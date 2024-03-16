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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Хетафе
 
Позже
Жирона
Прогнозы 128
Хетафе 9.4% (12)
X 21.1% (27)
Жирона 69.5% (89)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
21
Иглесиас
Хуан
25
Сантьяго
Хесус
20
Максимович
Неманья
24
Мориба
Илайкс
5
Милья
Луис
9
Оскар
Родригес
12
Гринвуд
Мэйсон
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
15
Хуанпе
Хуан
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
24
Порту
Кристиан
20
Коуто
Ян
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Хетафе
5-4-1
Жирона
4-5-1

История личных встреч

Хетафе
Жирона

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:1
П
2:0
П
1:1
ТМК
3:3
П
1:1
П
1:0
ТМК
1:0
С
5:1
С
0:2
КК
4:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.29

Среднее время на гол

38
70

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

2.15
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

41
90

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.54
Гринвуд Мэйсон 6 (2) 0.21
Мата Хайме 4 0.14
Максимович Неманья 4 0.14
Латаса Хуан 2 0.07
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.5
Савио III 8 0.29
Стуани Кристиан 7 0.25
Цыганков Виктор 6 0.21
Порту Кристиан 4 0.14
Мартин Иван 4 0.14
Эррера Янгель 4 0.14
Гарсия Алеш 3 0.11
Давид Лопес 2 0.07
Гарсия Эрик 2 0.07
Фернандес Валери 2 0.07
Коуто Ян 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 12 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 7 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 7 0
Альдерете Омар 5 1
Гринвуд Мэйсон 5 1
Кармона Хосе Анхель 6 0
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Альварес Гастон 5 0
Аленья Карлес 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Мориба Илайкс 2 0
Сантьяго Хесус 2 0
Лосано Энтони 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 4 1
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Эррера Янгель 5 0
Коуто Ян 5 0
Савио III 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартин Иван 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мичел Мигель 1 1
Гассанига Пауло 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Жирона
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

4
4
Хетафе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

13
35
Хетафе
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Жирона
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

17
39

Голы по времени матча

Забито

17
24
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
7
41%
5
21%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
3
23%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
5
38%
5
26%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Забито

19
35
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
5
26%
5
14%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
4
21%
8
23%
31-45
2
11%
6
17%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
10
29%
76-90

Пропущено

29
14
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
14%
4
29%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
7
24%
1
7%
31-45
4
14%
2
14%
46-60
7
24%
2
14%
61-75
5
17%
2
14%
76-90

Забито

36
59
21 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
19%
6
10%
1-15
3
8%
8
14%
16-30
11
31%
13
22%
31-45
3
8%
10
17%
46-60
2
6%
7
12%
61-75
10
28%
15
25%
76-90

Пропущено

42
33
19 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
7
17%
8
24%
1-15
2
5%
5
15%
16-30
10
24%
4
12%
31-45
9
21%
7
21%
46-60
8
19%
4
12%
61-75
6
14%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1
Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0
Жирона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2

Результаты матчей

Хетафе
Жирона

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:4
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
9
5
3
10
2.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
6
9
1.5
7
7
3
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
23
5
11
17
1.5
16
12
6
22
2.5
10
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Севилья
 Заявка 28 6 10 12 35 - 42 28
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 Заявка 28 0 10 18 27 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
14.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
15.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на центральный поединок игрового дня в испанской Примере, в котором "Хетафе" примет "Жирону". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2024, осталось 14 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 128
Хетафе 9.4% (12)
X 21.1% (27)
Жирона 69.5% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Жирона
3.80
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3.55
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2.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хетафе - Жирона

Исход игры
Хетафе
9.3% (12)
Ничья
21.7% (28)
Жирона
69% (89)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
1:2 Жирона
41.9% (54)
1:1 Ничья
18.6% (24)
0:1 Жирона
11.6% (15)
2:1 Хетафе
5.4% (7)
0:2 Жирона
3.9% (5)
1:3 Жирона
3.1% (4)
1:0 Хетафе
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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