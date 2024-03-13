Тур: 29. Стадион: Сан-Мамес.
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Алавес
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Среднее время на гол
73
135
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.78
0.33
Среднее время на гол
115
270
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|11
|0.39
|Уильямс Иньяки
|9
|0.32
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.21
|Уильямс Нико
|3
|0.11
|Сансет Ойян
|3
|0.11
|Юри Берчиче
|3
|0.11
|Весга Микель
|3 (2)
|0.11
|Гомес Унаи
|2
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Руис Иньиго
|1
|0.04
|Вильялибре Асьер
|1
|0.04
|Муньяин Икер
|1
|0.04
|Гарсия Дани
|1
|0.04
|Паредес Айтор
|1
|0.04
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.29
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.14
|Кике Гарсия
|3
|0.11
|Дуарте Рубен
|2
|0.07
|Бенавидес Карлос
|1
|0.04
|Горосабел Андони
|1
|0.04
|Седлар Александр
|1
|0.04
|Гевара Андер
|1
|0.04
|Теналья Науэль
|1
|0.04
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.04
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Уильямс Нико
|4
|1
|Сансет Ойян
|2
|2
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Юри Берчиче
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|7
|1
|Горосабел Андони
|6
|0
|Гевара Андер
|6
|0
|Абкар Абделькабир
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Марин Рафа
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Бланко Антонио
|1
|1
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Алавес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
6
Атлетик Б
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Алавес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
13
12
Атлетик Б
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Алавес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
33
12
14 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
4
12%
2
17%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
6
18%
2
17%
31-45
4
12%
2
17%
46-60
8
24%
1
8%
61-75
7
21%
4
33%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Забито
15
13
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
20%
2
15%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
6
33%
76-90
Забито
48
25
25 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 13
7
15%
4
16%
1-15
9
19%
2
8%
16-30
9
19%
5
20%
31-45
5
10%
7
28%
46-60
9
19%
1
4%
61-75
9
19%
6
24%
76-90
Пропущено
26
34
8 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
12%
3
9%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
2
8%
9
26%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
8
31%
3
9%
61-75
5
19%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1
Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0
Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Алавес
Точный счет
3:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:2
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 25%
1:1
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
113
212
77
212
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
59
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1711
1612
424
820
424
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|60 - 18
|69
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
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|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогнозы на матч Атлетик Б - Алавес
Исход игры
Атлетик Б
100% (36)
Ничья
0% (0)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (13)
Меньше
62.86% (22)
Обе команды забьют
Да
37.14% (13)
Нет
62.86% (22)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
36.1% (13)
2:0 Атлетик Б
33.3% (12)
1:0 Атлетик Б
27.8% (10)
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