Тур: 27.
Позже
История личных встреч
Арис Лимасол
Омония Никосия
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.11
Среднее время на гол
75
81
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.16
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
77
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|7
|0.27
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.27
|Гомис Янник
|7 (2)
|0.27
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.23
|Моннор Джейден
|6
|0.23
|Кажу
|4
|0.15
|Бенгтссон Лео
|4
|0.15
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.15
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.12
|Маямбела Михлали
|2
|0.08
|Урошевич Слободан
|1
|0.04
|Семеду Эди
|1
|0.04
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Николич Велько
|1
|0.04
|Браун Морган
|1
|0.04
|Шави Уоррен
|1
|0.04
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|9
|0.35
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.31
|Безус Роман
|6 (1)
|0.23
|Лойзу Лойзос
|5
|0.19
|Кусулос Янис
|4
|0.15
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.12
|Симич Велько
|2
|0.08
|Saidou Alioum
|2
|0.08
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.08
|Лекьякс Ян
|1
|0.04
|Франссон Александер
|1
|0.04
|Панайоту Николас
|1
|0.04
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Морган
|7
|1
|Урошевич Слободан
|6
|1
|Кажу
|6
|1
|Кокорин Александр
|7
|0
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Моннор Джейден
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Сане Мамаду
|2
|1
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Шуманский Артем
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Харалампус Харалампос
|5
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Мэтьюз Адам
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Омония Никосия
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
6
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Омония Никосия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
25
30
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Омония Никосия
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
26
36
Голы по времени матча
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
4
15%
6
35%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
6
22%
2
12%
61-75
7
26%
4
24%
76-90
Пропущено
4
17
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
2
50%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Забито
29
31
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
14%
4
13%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
7
24%
6
19%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
6
21%
8
26%
61-75
6
21%
3
10%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
6
43%
4
29%
76-90
Забито
56
48
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 6
8
14%
10
21%
1-15
6
11%
7
15%
16-30
11
20%
7
15%
31-45
6
11%
7
15%
46-60
12
21%
10
21%
61-75
13
23%
7
15%
76-90
Пропущено
18
31
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
1
6%
3
10%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
17%
9
29%
29%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
5
28%
5
16%
61-75
6
33%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2
АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2
Результаты матчей
Арис Лимасол
Омония Никосия
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
94
103
310
67
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
67
76
58
211
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
206
1511
179
818
818
521
323
224
125
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|5
|3
|54 - 16
|59
|2.
|26
|18
|2
|6
|53 - 21
|56
|3.
|26
|15
|7
|4
|44 - 26
|52
|4.
|26
|15
|5
|6
|48 - 20
|50
|5.
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|6.
|26
|14
|5
|7
|38 - 23
|47
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|8
|8
|37 - 27
|38
|2.
|26
|10
|6
|10
|34 - 39
|36
|3.
|25
|8
|3
|14
|31 - 45
|27
|4.
|26
|6
|8
|12
|39 - 56
|26
|5.
|26
|5
|5
|16
|31 - 53
|20
|6.
|26
|2
|10
|14
|28 - 59
|16
|7.
|25
|3
|6
|16
|20 - 49
|15
|8.
|26
|3
|3
|20
|14 - 56
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|13
|11
|1
|1
|26 - 5
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|6.
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|2.
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|3.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|5.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|6.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|7.
|13
|1
|5
|7
|13 - 32
|8
|8.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|20 - 10
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|3.
|12
|3
|0
|9
|11 - 22
|9
|4.
|13
|1
|5
|7
|15 - 27
|8
|5.
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|6.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|7.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|8.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Анортосис
|Кастель Серхио
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
Прогнозы на матч Арис Лимасол - Омония Никосия
Исход игры
Арис Лимасол
80% (24)
Ничья
13.3% (4)
Омония Никосия
6.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (13)
Меньше
53.57% (15)
Обе команды забьют
Да
60.71% (17)
Нет
39.29% (11)
Популярный счёт
2:1 Арис Лимасол
40% (12)
1:0 Арис Лимасол
20% (6)
1:1 Ничья
13.3% (4)
2:0 Арис Лимасол
13.3% (4)
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