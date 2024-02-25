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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 27.
Арис Лимасол
1:2
Второй тайм: 81'
Омония Никосия
0'
0:1
29' Пенальти
Безус Роман
0:2
35' Гол
Семедо Вилли
1:2
45' Гол
Гомис Янник
76' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
Арис Лимасол
Омония Никосия

История личных встреч

Арис Лимасол
Омония Никосия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:2
С
2:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.11

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.16

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
77

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 8 (2) 0.3
Кокорин Александр 7 0.26
Zakaria Sawo 7 (1) 0.26
Стемпиньски Мариуш 6 0.22
Моннор Джейден 6 0.22
Кажу 4 0.15
Бенгтссон Лео 4 0.15
Шполярич Матья 4 (1) 0.15
Шуманский Артем 3 (1) 0.11
Маямбела Михлали 2 0.07
Урошевич Слободан 1 0.04
Семеду Эди 1 0.04
Струски Кароль 1 0.04
Николич Велько 1 0.04
Браун Морган 1 0.04
Шави Уоррен 1 0.04
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 10 0.37
Какулис Андроникос 8 (2) 0.3
Безус Роман 7 (2) 0.26
Лойзу Лойзос 5 0.19
Кусулос Янис 4 0.15
Сиприано Маркос Робсон 3 0.11
Симич Велько 2 0.07
Saidou Alioum 2 0.07
Ансарифард Карим 2 (1) 0.07
Лекьякс Ян 1 0.04
Франссон Александер 1 0.04
Панайоту Николас 1 0.04

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Морган 7 1
Урошевич Слободан 6 1
Кажу 6 1
Кокорин Александр 7 0
Сёке Юлиус 7 0
Моннор Джейден 6 0
Яго Стив 4 1
Бенгтссон Лео 5 0
Мукету-Муссунда Алекс 5 0
Брорссон Франц 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Сане Мамаду 2 1
Ванаилсон Лусиано 3 0
Гомис Янник 3 0
Шуманский Артем 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Струски Кароль 2 0
Матысик Милош 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Шполярич Матья 1 0
Николич Велько 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 6 0
Кусулос Янис 5 0
Харалампус Харалампос 5 0
Кулибали Сену 3 1
Ансарифард Карим 3 0
Мэтьюз Адам 3 0
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Франссон Александер 2 0
Милетич Неманья 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Омония Никосия
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
6
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Омония Никосия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

25
30
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Омония Никосия
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

26
36

Голы по времени матча

Забито

27
17
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
4
15%
6
35%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
6
22%
2
12%
61-75
7
26%
4
24%
76-90

Пропущено

4
17
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
2
50%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Забито

29
31
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
14%
4
13%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
7
24%
6
19%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
6
21%
8
26%
61-75
6
21%
3
10%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
6
43%
4
29%
76-90

Забито

56
48
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 6
8
14%
10
21%
1-15
6
11%
7
15%
16-30
11
20%
7
15%
31-45
6
11%
7
15%
46-60
12
21%
10
21%
61-75
13
23%
7
15%
76-90

Пропущено

18
31
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
1
6%
3
10%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
17%
9
29%
29%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
5
28%
5
16%
61-75
6
33%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2
АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2

Результаты матчей

Арис Лимасол
Омония Никосия

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
10
3
3
10
2.5
6
7
2
11
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
7
6
5
8
2.5
2
11
3
10
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
20
6
15
11
1.5
17
9
8
18
2.5
8
18
5
21
3.5
3
23
2
24
4.5
1
25
1
25
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 27 18 6 3 54 - 16 60
2.
Арис Лимасол
 1:2 27 18 2 7 54 - 23 56
3.
АЕК Ларнака
 1:0 27 16 7 4 45 - 26 55
4.
Омония Никосия
 2:1 27 15 7 5 51 - 31 52
5.
Пафос
 0:1 27 15 5 7 48 - 21 50
6.
Анортосис
 27 14 6 7 38 - 23 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
2.
Неа Саламина
 27 10 7 10 35 - 40 37
3.
АЕЛ Лимасол
 26 9 3 14 33 - 46 30
4.
Этникос Ахна
 27 7 8 12 41 - 57 29
5.
Кармиотисса
 27 5 5 17 32 - 55 20
6.
Отеллос
 26 3 7 16 21 - 50 16
7.
Закакиу
 27 2 10 15 29 - 61 16
8.
Докса Катокопия
 26 3 3 20 14 - 56 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 1:2 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 2:1 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 1:0 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 0:1 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
5.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
6.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
7.
Закакиу
 13 1 5 7 13 - 32 8
8.
Докса Катокопия
 13 2 1 10 7 - 24 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 1:0 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 13 8 0 5 19 - 10 24
4.
Пафос
 0:1 13 7 2 4 24 - 12 23
5.
Арис Лимасол
 1:2 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Омония Никосия
 2:1 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 13 5 4 4 19 - 19 19
3.
АЕЛ Лимасол
 12 3 0 9 11 - 22 9
4.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
5.
Закакиу
 14 1 5 8 16 - 29 8
6.
Отеллос
 14 1 5 8 14 - 30 8
7.
Кармиотисса
 14 2 1 11 11 - 31 7
8.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Омония Никосия Семедо Вилли 10
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 10
Пафос Танкович Муамер 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Лимасол
Ничья
Омония Никосия
6.10
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4.90
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5.50
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