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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 27.
АЕЛ Лимасол
2:1
Второй тайм: 90+'
Закакиу
0'
0:1
20' Гол
Хадьивасилис Иоаннис
30' Желтая карточка
Cle
57' Желтая карточка
Amtonis Eleftheriou
76' Вторая желтая карточка
Amtonis Eleftheriou
1:1
77' Гол
Башту Угу
2:1
81' Гол
Themistoklis Themistokleous
90' Желтая карточка
Mark Sifneos
АЕЛ Лимасол
Закакиу

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Закакиу

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:4
ПД
4:3
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.17
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
45

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 4 (1) 0.15
Медоевич Слободан 3 0.12
Silva 3 0.12
Филипович Петар 2 0.08
Минчев Георги 2 0.08
Папафотис Вассилис 2 0.08
Морсай Йонатан 2 0.08
Fabrice Nkwoh 2 0.08
Андреу Эвангелос 2 0.08
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.08
Срнич Драголюб 1 0.04
Мендоса Хавьер 1 0.04
Башту Угу 1 0.04
Yiannis Gerolemou 1 0.04
Морейра Ахмад Мендес 1 0.04
Франдзис Христофорос 1 0.04
Themistoklis Themistokleous 1 0.04
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 6 (1) 0.22
Дигин Николя 5 (1) 0.19
Хадьивасилис Иоаннис 4 0.15
Mark Sifneos 3 (1) 0.11
Шлогар Мартин 2 0.07
John Ruiz 1 0.04
Рейнолдс Аластер 1 0.04
Делмиро 1 0.04
Роша Кенни 1 0.04
Kyriakos Antoniou 1 0.04
Evagoras Antoniou 1 0.04
Cle 1 0.04

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 1
Мендоса Хавьер 6 0
Цука Рави 6 0
Филипович Петар 4 1
Папафотис Вассилис 4 0
Франдзис Христофорос 4 0
Silva 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Срнич Славолюб 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Christou 7 1
Шлогар Мартин 6 1
Делмиро 5 1
Evagoras Antoniou 5 1
Рейнолдс Аластер 6 0
Alex Opoku Sarfo 4 1
Дигин Николя 4 0
Mark Sifneos 4 0
Yigal Becker 4 0
Valentinos Pastellis 2 1
Amtonis Eleftheriou 2 1
John Ruiz 3 0
Хадьивасилис Иоаннис 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Сабо Эрик 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Yair Castro 2 0
Ismael Yandal 2 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Роша Кенни 1 0
Bojan Milosavljevic 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Cle 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Valdy Matongo 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Закакиу
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

7
12
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Закакиу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
23

Упущенные победы

7
8
АЕЛ Лимасол
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Закакиу
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
24

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
16%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
16%
4
27%
76-90

Пропущено

24
27
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
25%
1
4%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
4
17%
6
22%
61-75
5
21%
6
22%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
40%
4
33%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

23
33
13 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
6
26%
2
6%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
6
26%
8
24%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
3
13%
4
12%
61-75
3
13%
9
27%
76-90

Забито

29
27
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
4
14%
4
15%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
8
28%
6
22%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
6
21%
7
26%
76-90

Пропущено

47
60
27 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 36
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
12
26%
3
5%
1-15
5
11%
8
13%
16-30
10
21%
13
22%
31-45
5
11%
11
18%
46-60
7
15%
10
17%
61-75
8
17%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1
Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0
Закакиу
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Закакиу - Анортосис 0:2 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Закакиу - Отеллос 3:3
Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Закакиу

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:5
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
3
5 раз 19%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
3
10
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
3
10
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
9
8
17
1.5
6
20
4
21
2.5
5
21
2
23
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 26 18 5 3 54 - 16 59
2.
Арис Лимасол
 26 18 2 6 53 - 21 56
3.
АЕК Ларнака
 26 15 7 4 44 - 26 52
4.
Пафос
 26 15 5 6 48 - 20 50
5.
Омония Никосия
 26 14 7 5 49 - 30 49
6.
Анортосис
 26 14 5 7 38 - 23 47

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
2.
Неа Саламина
 0:0 27 10 7 10 34 - 39 37
3.
АЕЛ Лимасол
 2:1 26 9 3 14 33 - 46 30
4.
Этникос Ахна
 27 7 8 12 41 - 57 29
5.
Кармиотисса
 27 5 5 17 32 - 55 20
6.
Отеллос
 0:0 26 3 7 16 20 - 49 16
7.
Закакиу
 1:2 27 2 10 15 29 - 61 16
8.
Докса Катокопия
 26 3 3 20 14 - 56 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 13 11 1 1 26 - 5 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 13 8 3 2 24 - 8 27
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 2:1 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 0:0 14 5 3 6 15 - 20 18
4.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
5.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
6.
Отеллос
 0:0 12 2 2 8 7 - 20 8
7.
Закакиу
 1:2 13 1 5 7 13 - 32 8
8.
Докса Катокопия
 13 2 1 10 7 - 24 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 13 8 0 5 19 - 10 24
2.
АПОЭЛ
 13 7 3 3 20 - 10 24
3.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
4.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
5.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 0:0 13 5 4 4 19 - 19 19
3.
АЕЛ Лимасол
 2:1 12 3 0 9 11 - 22 9
4.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
5.
Закакиу
 1:2 14 1 5 8 16 - 29 8
6.
Отеллос
 0:0 14 1 5 8 13 - 29 8
7.
Кармиотисса
 14 2 1 11 11 - 31 7
8.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 10
Пафос Танкович Муамер 10
Анортосис Кастель Серхио 10
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      Г О О О О Л - Хадьивасилис Иоаннис бьет в цель!
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