Тур: 27.
0:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаПровидакис Константинос
0:1
86' ГолНаби Адил
90' Желтая карточкаТанди Симранджит
90'+5
Ход матча
65'
86'
0:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
-
70 Koren Klein
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хани ОмарНападающий
-
70 МескаНападающий
-
77 Aleksa Puric
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 C. Loizidis
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Аполлон
Докса Катокопия
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.6%
13.8%
27.6%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69%
27.6%
3.4%
20 побед 8 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
160%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
34 матча
76.5%
23.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
20 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
2.28
1.63
Среднее время на гол
39
55
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.44
0.61
Среднее время на гол
205
147
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
1.41
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
63
82
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|8
|0.3
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.26
|Giorgios Malekkides
|3
|0.11
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.11
|Абдураими Бешарт
|2
|0.07
|Бакенга Мушага
|2
|0.07
|Крменчик Михал
|2
|0.07
|Сагаль Анхело
|2
|0.07
|Юрчевич Марио
|2
|0.07
|Экполо Годсвилл
|2
|0.07
|Костаче Ионуц
|1
|0.04
|Дариква Тендайи
|1
|0.04
|Коль Исраэль
|1
|0.04
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|5
|0.19
|Труич Никола
|2
|0.07
|Велковски Димитар
|2
|0.07
|Наби Адил
|2 (1)
|0.07
|Садик Берат
|1 (1)
|0.04
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Вальбуэна Матьё
|4
|0
|Перец Элиэль
|4
|0
|Экполо Годсвилл
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Giorgios Malekkides
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Бруно Араужо
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Сагаль Анхело
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|8
|0
|Труич Никола
|6
|1
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Велковски Димитар
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Aleksa Puric
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Танди Симранджит
|2
|0
|Alexandros Antoniou
|0
|1
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Докса Катокопия
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Аполлон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Докса Катокопия
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
22
Упущенные победы
25
5
Аполлон
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Докса Катокопия
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
4
22
Упущенные победы
29
8
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
3
50%
76-90
Пропущено
14
34
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
7%
4
12%
1-15
3
21%
5
15%
16-30
4
29%
4
12%
31-45
2
14%
5
15%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
4
29%
9
26%
76-90
Забито
25
7
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
6
24%
0
0%
1-15
2
8%
3
43%
16-30
7
28%
2
29%
31-45
4
16%
1
14%
46-60
1
4%
1
14%
61-75
5
20%
0
0%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
5
33%
5
21%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
33%
5
21%
76-90
Забито
36
13
20 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 6
10 Не забивали 17
8
22%
1
8%
1-15
3
8%
4
31%
16-30
9
25%
2
15%
31-45
4
11%
1
8%
46-60
4
11%
2
15%
61-75
8
22%
3
23%
76-90
Пропущено
29
58
15 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 23
2
7%
8
14%
1-15
4
14%
11
19%
16-30
9
31%
9
16%
31-45
3
10%
6
10%
46-60
2
7%
10
17%
61-75
9
31%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2
Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0
Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2
Результаты матчей
Аполлон
Докса Катокопия
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
15 раз 56%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
58
311
211
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
77
76
113
58
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1215
1017
324
621
324
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|6
|3
|54 - 16
|60
|2.
|27
|18
|2
|7
|54 - 23
|56
|3.
|27
|16
|7
|4
|45 - 26
|55
|4.
|27
|15
|7
|5
|51 - 31
|52
|5.
|27
|15
|5
|7
|48 - 21
|50
|6.
|27
|14
|6
|7
|38 - 23
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|10
|8
|9
|37 - 28
|38
|2.
|27
|10
|7
|10
|35 - 40
|37
|3.
|26
|9
|3
|14
|33 - 46
|30
|4.
|27
|7
|8
|12
|41 - 57
|29
|5.
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|6.
|26
|3
|7
|16
|21 - 50
|16
|7.
|27
|2
|10
|15
|29 - 61
|16
|8.
|27
|4
|3
|20
|15 - 56
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|5.
|14
|3
|4
|7
|11 - 14
|13
|6.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|7.
|13
|1
|5
|7
|13 - 32
|8
|8.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|3.
|12
|3
|0
|9
|11 - 22
|9
|4.
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|5.
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|6.
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|7.
|14
|1
|5
|8
|14 - 30
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|11 - 31
|7
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|10
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|10
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10