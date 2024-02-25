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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 27.
Анортосис
0:0
Второй тайм: 73'
АПОЭЛ
0'
20' Желтая карточка
Корреа Павлос
40' Желтая карточка
Шебаке Иссам
46' Желтая карточка
Макоун Кристиан
60' Желтая карточка
Арболеда Иван

Ход матча

20'
Корреа Павлос
 
28'
 
Шебаке Иссам
Костадинов Георги
40'
 
Шебаке Иссам
46'
Макоун Кристиан
 
60'
Арболеда Иван
 
70'
 
Сарфо Кингсли
Вильяфаньес Лукас
70'
 
Ндонгаля Дьемерси
Квилитая Георгий
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Анортосис
Ничья
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Анортосис
АПОЭЛ

История личных встреч

Анортосис
АПОЭЛ

29 матчей

62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.7%
65.5%
15 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
11 побед 18 ничьих 0 побед

38 матчей

23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

55.3%
44.7%
0 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 14 ничьих 24 победы

67 матчей

26.9%
29.9%
43.2%
18 побед 20 ничьих 29 побед

Первый тайм

22.4%
59.7%
17.9%
15 побед 40 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.4%
47.8%
35.8%
11 побед 32 ничьи 24 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:1
К
1:0
ПД
4:1
К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.06
0.7

Среднее время на гол

85
129

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.24
1.09

Среднее время на гол

72
82

Всего голов

77
60

Голов в среднем за матч

1.15
0.9

Тотал матчей

2.5
58
Больше 87%
Меньше 13%
9
42
Больше 63%
Меньше 37%
25
21
Больше 31%
Меньше 69%
46
7
Больше 10%
Меньше 90%
60
4
Больше 6%
Меньше 94%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
66

Среднее время на гол

78
100

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 10 (2) 0.37
Гассама Секу 8 0.3
Чико Хосе Мануэль Морено 5 0.19
Герреро Мигель 5 (2) 0.19
Элдер Феррейра 4 (1) 0.15
Коррейя Андерсон 1 0.04
Тиун Уссейну 1 0.04
Макоун Кристиан 1 0.04
Феррер Сальвадор 1 0.04
Dimitrianos Tzouliou 1 0.04
Кику Франсишку 1 (1) 0.04
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.3
Ндонгаля Дьемерси 5 0.19
Шебаке Иссам 5 0.19
Квилитая Георгий 5 (1) 0.19
Вильяфаньес Лукас 4 0.15
Джевфе 3 0.11
Двали Лаша 3 0.11
Далсью 3 0.11
Петрович Радосав 2 0.07
Эдуарду Уилсон 2 0.07
Томане Антониу 2 0.07
Костадинов Георги 2 0.07
Донис Анастасиос 2 0.07
Сациас Яннис 2 0.07
Гавриэл Ставрос 2 0.07
Креспо Хосе 1 0.04
Эфрем Георгиос 1 0.04

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Арболеда Иван 6 1
Каргас Яннис 5 1
Чико Хосе Мануэль Морено 5 1
Элдер Феррейра 5 0
Ваге Мусса 2 1
Корреа Павлос 2 1
Уорис Маджид 3 0
Коррейя Андерсон 3 0
Тиун Уссейну 3 0
Nabil Marmouk 3 0
Антониу Минас 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 10 0
Маркиньос XXIII 7 0
Костадинов Георги 6 0
Шебаке Иссам 4 1
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Анортосис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
АПОЭЛ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
6
Анортосис
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
АПОЭЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

17
33
Анортосис
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

19
19
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
7
37%
46-60
5
26%
3
16%
61-75
4
21%
2
11%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Забито

19
33
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
16 Не забивали 13
2
11%
2
6%
1-15
6
32%
5
15%
16-30
2
11%
7
21%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
1
5%
4
12%
61-75
6
32%
10
30%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

38
52
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 22
5 Не забивали 1
4
11%
2
4%
1-15
6
16%
9
17%
16-30
6
16%
10
19%
31-45
6
16%
12
23%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
10
26%
12
23%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 14
3
13%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
13%
7
39%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
7
30%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1
Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0

Результаты матчей

Анортосис
АПОЭЛ

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
13 раз 50%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Анортосис
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
7
6
1
12
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
25
1
13
13
1.5
12
14
4
22
2.5
8
18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 27 18 6 3 54 - 16 60
2.
Арис Лимасол
 26 18 2 6 53 - 21 56
3.
АЕК Ларнака
 26 15 7 4 44 - 26 52
4.
Пафос
 26 15 5 6 48 - 20 50
5.
Омония Никосия
 26 14 7 5 49 - 30 49
6.
Анортосис
 0:0 27 14 6 7 38 - 23 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
2.
Неа Саламина
 27 10 7 10 35 - 40 37
3.
АЕЛ Лимасол
 26 9 3 14 33 - 46 30
4.
Этникос Ахна
 27 7 8 12 41 - 57 29
5.
Кармиотисса
 27 5 5 17 32 - 55 20
6.
Отеллос
 26 3 7 16 21 - 50 16
7.
Закакиу
 27 2 10 15 29 - 61 16
8.
Докса Катокопия
 26 3 3 20 14 - 56 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 13 11 1 1 26 - 5 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 13 8 3 2 24 - 8 27
6.
Анортосис
 0:0 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
5.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
6.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
7.
Закакиу
 13 1 5 7 13 - 32 8
8.
Докса Катокопия
 13 2 1 10 7 - 24 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 14 7 4 3 20 - 10 25
2.
Анортосис
 0:0 13 8 0 5 19 - 10 24
3.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
4.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
5.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 13 5 4 4 19 - 19 19
3.
АЕЛ Лимасол
 12 3 0 9 11 - 22 9
4.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
5.
Закакиу
 14 1 5 8 16 - 29 8
6.
Отеллос
 14 1 5 8 14 - 30 8
7.
Кармиотисса
 14 2 1 11 11 - 31 7
8.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 10
Пафос Танкович Муамер 10
Анортосис Кастель Серхио 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
АПОЭЛ
4.10
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3.35
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4.10
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Анортосис
АПОЭЛ
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