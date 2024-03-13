Тур: 29. Стадион: Колизеум.
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Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Хетафе
Жирона
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.29
Среднее время на гол
38
70
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
2.15
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
41
90
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.54
|Гринвуд Мэйсон
|6 (2)
|0.21
|Мата Хайме
|4
|0.14
|Максимович Неманья
|4
|0.14
|Латаса Хуан
|2
|0.07
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Оскар Родригес
|1
|0.04
|Альварес Гастон
|1
|0.04
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.5
|Савио III
|8
|0.29
|Стуани Кристиан
|7
|0.25
|Цыганков Виктор
|6
|0.21
|Порту Кристиан
|4
|0.14
|Мартин Иван
|4
|0.14
|Эррера Янгель
|4
|0.14
|Гарсия Алеш
|3
|0.11
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Гарсия Эрик
|2
|0.07
|Фернандес Валери
|2
|0.07
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|12
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|7
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|7
|0
|Альдерете Омар
|5
|1
|Гринвуд Мэйсон
|5
|1
|Кармона Хосе Анхель
|6
|0
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Альварес Гастон
|5
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Мориба Илайкс
|2
|0
|Сантьяго Хесус
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|4
|1
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Коуто Ян
|5
|0
|Савио III
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартин Иван
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мичел Мигель
|1
|1
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Жирона
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
4
4
Хетафе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
13
35
Хетафе
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Жирона
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
17
39
Голы по времени матча
Забито
17
24
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
7
41%
5
21%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
3
23%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
5
38%
5
26%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Забито
19
35
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
5
26%
5
14%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
4
21%
8
23%
31-45
2
11%
6
17%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
10
29%
76-90
Пропущено
29
14
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
14%
4
29%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
7
24%
1
7%
31-45
4
14%
2
14%
46-60
7
24%
2
14%
61-75
5
17%
2
14%
76-90
Забито
36
59
21 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
19%
6
10%
1-15
3
8%
8
14%
16-30
11
31%
13
22%
31-45
3
8%
10
17%
46-60
2
6%
7
12%
61-75
10
28%
15
25%
76-90
Пропущено
42
33
19 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
7
17%
8
24%
1-15
2
5%
5
15%
16-30
10
24%
4
12%
31-45
9
21%
7
21%
46-60
8
19%
4
12%
61-75
6
14%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1
Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0
Жирона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Результаты матчей
Хетафе
Жирона
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:4
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
58
95
310
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
69
77
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
235
1117
1612
622
1018
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|60 - 18
|69
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогнозы на матч Хетафе - Жирона
Исход игры
Хетафе
8.1% (3)
Ничья
13.5% (5)
Жирона
78.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
83.33% (30)
Нет
16.67% (6)
Популярный счёт
1:2 Жирона
56.8% (21)
1:1 Ничья
13.5% (5)
0:1 Жирона
8.1% (3)
1:3 Жирона
5.4% (2)
0:2 Жирона
5.4% (2)
2:1 Хетафе
5.4% (2)
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