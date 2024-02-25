  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 27.
Пафос
0:1
Второй тайм: 82'
АЕК Ларнака
0'
27' Желтая карточка
Жайро
0:1
44' Гол
Фараж Имад
54' Желтая карточка
Пирич Кенан
76' Желтая карточка
Matias Melluso

Ход матча

27'
Жайро
 
44'
0:1
Фараж Имад
54'
 
Пирич Кенан
61'
Контрерас Антони
Валакари Онни
 
61'
Твумаси Патрик
Бруно V
 
66'
 
Дьюрчо Адам
Бруну Гама
73'
 
Мамас Рафаил
Димерс Марк
73'
 
Clarismario Rodrigus
Фараж Имад
76'
Matias Melluso
 
78'
 
Фран Соль
Лопеш Рафаэл
78'
 
Томович Ненад
Понс Пере
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
АЕК Ларнака
5.65
Реклама, olimp.bet
4.05
Реклама, fon.bet
3.30
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Пафос
АЕК Ларнака

История личных встреч

Пафос
АЕК Ларнака

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.08
0.5

Среднее время на гол

83
180

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.29
0.79

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
113

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 (1) 0.48
Танкович Муамер 10 (2) 0.37
Валакари Онни 5 (1) 0.19
Драгомир Влад 4 0.15
Твумаси Патрик 3 0.11
Бруно V 3 0.11
Бочкай Петар 2 0.07
Рус Адриан 2 0.07
Наме Мустафа 2 0.07
Matheus Davo 2 0.07
Гольдар Давид 1 0.04
Diogo Dall'Igna 1 0.04
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 14 (4) 0.52
Тричковски Иван 6 0.22
Лопеш Рафаэл 4 0.15
Фараж Имад 4 0.15
Димерс Марк 3 0.11
Понс Пере 3 0.11
Густаву Луиш 2 0.07
Гарсия Анхель 2 0.07
Тонгья Франко 2 0.07
Санчес Факундо 1 0.04
Бруну Гама 1 0.04
Дьюрчо Адам 1 0.04
Clarismario Rodrigus 1 0.04

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жайро 7 0
Бочкай Петар 6 0
Драгомир Влад 5 0
Matias Melluso 5 0
Икоко Джордан 4 0
Гольдар Давид 4 0
Квида Джозев 4 0
Танкович Муамер 3 0
Бруно V 3 0
Родригеш Педру 3 0
Рус Адриан 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Твумаси Патрик 1 0
Валакари Онни 1 0
Наме Мустафа 1 0
Контрерас Антони 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 6 0
Тонгья Франко 6 0
Санчес Факундо 5 0
Густаву Луиш 5 0
Гарсия Анхель 5 0
Дионку Альфа 5 0
Роберж Валентин 4 0
Фран Соль 4 0
Миличевич Хрвое 4 0
Томович Ненад 1 1
Бруну Гама 2 0
Дьюрчо Адам 2 0
Димерс Марк 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0
Clarismario Rodrigus 1 0

Результаты матчей

Пафос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
3
Пафос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
АЕК Ларнака
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

23
26
Пафос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
АЕК Ларнака
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
8%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

24
28
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
13%
3
11%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
25%
5
18%
31-45
3
13%
5
18%
46-60
3
13%
5
18%
61-75
7
29%
29%
4
14%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
17%
6
38%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
1
6%
76-90

Забито

48
44
19 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
5
10%
5
11%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
8
17%
7
16%
31-45
9
19%
6
14%
46-60
6
13%
8
18%
61-75
14
29%
29%
10
23%
76-90

Пропущено

20
26
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
15%
7
27%
1-15
5
25%
6
23%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
4
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2
Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0

Результаты матчей

Пафос
АЕК Ларнака

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
5 раз 19%
2
4 раза 15%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Пафос
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
8
5
6
7
2.5
4
9
3
10
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
5
8
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
14
12
1.5
13
13
10
16
2.5
7
19
5
21
3.5
2
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 27 18 6 3 54 - 16 60
2.
Арис Лимасол
 1:2 27 18 2 7 54 - 23 56
3.
АЕК Ларнака
 1:0 27 16 7 4 45 - 26 55
4.
Омония Никосия
 2:1 27 15 7 5 51 - 31 52
5.
Пафос
 0:1 27 15 5 7 48 - 21 50
6.
Анортосис
 27 14 6 7 38 - 23 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
2.
Неа Саламина
 27 10 7 10 35 - 40 37
3.
АЕЛ Лимасол
 26 9 3 14 33 - 46 30
4.
Этникос Ахна
 27 7 8 12 41 - 57 29
5.
Кармиотисса
 27 5 5 17 32 - 55 20
6.
Отеллос
 26 3 7 16 21 - 50 16
7.
Закакиу
 27 2 10 15 29 - 61 16
8.
Докса Катокопия
 26 3 3 20 14 - 56 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 1:2 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 2:1 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 1:0 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 0:1 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
5.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
6.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
7.
Закакиу
 13 1 5 7 13 - 32 8
8.
Докса Катокопия
 13 2 1 10 7 - 24 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 1:0 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 13 8 0 5 19 - 10 24
4.
Пафос
 0:1 13 7 2 4 24 - 12 23
5.
Арис Лимасол
 1:2 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Омония Никосия
 2:1 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 13 5 4 4 19 - 19 19
3.
АЕЛ Лимасол
 12 3 0 9 11 - 22 9
4.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
5.
Закакиу
 14 1 5 8 16 - 29 8
6.
Отеллос
 14 1 5 8 14 - 30 8
7.
Кармиотисса
 14 2 1 11 11 - 31 7
8.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Омония Никосия Семедо Вилли 10
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 10
Пафос Танкович Муамер 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Фараж Имад бьет в цель!
  • 27'
    Жайро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Пафос.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.17. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.17 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
АЕК Ларнака
5.65
Реклама, olimp.bet
4.05
Реклама, fon.bet
3.30
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пафос 0:1 АЕК Ларнака онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Пафос
АЕК Ларнака
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный