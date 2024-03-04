1:0
Второй тайм: 51'
0'
15' Желтая карточкаМохаммед Бандар
1:0
44' ГолРахими Суфиане
45' Желтая карточкаГамарра Алехандро
Ход матча
15'
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
26
Оспина
Давид
78
Алавжами
Али
22
Бехич
Азиз
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
66 Саид МансурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Валид ФалахПолузащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Афанди Фарис
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфиане
|6 (1)
|0.67
|Лаба Коджо
|6
|0.67
|Гамарра Алехандро
|2
|0.22
|Отонне Куаме
|2
|0.22
|Насименту Эрик
|1
|0.11
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.11
|Халфан Исса
|1
|0.11
|Ацили Омер
|1 (1)
|0.11
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|8
|0.8
|Роналду Криштиану
|5
|0.5
|Гариб Абдуррахман
|2
|0.2
|Брозович Марсело
|1
|0.1
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.1
|Мане Садио
|1
|0.1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.1
|Кассем Мохаммед
|1
|0.1
|Аль-Хайбари Абдулла
|0
|0
|Яхья Айман
|0
|0
Карточки
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Бандар
|3
|0
|Отонне Куаме
|2
|0
|Аль-Блоши Халед Али
|2
|0
|Лоулендо Джозана Эпифани
|2
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Аль-Шамси Султан
|1
|0
|Гамарра Алехандро
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Рахими Суфиане
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Саид Мансур
|1
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|1
|0
|Мохаммад Хазем
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Алавжами Али
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Luis Castro
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Алаа Наджар Рахид
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Айн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
1
Аль-Айн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
13
Аль-Айн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
19
20
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
21%
6
30%
61-75
2
11%
7
35%
76-90
Пропущено
10
9
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Айн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0
Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0
Результаты матчей
Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
62
63
44
45
26
27
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|7 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|6 (2)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Айн 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Айн
6% (11)
Ничья
6.5% (12)
Аль-Наср Эр-Рияд
87.5% (161)
Тотал 2.5
Больше
78.33% (94)
Меньше
21.67% (26)
Обе команды забьют
Да
82.5% (99)
Нет
17.5% (21)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
39.1% (72)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
6% (11)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
4.9% (9)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
4.9% (9)
2:2 Ничья
2.7% (5)
1:1 Ничья
2.7% (5)
2:1 Аль-Айн
2.2% (4)
1:0 Аль-Айн
1.1% (2)
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