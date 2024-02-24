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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 7.
Бельграно
1:0
Первый тайм: 23'
Тальерес Кордоба
0'
1:0
2' Гол

Ход матча

2'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Бельграно
Ничья
Тальерес Кордоба
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Лосада
Науэль
4
Баринага
Хуан
40
Морено
Матиас
13
Мерьяно
Николас
22
Ибакаче
Матиас
5
Лонго
Сантьяго
16
Эстебан
Ролон
12
Санчес
Улисес
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
11
Рейна
Брайан
9
Пассерини
Лукас
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
27
Juan
Camilo
Portilla
28
Juan
Portillo
14
Мартинес
Алекс
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
10
Бустос
Науэль
Бельграно
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Тальерес Кордоба

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ТМК
3:0
С
3:0
ТМК
1:1
С
0:0
П
1:1
П
1:1
ТМ(
0:1
НБ
0:0
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.38

Среднее время на гол

180
240

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

108
180

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пассерини Лукас 2 0.29
Санчес Улисес 1 0.14
Рейна Брайан 1 0.14
Баринага Хуан 1 0.14
Ленциони Факундо 1 0.14
Гарсия Ариэль 0 0
Лонго Сантьяго 0 0
Морено Матиас 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.29
Джиротти Федерико 2 0.29
Juan Rodriguez2 2 0.29
Бенавидес Гастон Америко 1 0.14
Соса Рамон 1 0.14
Каталан Матиас 1 0.14
Бустос Науэль 1 0.14
Портилльо Маркос 1 0.14
Juan Camilo Portilla 0 0
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пассерини Лукас 1 1
Эстебан Ролон 1 1
Баринага Хуан 2 0
Мерьяно Николас 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Gonzalo Maffini 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каталан Матиас 2 0
Джиротти Федерико 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Juan Camilo Portilla 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Juan Portillo 1 0
Бустос Науэль 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Соса Рамон 1 0
Галарса Матиас 1 0

Результаты матчей

Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0

Результаты матчей

Бельграно
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 1 2 5 - 2 13
2.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 12 - 2 12
3.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
5.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
6.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
7.
Тальерес Кордоба
 0:1 7 3 1 3 11 - 9 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 0 4 6 - 8 6
11.
Уракан
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Депортиво Риестра
 6 1 1 4 2 - 8 4
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 1 - 7 3
14.
Банфилд
 6 0 3 3 3 - 9 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 7 - 1 14
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 4 13
4.
Ланус
 6 4 0 2 8 - 4 12
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 0 2 7 - 7 12
6.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Бока Хуниорс
 6 2 3 1 6 - 3 9
8.
Бельграно
 1:0 7 2 2 3 7 - 6 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 1 4 2 5 - 8 7
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 2 - 4 6
11.
Платенсе
 6 1 3 2 2 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 4 - 7 4
13.
Сармьенто
 6 0 2 4 4 - 12 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Тальерес Кордоба
 0:1 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Ривер Плейт
 3 1 2 0 7 - 2 5
7.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Уракан
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Бельграно
 1:0 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
6.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Унион Санта-Фе
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
7.
Тальерес Кордоба
 0:1 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Уракан
 0:0 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 1:0 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 4
Ланус Ramiro Carrera 4
Ривер Плейт Фонсека Николас 4
Эстудиантес Ла Плата Eros Mancuso 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    ГОООООЛ Бельграно забивает
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Тальерес Кордоба
3.30
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3.45
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