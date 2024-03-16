Тур: 29. Стадион: Колизеум. Главный судья: Мунуэра Хосе
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
25
Гарсия
Эрик
15
Хуанпе
Хуан
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Жирона
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.29
Среднее время на гол
38
70
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
2.15
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
41
90
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.54
|Гринвуд Мэйсон
|6 (2)
|0.21
|Мата Хайме
|4
|0.14
|Максимович Неманья
|4
|0.14
|Латаса Хуан
|2
|0.07
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Оскар Родригес
|1
|0.04
|Альварес Гастон
|1
|0.04
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.5
|Савио III
|8
|0.29
|Стуани Кристиан
|7
|0.25
|Цыганков Виктор
|6
|0.21
|Порту Кристиан
|4
|0.14
|Мартин Иван
|4
|0.14
|Эррера Янгель
|4
|0.14
|Гарсия Алеш
|3
|0.11
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Гарсия Эрик
|2
|0.07
|Фернандес Валери
|2
|0.07
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|12
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|7
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|7
|0
|Альдерете Омар
|5
|1
|Гринвуд Мэйсон
|5
|1
|Кармона Хосе Анхель
|6
|0
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Альварес Гастон
|5
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Мориба Илайкс
|2
|0
|Сантьяго Хесус
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|4
|1
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Коуто Ян
|5
|0
|Савио III
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартин Иван
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мичел Мигель
|1
|1
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Жирона
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
4
4
Хетафе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
13
35
Хетафе
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Жирона
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
17
39
Голы по времени матча
Забито
17
24
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
7
41%
5
21%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
3
23%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
5
38%
5
26%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Забито
19
35
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
5
26%
5
14%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
4
21%
8
23%
31-45
2
11%
6
17%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
10
29%
76-90
Пропущено
29
14
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
14%
4
29%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
7
24%
1
7%
31-45
4
14%
2
14%
46-60
7
24%
2
14%
61-75
5
17%
2
14%
76-90
Забито
36
59
21 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
19%
6
10%
1-15
3
8%
8
14%
16-30
11
31%
13
22%
31-45
3
8%
10
17%
46-60
2
6%
7
12%
61-75
10
28%
15
25%
76-90
Пропущено
42
33
19 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
7
17%
8
24%
1-15
2
5%
5
15%
16-30
10
24%
4
12%
31-45
9
21%
7
21%
46-60
8
19%
4
12%
61-75
6
14%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1
Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0
Жирона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Результаты матчей
Хетафе
Жирона
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:4
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
58
95
310
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
69
77
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
235
1117
1612
622
1018
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе - Жирона
Исход игры
Хетафе
9.3% (12)
Ничья
21.7% (28)
Жирона
69% (89)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
1:2 Жирона
41.9% (54)
1:1 Ничья
18.6% (24)
0:1 Жирона
11.6% (15)
2:1 Хетафе
5.4% (7)
0:2 Жирона
3.9% (5)
1:3 Жирона
3.1% (4)
1:0 Хетафе
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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