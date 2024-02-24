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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 27.
Неа Саламина
0:0
Перерыв
Отеллос
0'
34' Желтая карточка
Osman Koroma
41' Желтая карточка
Даткович Нико
0:0
42' Не забитый пенальти
Пих Роберт
43' Желтая карточка
Eduardo Nardini

Ход матча

26'
Osman Koroma
Andreas Fragkou
 
34'
Osman Koroma
 
41'
Даткович Нико
 
42'
0:0
Пих Роберт
43'
 
Eduardo Nardini
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Неа Саламина
Отеллос

История личных встреч

Неа Саламина
Отеллос

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
2:3
ТМК
2:0
ВД
4:1
ВД
1:4
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Среднее время на гол

54
38

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

77
60

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.26
Дурмишай Фиорин 6 0.22
Мигелито 4 0.15
Abdelaye Diakite 4 0.15
Нарсинг Лусиано 2 0.07
Бехарано Данни 2 0.07
Andreas Fragkou 2 0.07
Antonis Katsiaris 2 0.07
Даткович Нико 1 0.04
Янга Рангело 1 0.04
Фернандеш Виктор 1 0.04
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.04
Kialy Abdoul Kone 1 0.04
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.15
Дюриш Михал 3 (1) 0.12
Ibrahim Sangare II 2 0.08
Habib Oueslati 2 0.08
Eduardo Nardini 2 0.08
Кастанас Костас 1 0.04
Христодулу Георгиос 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Н'Диайе Мамаду 1 0.04
Marijan Suto 1 0.04
Lukas Brambilla 1 0.04
Перес Хосе 1 0.04

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 10 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Abdelaye Diakite 4 0
Diego Dorregaray 4 0
Янга Рангело 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Даткович Нико 2 0
Мигелито 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Manuel Guanini 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Osman Koroma 2 0
Giorgos Viktoros 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Офори Ричард 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 7 0
Habib Oueslati 5 1
Ананг Бенсон 4 1
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Христодулу Георгиос 5 0
Lukas Brambilla 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Marijan Suto 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кастанас Костас 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Отеллос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
13
Неа Саламина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Отеллос
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
18

Упущенные победы

18
4
Неа Саламина
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Отеллос
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
5
33%
61-75
6
40%
2
13%
76-90

Пропущено

20
27
4 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
4
15%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
7
35%
3
11%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
5
25%
9
33%
76-90

Забито

22
7
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
15 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
1
14%
16-30
4
18%
2
29%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
4
18%
3
43%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
3
19%
3
15%
76-90

Забито

37
22
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
4
11%
0
0%
1-15
8
22%
4
18%
16-30
5
14%
5
23%
31-45
5
14%
2
9%
46-60
5
14%
6
27%
61-75
10
27%
5
23%
76-90

Пропущено

36
47
13 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 21
5
14%
6
13%
1-15
2
6%
8
17%
16-30
6
17%
9
19%
31-45
8
22%
7
15%
46-60
7
19%
5
11%
61-75
8
22%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пафос - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3
АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
Отеллос
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1

Результаты матчей

Неа Саламина
Отеллос

Точный счет

0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
0
13 раз 52%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
4
8
5
8
1.5
3
9
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
4
9
3
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
12
13
11
15
1.5
7
18
5
21
2.5
1
24
1
25
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 26 18 5 3 54 - 16 59
2.
Арис Лимасол
 26 18 2 6 53 - 21 56
3.
АЕК Ларнака
 26 15 7 4 44 - 26 52
4.
Пафос
 26 15 5 6 48 - 20 50
5.
Омония Никосия
 26 14 7 5 49 - 30 49
6.
Анортосис
 26 14 5 7 38 - 23 47

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
2.
Неа Саламина
 0:0 27 10 7 10 34 - 39 37
3.
АЕЛ Лимасол
 2:1 26 9 3 14 33 - 46 30
4.
Этникос Ахна
 27 7 8 12 41 - 57 29
5.
Кармиотисса
 27 5 5 17 32 - 55 20
6.
Отеллос
 0:0 26 3 7 16 20 - 49 16
7.
Закакиу
 1:2 27 2 10 15 29 - 61 16
8.
Докса Катокопия
 26 3 3 20 14 - 56 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 13 11 1 1 26 - 5 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 13 8 3 2 24 - 8 27
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 2:1 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 0:0 14 5 3 6 15 - 20 18
4.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
5.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
6.
Отеллос
 0:0 12 2 2 8 7 - 20 8
7.
Закакиу
 1:2 13 1 5 7 13 - 32 8
8.
Докса Катокопия
 13 2 1 10 7 - 24 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 13 8 0 5 19 - 10 24
2.
АПОЭЛ
 13 7 3 3 20 - 10 24
3.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
4.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
5.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 0:0 13 5 4 4 19 - 19 19
3.
АЕЛ Лимасол
 2:1 12 3 0 9 11 - 22 9
4.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
5.
Закакиу
 1:2 14 1 5 8 16 - 29 8
6.
Отеллос
 0:0 14 1 5 8 13 - 29 8
7.
Кармиотисса
 14 2 1 11 11 - 31 7
8.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 10
Пафос Танкович Муамер 10
Анортосис Кастель Серхио 10
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Eduardo Nardini получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Пих Роберт пробил пенальти, но не смог забить!
  • 41'
    Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Осман Корома получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Andreas Frangos уходит с поля. Осман Корома выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Неа Саламина.
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Неа Саламина
Ничья
Отеллос
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