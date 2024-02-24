Тур: 27.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
20' ГолХадьивасилис Иоаннис
30' Желтая карточкаCle
57' Желтая карточкаAmtonis Eleftheriou
76' Вторая желтая карточкаAmtonis Eleftheriou
1:1
77' ГолБашту Угу
2:1
81' ГолThemistoklis Themistokleous
90' Желтая карточкаMark Sifneos
Ход матча
20'
30'
59'
77'
1:1
81'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
-
-
77 Cle
-
17 Yair Castro
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Yigal Becker
-
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
Главный тренер: Джейсон Панчон
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Закакиу
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.17
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
45
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.15
|Медоевич Слободан
|3
|0.12
|Silva
|3
|0.12
|Филипович Петар
|2
|0.08
|Минчев Георги
|2
|0.08
|Папафотис Вассилис
|2
|0.08
|Морсай Йонатан
|2
|0.08
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.08
|Андреу Эвангелос
|2
|0.08
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.08
|Срнич Драголюб
|1
|0.04
|Мендоса Хавьер
|1
|0.04
|Башту Угу
|1
|0.04
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.04
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.04
|Франдзис Христофорос
|1
|0.04
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0.04
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|6 (1)
|0.22
|Дигин Николя
|5 (1)
|0.19
|Хадьивасилис Иоаннис
|4
|0.15
|Mark Sifneos
|3 (1)
|0.11
|Шлогар Мартин
|2
|0.07
|John Ruiz
|1
|0.04
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.04
|Делмиро
|1
|0.04
|Роша Кенни
|1
|0.04
|Kyriakos Antoniou
|1
|0.04
|Evagoras Antoniou
|1
|0.04
|Cle
|1
|0.04
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|1
|Мендоса Хавьер
|6
|0
|Цука Рави
|6
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Silva
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Срнич Славолюб
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Christou
|7
|1
|Шлогар Мартин
|6
|1
|Делмиро
|5
|1
|Evagoras Antoniou
|5
|1
|Рейнолдс Аластер
|6
|0
|Alex Opoku Sarfo
|4
|1
|Дигин Николя
|4
|0
|Mark Sifneos
|4
|0
|Yigal Becker
|4
|0
|Valentinos Pastellis
|2
|1
|Amtonis Eleftheriou
|2
|1
|John Ruiz
|3
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|3
|0
|Kyriakos Antoniou
|3
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Ismael Yandal
|2
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Роша Кенни
|1
|0
|Bojan Milosavljevic
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
|Cle
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Закакиу
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
7
12
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Закакиу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
23
Упущенные победы
7
8
АЕЛ Лимасол
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Закакиу
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
27
24
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
16%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
16%
4
27%
76-90
Пропущено
24
27
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
25%
1
4%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
4
17%
6
22%
61-75
5
21%
6
22%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
40%
4
33%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
23
33
13 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
6
26%
2
6%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
6
26%
8
24%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
3
13%
4
12%
61-75
3
13%
9
27%
76-90
Забито
29
27
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
4
14%
4
15%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
8
28%
6
22%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
6
21%
7
26%
76-90
Пропущено
47
60
27 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 36
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
12
26%
3
5%
1-15
5
11%
8
13%
16-30
10
21%
13
22%
31-45
5
11%
11
18%
46-60
7
15%
10
17%
61-75
8
17%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1
Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0
Закакиу
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Закакиу - Анортосис 0:2 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Закакиу - Отеллос 3:3
Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Закакиу
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:5
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
3
5 раз 19%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
94
210
310
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
179
817
620
421
521
223
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|5
|3
|54 - 16
|59
|2.
|26
|18
|2
|6
|53 - 21
|56
|3.
|26
|15
|7
|4
|44 - 26
|52
|4.
|26
|15
|5
|6
|48 - 20
|50
|5.
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|6.
|26
|14
|5
|7
|38 - 23
|47
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|8
|8
|37 - 27
|38
|2.
|0:0
|27
|10
|7
|10
|34 - 39
|37
|3.
|2:1
|26
|9
|3
|14
|33 - 46
|30
|4.
|27
|7
|8
|12
|41 - 57
|29
|5.
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|6.
|0:0
|26
|3
|7
|16
|20 - 49
|16
|7.
|1:2
|27
|2
|10
|15
|29 - 61
|16
|8.
|26
|3
|3
|20
|14 - 56
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|13
|11
|1
|1
|26 - 5
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|6.
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|2:1
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|5.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|6.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|7.
|1:2
|13
|1
|5
|7
|13 - 32
|8
|8.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|20 - 10
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|3.
|2:1
|12
|3
|0
|9
|11 - 22
|9
|4.
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|5.
|1:2
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|6.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|7.
|14
|2
|1
|11
|11 - 31
|7
|8.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|10
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Анортосис
|Кастель Серхио
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10