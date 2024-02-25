Тур: 27.
0'
20' Желтая карточкаКорреа Павлос
40' Желтая карточкаШебаке Иссам
46' Желтая карточкаМакоун Кристиан
60' Желтая карточкаАрболеда Иван
Ход матча
20'
40'
46'
60'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Запасные игроки
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
2 Cipriano
-
-
88 Saeid Mehri
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Анортосис
АПОЭЛ
29 матчей
62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.7%
65.5%
15 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
11 побед 18 ничьих 0 побед
38 матчей
23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
55.3%
44.7%
0 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 14 ничьих 24 победы
67 матчей
26.9%
29.9%
43.2%
18 побед 20 ничьих 29 побед
Первый тайм
22.4%
59.7%
17.9%
15 побед 40 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.4%
47.8%
35.8%
11 побед 32 ничьи 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.06
0.7
Среднее время на гол
85
129
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.24
1.09
Среднее время на гол
72
82
Всего голов
77
60
Голов в среднем за матч
1.15
0.9
Тотал матчей
2.5
58
Больше 87%
Меньше 13%
9
42
Больше 63%
Меньше 37%
25
21
Больше 31%
Меньше 69%
46
7
Больше 10%
Меньше 90%
60
4
Больше 6%
Меньше 94%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
Среднее время на гол
78
100
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|10 (2)
|0.37
|Гассама Секу
|8
|0.3
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|0.19
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.19
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.15
|Коррейя Андерсон
|1
|0.04
|Тиун Уссейну
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1
|0.04
|Феррер Сальвадор
|1
|0.04
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.04
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.04
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.3
|Ндонгаля Дьемерси
|5
|0.19
|Шебаке Иссам
|5
|0.19
|Квилитая Георгий
|5 (1)
|0.19
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.15
|Джевфе
|3
|0.11
|Двали Лаша
|3
|0.11
|Далсью
|3
|0.11
|Петрович Радосав
|2
|0.07
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.07
|Томане Антониу
|2
|0.07
|Костадинов Георги
|2
|0.07
|Донис Анастасиос
|2
|0.07
|Сациас Яннис
|2
|0.07
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.07
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Эфрем Георгиос
|1
|0.04
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Арболеда Иван
|6
|1
|Каргас Яннис
|5
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Корреа Павлос
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Тиун Уссейну
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Макоун Кристиан
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|0
|Маркиньос XXIII
|7
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Шебаке Иссам
|4
|1
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
АПОЭЛ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
6
Анортосис
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
АПОЭЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
17
33
Анортосис
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
19
19
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
7
37%
46-60
5
26%
3
16%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Забито
19
33
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
16 Не забивали 13
2
11%
2
6%
1-15
6
32%
5
15%
16-30
2
11%
7
21%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
1
5%
4
12%
61-75
6
32%
10
30%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
38
52
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 22
5 Не забивали 1
4
11%
2
4%
1-15
6
16%
9
17%
16-30
6
16%
10
19%
31-45
6
16%
12
23%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
10
26%
12
23%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 14
3
13%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
13%
7
39%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
7
30%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1
Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0
Результаты матчей
Анортосис
АПОЭЛ
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
13 раз 50%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Анортосис
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
76
112
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
67
58
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
251
1313
1214
422
818
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|18
|6
|3
|54 - 16
|60
|2.
|26
|18
|2
|6
|53 - 21
|56
|3.
|26
|15
|7
|4
|44 - 26
|52
|4.
|26
|15
|5
|6
|48 - 20
|50
|5.
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|6.
|0:0
|27
|14
|6
|7
|38 - 23
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|8
|8
|37 - 27
|38
|2.
|27
|10
|7
|10
|35 - 40
|37
|3.
|26
|9
|3
|14
|33 - 46
|30
|4.
|27
|7
|8
|12
|41 - 57
|29
|5.
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|6.
|26
|3
|7
|16
|21 - 50
|16
|7.
|27
|2
|10
|15
|29 - 61
|16
|8.
|26
|3
|3
|20
|14 - 56
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|13
|11
|1
|1
|26 - 5
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|6.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|5.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|6.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|7.
|13
|1
|5
|7
|13 - 32
|8
|8.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|2.
|0:0
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|3.
|12
|3
|0
|9
|11 - 22
|9
|4.
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|5.
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|6.
|14
|1
|5
|8
|14 - 30
|8
|7.
|14
|2
|1
|11
|11 - 31
|7
|8.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|10
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Анортосис
|Кастель Серхио
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10