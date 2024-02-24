Тур: 27.
1:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаOsman Koroma
41' Желтая карточкаДаткович Нико
0:0
42' Не забитый пенальтиПих Роберт
43' Желтая карточкаEduardo Nardini
47' Желтая карточкаКастанас Костас
55' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
0:1
56' ГолIbrahim Sangare II
64' Желтая карточкаАнанг Бенсон
1:1
69' ГолКузманович Неманья
74' Желтая карточкаХристодулу Георгиос
90'+6
Ход матча
34'
41'
42'
0:0
43'
47'
55'
56'
64'
69'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
История личных встреч
Неа Саламина
Отеллос
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Среднее время на гол
54
38
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
77
60
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.26
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.22
|Мигелито
|4
|0.15
|Abdelaye Diakite
|4
|0.15
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.07
|Бехарано Данни
|2
|0.07
|Andreas Fragkou
|2
|0.07
|Antonis Katsiaris
|2
|0.07
|Даткович Нико
|1
|0.04
|Янга Рангело
|1
|0.04
|Фернандеш Виктор
|1
|0.04
|Кузманович Неманья
|1
|0.04
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.04
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.04
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.15
|Ibrahim Sangare II
|3
|0.12
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.12
|Habib Oueslati
|2
|0.08
|Eduardo Nardini
|2
|0.08
|Кастанас Костас
|1
|0.04
|Христодулу Георгиос
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.04
|Marijan Suto
|1
|0.04
|Lukas Brambilla
|1
|0.04
|Перес Хосе
|1
|0.04
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|10
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Янга Рангело
|3
|0
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Даткович Нико
|2
|0
|Мигелито
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Osman Koroma
|2
|0
|Giorgos Viktoros
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Офори Ричард
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|8
|0
|Ананг Бенсон
|5
|1
|Habib Oueslati
|5
|1
|Христодулу Георгиос
|6
|0
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Кастанас Костас
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Marijan Suto
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Отеллос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
14
Неа Саламина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Отеллос
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
18
Упущенные победы
18
4
Неа Саламина
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Отеллос
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
21
18
Голы по времени матча
Забито
16
16
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
31%
5
31%
61-75
6
38%
2
13%
76-90
Пропущено
21
28
4 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
4
14%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
8
38%
3
11%
46-60
4
19%
5
18%
61-75
5
24%
9
32%
76-90
Забито
22
7
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 22
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
1
14%
16-30
4
18%
2
29%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
4
18%
3
43%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
3
19%
3
15%
76-90
Забито
38
23
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
8 Не забивали 12
4
11%
0
0%
1-15
8
21%
4
17%
16-30
5
13%
5
22%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
6
16%
6
26%
61-75
10
26%
5
22%
76-90
Пропущено
37
48
13 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
5
14%
6
13%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
6
16%
9
19%
31-45
9
24%
7
15%
46-60
7
19%
6
13%
61-75
8
22%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пафос - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3
АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
Отеллос
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1
Результаты матчей
Неа Саламина
Отеллос
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
48
59
39
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
67
410
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1313
1116
719
522
125
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|5
|3
|54 - 16
|59
|2.
|26
|18
|2
|6
|53 - 21
|56
|3.
|26
|15
|7
|4
|44 - 26
|52
|4.
|26
|15
|5
|6
|48 - 20
|50
|5.
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|6.
|26
|14
|5
|7
|38 - 23
|47
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|8
|8
|37 - 27
|38
|2.
|27
|10
|7
|10
|35 - 40
|37
|3.
|26
|9
|3
|14
|33 - 46
|30
|4.
|27
|7
|8
|12
|41 - 57
|29
|5.
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|6.
|26
|3
|7
|16
|21 - 50
|16
|7.
|27
|2
|10
|15
|29 - 61
|16
|8.
|26
|3
|3
|20
|14 - 56
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|13
|11
|1
|1
|26 - 5
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|6.
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|5.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|6.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|7.
|13
|1
|5
|7
|13 - 32
|8
|8.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|20 - 10
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|3.
|12
|3
|0
|9
|11 - 22
|9
|4.
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|5.
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|6.
|14
|1
|5
|8
|14 - 30
|8
|7.
|14
|2
|1
|11
|11 - 31
|7
|8.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|10
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Анортосис
|Кастель Серхио
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10