Ферлан 5 0
Тчуамени Орельен 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Начо Фернандес 1 2
Винисиус Жуниор 4 0
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Осасуна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реал Мадрид
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
86% (12)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
7
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Реал Мадрид
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

10
33
Осасуна
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Реал Мадрид
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

15
40

Голы по времени матча

Забито

15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
3
20%
3
12%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
7
27%
61-75
5
33%
6
23%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
3
30%
1-15
5
29%
29%
4
40%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

16
33
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
6%
3
9%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
4
12%
31-45
4
25%
10
30%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
5
31%
6
18%
76-90

Пропущено

22
9
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
3
33%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
4
44%
76-90

Забито

31
59
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 1
4
13%
6
10%
1-15
4
13%
8
14%
16-30
3
10%
7
12%
31-45
6
19%
13
22%
46-60
4
13%
13
22%
61-75
10
32%
12
20%
76-90

Пропущено

39
19
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
4
10%
6
32%
1-15
7
18%
4
21%
16-30
4
10%
1
5%
31-45
5
13%
3
16%
46-60
9
23%
1
5%
61-75
10
26%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
10
4
1
13
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
27
1
9
19
1.5
18
10
1
27
2.5
9
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 28 21 6 1 60 - 18 69
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 28 6 10 12 35 - 42 28
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 28 0 10 18 27 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Осасуна 2.4% (1)
    X 7.1% (3)
    Реал Мадрид 90.5% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.10
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    5.90
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    1.60
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    Прогнозы на матч Осасуна - Реал Мадрид

    Исход игры
    Осасуна
    2.4% (1)
    Ничья
    7.1% (3)
    Реал Мадрид
    90.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (21)
    Нет
    47.5% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    33.3% (14)
    1:2 Реал Мадрид
    33.3% (14)
    1:3 Реал Мадрид
    9.5% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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