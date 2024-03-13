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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Атлетик Б
 
Позже
Алавес
Прогнозы 36
Атлетик Б 100% (36)
X 0% (0)
Алавес 0% (0)
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Алавес

История личных встреч

Атлетик Б
Алавес

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

КК
2:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ТМС
2:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ЛЛ
2:0
П
1:1
П
0:0
П
3:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Среднее время на гол

73
135

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.78
0.33

Среднее время на гол

115
270

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 11 0.39
Уильямс Иньяки 9 0.32
Беренгер Алекс 6 (1) 0.21
Уильямс Нико 3 0.11
Сансет Ойян 3 0.11
Юри Берчиче 3 0.11
Весга Микель 3 (2) 0.11
Гомес Унаи 2 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.04
Руис Иньиго 1 0.04
Вильялибре Асьер 1 0.04
Муньяин Икер 1 0.04
Гарсия Дани 1 0.04
Паредес Айтор 1 0.04
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.29
Риоха Луис 4 (3) 0.14
Кике Гарсия 3 0.11
Дуарте Рубен 2 0.07
Бенавидес Карлос 1 0.04
Горосабел Андони 1 0.04
Седлар Александр 1 0.04
Гевара Андер 1 0.04
Теналья Науэль 1 0.04
Реббах Абдеррахман 1 0.04
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиан Даниэль 6 0
Уильямс Нико 4 1
Сансет Ойян 2 2
Де Маркос Оскар 4 0
Руис Иньиго 4 0
Гарсия Дани 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Юри Берчиче 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 7 1
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Абкар Абделькабир 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Бланко Антонио 1 1
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Алавес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
6
Атлетик Б
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Алавес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

13
12
Атлетик Б
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Алавес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

33
12
14 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
4
12%
2
17%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
6
18%
2
17%
31-45
4
12%
2
17%
46-60
8
24%
1
8%
61-75
7
21%
4
33%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
6
38%
76-90

Забито

15
13
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
20%
2
15%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
6
33%
76-90

Забито

48
25
25 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 13
7
15%
4
16%
1-15
9
19%
2
8%
16-30
9
19%
5
20%
31-45
5
10%
7
28%
46-60
9
19%
1
4%
61-75
9
19%
6
24%
76-90

Пропущено

26
34
8 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
12%
3
9%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
2
8%
9
26%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
8
31%
3
9%
61-75
5
19%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1
Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0
Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Алавес

Точный счет

3:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:2
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 25%
1:1
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
11
3
1.5
2
12
7
7
2.5
2
12
4
10
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
2
12
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
17
11
16
12
1.5
4
24
8
20
2.5
4
24
4
24
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 28 21 6 1 60 - 18 69
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 28 6 10 12 35 - 42 28
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 28 0 10 18 27 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.1% пользователей.
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    • Прогнозы 36
    Атлетик Б 100% (36)
    X 0% (0)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Алавес
    1.60
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    6.60
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Алавес

    Исход игры
    Атлетик Б
    100% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.14% (13)
    Меньше
    62.86% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    37.14% (13)
    Нет
    62.86% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    36.1% (13)
    2:0 Атлетик Б
    33.3% (12)
    1:0 Атлетик Б
    27.8% (10)
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