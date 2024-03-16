Тур: 29. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Муньис Алехандро
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
30
Гомес
Унаи
11
Уильямс
Нико
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Эгилус УнаиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Алавес
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Среднее время на гол
73
135
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.78
0.33
Среднее время на гол
115
270
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|11
|0.39
|Уильямс Иньяки
|9
|0.32
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.21
|Уильямс Нико
|3
|0.11
|Сансет Ойян
|3
|0.11
|Юри Берчиче
|3
|0.11
|Весга Микель
|3 (2)
|0.11
|Гомес Унаи
|2
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Руис Иньиго
|1
|0.04
|Вильялибре Асьер
|1
|0.04
|Муньяин Икер
|1
|0.04
|Гарсия Дани
|1
|0.04
|Паредес Айтор
|1
|0.04
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.29
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.14
|Кике Гарсия
|3
|0.11
|Дуарте Рубен
|2
|0.07
|Бенавидес Карлос
|1
|0.04
|Горосабел Андони
|1
|0.04
|Седлар Александр
|1
|0.04
|Гевара Андер
|1
|0.04
|Теналья Науэль
|1
|0.04
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.04
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Уильямс Нико
|4
|1
|Сансет Ойян
|2
|2
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Юри Берчиче
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|7
|1
|Горосабел Андони
|6
|0
|Гевара Андер
|6
|0
|Абкар Абделькабир
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Марин Рафа
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Бланко Антонио
|1
|1
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Алавес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
6
Атлетик Б
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Алавес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
13
12
Атлетик Б
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Алавес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
33
12
14 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
4
12%
2
17%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
6
18%
2
17%
31-45
4
12%
2
17%
46-60
8
24%
1
8%
61-75
7
21%
4
33%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Забито
15
13
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
20%
2
15%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
6
33%
76-90
Забито
48
25
25 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 13
7
15%
4
16%
1-15
9
19%
2
8%
16-30
9
19%
5
20%
31-45
5
10%
7
28%
46-60
9
19%
1
4%
61-75
9
19%
6
24%
76-90
Пропущено
26
34
8 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
12%
3
9%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
2
8%
9
26%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
8
31%
3
9%
61-75
5
19%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1
Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0
Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Алавес
Точный счет
3:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:2
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 25%
1:1
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
113
212
77
212
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
59
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1711
1612
424
820
424
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 42
|38
|10.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|11.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|12.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б - Алавес
Исход игры
Атлетик Б
97.5% (117)
Ничья
1.7% (2)
Алавес
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.52% (42)
Меньше
63.48% (73)
Обе команды забьют
Да
34.78% (40)
Нет
65.22% (75)
Популярный счёт
2:0 Атлетик Б
35% (42)
2:1 Атлетик Б
29.2% (35)
1:0 Атлетик Б
24.2% (29)
3:1 Атлетик Б
3.3% (4)
3:0 Атлетик Б
1.7% (2)
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