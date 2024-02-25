Тур: 27.
0:1
Второй тайм: 82'
0'
27' Желтая карточкаЖайро
0:1
44' ГолФараж Имад
54' Желтая карточкаПирич Кенан
76' Желтая карточкаMatias Melluso
Ход матча
27'
44'
0:1
54'
76'
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Пафос
АЕК Ларнака
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
24 матча
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.08
0.5
Среднее время на гол
83
180
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.29
0.79
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
69
113
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|13 (1)
|0.48
|Танкович Муамер
|10 (2)
|0.37
|Валакари Онни
|5 (1)
|0.19
|Драгомир Влад
|4
|0.15
|Твумаси Патрик
|3
|0.11
|Бруно V
|3
|0.11
|Бочкай Петар
|2
|0.07
|Рус Адриан
|2
|0.07
|Наме Мустафа
|2
|0.07
|Matheus Davo
|2
|0.07
|Гольдар Давид
|1
|0.04
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.04
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|14 (4)
|0.52
|Тричковски Иван
|6
|0.22
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.15
|Фараж Имад
|4
|0.15
|Димерс Марк
|3
|0.11
|Понс Пере
|3
|0.11
|Густаву Луиш
|2
|0.07
|Гарсия Анхель
|2
|0.07
|Тонгья Франко
|2
|0.07
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Бруну Гама
|1
|0.04
|Дьюрчо Адам
|1
|0.04
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.04
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жайро
|7
|0
|Бочкай Петар
|6
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Matias Melluso
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Гольдар Давид
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Рус Адриан
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Твумаси Патрик
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|6
|0
|Тонгья Франко
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Густаву Луиш
|5
|0
|Гарсия Анхель
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|4
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Clarismario Rodrigus
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
3
Пафос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
АЕК Ларнака
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
23
26
Пафос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
АЕК Ларнака
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
8%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
24
28
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
13%
3
11%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
25%
5
18%
31-45
3
13%
5
18%
46-60
3
13%
5
18%
61-75
7
29%
29%
4
14%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
17%
6
38%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Забито
48
44
19 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
5
10%
5
11%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
8
17%
7
16%
31-45
9
19%
6
14%
46-60
6
13%
8
18%
61-75
14
29%
29%
10
23%
76-90
Пропущено
20
26
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
15%
7
27%
1-15
5
25%
6
23%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
4
20%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2
Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0
Результаты матчей
Пафос
АЕК Ларнака
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
5 раз 19%
2
4 раза 15%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Пафос
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
67
85
67
49
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
85
58
49
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
206
1412
1313
1016
719
521
224
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|6
|3
|54 - 16
|60
|2.
|1:2
|27
|18
|2
|7
|54 - 23
|56
|3.
|1:0
|27
|16
|7
|4
|45 - 26
|55
|4.
|2:1
|27
|15
|7
|5
|51 - 31
|52
|5.
|0:1
|27
|15
|5
|7
|48 - 21
|50
|6.
|27
|14
|6
|7
|38 - 23
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|8
|8
|37 - 27
|38
|2.
|27
|10
|7
|10
|35 - 40
|37
|3.
|26
|9
|3
|14
|33 - 46
|30
|4.
|27
|7
|8
|12
|41 - 57
|29
|5.
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|6.
|26
|3
|7
|16
|21 - 50
|16
|7.
|27
|2
|10
|15
|29 - 61
|16
|8.
|26
|3
|3
|20
|14 - 56
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|1:2
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|2:1
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|5.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|6.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|7.
|13
|1
|5
|7
|13 - 32
|8
|8.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|4.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|5.
|1:2
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|2:1
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|3.
|12
|3
|0
|9
|11 - 22
|9
|4.
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|5.
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|6.
|14
|1
|5
|8
|14 - 30
|8
|7.
|14
|2
|1
|11
|11 - 31
|7
|8.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|10
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|10
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10