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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 27.
Аполлон
0:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
26' Желтая карточка
Провидакис Константинос
0:1
86' Гол
Наби Адил
90' Желтая карточка
Танди Симранджит
90'+5
Аполлон
Докса Катокопия

История личных встреч

Аполлон
Докса Катокопия

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.6%
13.8%
27.6%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69%
27.6%
3.4%
20 побед 8 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

34 матча

76.5%
23.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
20 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

2.28
1.63

Среднее время на гол

39
55

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.44
0.61

Среднее время на гол

205
147

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.41
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

63
82

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 8 0.3
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.26
Giorgios Malekkides 3 0.11
Перец Элиэль 3 (1) 0.11
Абдураими Бешарт 2 0.07
Бакенга Мушага 2 0.07
Крменчик Михал 2 0.07
Сагаль Анхело 2 0.07
Юрчевич Марио 2 0.07
Экполо Годсвилл 2 0.07
Костаче Ионуц 1 0.04
Дариква Тендайи 1 0.04
Коль Исраэль 1 0.04
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 5 0.19
Труич Никола 2 0.07
Велковски Димитар 2 0.07
Наби Адил 2 (1) 0.07
Садик Берат 1 (1) 0.04

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Коль Исраэль 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Вальбуэна Матьё 4 0
Перец Элиэль 4 0
Экполо Годсвилл 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Giorgios Malekkides 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Бруно Араужо 1 1
Крменчик Михал 2 0
Сагаль Анхело 2 0
Психас Петрос 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgos Pavlides 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 8 0
Труич Никола 6 1
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Велковски Димитар 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Aleksa Puric 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Меска 2 0
Танди Симранджит 2 0
Alexandros Antoniou 0 1
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0

Результаты матчей

Аполлон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Докса Катокопия
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Аполлон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Докса Катокопия
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
22

Упущенные победы

25
5
Аполлон
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Докса Катокопия
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

4
22

Упущенные победы

29
8

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Пропущено

14
34
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
7%
4
12%
1-15
3
21%
5
15%
16-30
4
29%
4
12%
31-45
2
14%
5
15%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
4
29%
9
26%
76-90

Забито

25
7
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
6
24%
0
0%
1-15
2
8%
3
43%
16-30
7
28%
2
29%
31-45
4
16%
1
14%
46-60
1
4%
1
14%
61-75
5
20%
0
0%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
5
33%
5
21%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
33%
5
21%
76-90

Забито

36
13
20 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 6
10 Не забивали 17
8
22%
1
8%
1-15
3
8%
4
31%
16-30
9
25%
2
15%
31-45
4
11%
1
8%
46-60
4
11%
2
15%
61-75
8
22%
3
23%
76-90

Пропущено

29
58
15 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 23
2
7%
8
14%
1-15
4
14%
11
19%
16-30
9
31%
9
16%
31-45
3
10%
6
10%
46-60
2
7%
10
17%
61-75
9
31%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2
Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0
Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2

Результаты матчей

Аполлон
Докса Катокопия

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
15 раз 56%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
5
8
3
11
1.5
2
11
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
6
1.5
1
13
5
8
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
12
15
10
17
1.5
3
24
6
21
2.5
3
24
3.5
1
26
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 27 18 6 3 54 - 16 60
2.
Арис Лимасол
 27 18 2 7 54 - 23 56
3.
АЕК Ларнака
 27 16 7 4 45 - 26 55
4.
Омония Никосия
 27 15 7 5 51 - 31 52
5.
Пафос
 27 15 5 7 48 - 21 50
6.
Анортосис
 27 14 6 7 38 - 23 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 27 10 8 9 37 - 28 38
2.
Неа Саламина
 27 10 7 10 35 - 40 37
3.
АЕЛ Лимасол
 26 9 3 14 33 - 46 30
4.
Этникос Ахна
 27 7 8 12 41 - 57 29
5.
Кармиотисса
 27 5 5 17 32 - 55 20
6.
Отеллос
 26 3 7 16 21 - 50 16
7.
Закакиу
 27 2 10 15 29 - 61 16
8.
Докса Катокопия
 27 4 3 20 15 - 56 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
5.
Аполлон
 14 3 4 7 11 - 14 13
6.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
7.
Закакиу
 13 1 5 7 13 - 32 8
8.
Докса Катокопия
 13 2 1 10 7 - 24 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 13 8 0 5 19 - 10 24
4.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
5.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 13 5 4 4 19 - 19 19
3.
АЕЛ Лимасол
 12 3 0 9 11 - 22 9
4.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
5.
Докса Катокопия
 14 2 2 10 8 - 32 8
6.
Закакиу
 14 1 5 8 16 - 29 8
7.
Отеллос
 14 1 5 8 14 - 30 8
8.
Кармиотисса
 14 2 1 11 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Омония Никосия Семедо Вилли 10
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 10
Пафос Танкович Муамер 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Провидакис Константинос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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