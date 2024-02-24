Тур: 7.
1:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
2'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.29 Победа «Тальереса»
-
11
Рейна
Брайан
22
Эррера
Гидо
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гильермо Фарре
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
История личных встреч
Бельграно
Тальерес Кордоба
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
12 матчей
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.38
Среднее время на гол
180
240
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
108
180
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|2
|0.29
|Санчес Улисес
|1
|0.14
|Рейна Брайан
|1
|0.14
|Баринага Хуан
|1
|0.14
|Ленциони Факундо
|1
|0.14
|Гарсия Ариэль
|0
|0
|Лонго Сантьяго
|0
|0
|Морено Матиас
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботта Рубен
|2
|0.29
|Джиротти Федерико
|2
|0.29
|Juan Rodriguez2
|2
|0.29
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.14
|Соса Рамон
|1
|0.14
|Каталан Матиас
|1
|0.14
|Бустос Науэль
|1
|0.14
|Портилльо Маркос
|1
|0.14
|Juan Camilo Portilla
|0
|0
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пассерини Лукас
|1
|1
|Эстебан Ролон
|1
|1
|Баринага Хуан
|2
|0
|Мерьяно Николас
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Gonzalo Maffini
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каталан Матиас
|2
|0
|Джиротти Федерико
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Juan Camilo Portilla
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Juan Portillo
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0
Результаты матчей
Бельграно
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
42
15
15
15
15
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|5 - 2
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 2
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|11.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|5.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|9.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|2 - 7
|6
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 10
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|11.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|4
|Ланус
|Ramiro Carrera
|4
|Ривер Плейт
|Фонсека Николас
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Eros Mancuso
|4