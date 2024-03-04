  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Айн
1:0
Второй тайм: 51'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
15' Желтая карточка
Мохаммед Бандар
1:0
44' Гол
Рахими Суфиане
45' Желтая карточка
Гамарра Алехандро

Ход матча

15'
Мохаммед Бандар
 
44'
Рахими Суфиане
(Гамарра Алехандро)
1:0
45'
Гамарра Алехандро
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 184
Аль-Айн 6% (11)
X 6.5% (12)
Аль-Наср Эр-Рияд 87.5% (161)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Айн
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
4.17
Реклама, melbet.ru
4.15
Реклама, betboom.ru
5.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Еиса
Халид
11
Мохаммед
Бандар
16
Хашеми
Халид
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
5
Пак
Ен-У
6
Надер
Яхья
10
Гамарра
Алехандро
20
Паласиос
Матиас
8
Аль-Балуши
Мохаммед
21
Рахими
Суфиане
26
Оспина
Давид
78
Алавжами
Али
2
Аль-Ганам
Султан
27
Лапорт
Эмерик
22
Бехич
Азиз
17
Аль-Хайбари
Абдулла
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
23
Яхья
Айман
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
Аль-Айн
4-2-3-1
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфиане 6 (1) 0.67
Лаба Коджо 6 0.67
Гамарра Алехандро 2 0.22
Отонне Куаме 2 0.22
Насименту Эрик 1 0.11
Аль-Балуши Халид 1 0.11
Халфан Исса 1 0.11
Ацили Омер 1 (1) 0.11
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 8 0.8
Роналду Криштиану 5 0.5
Гариб Абдуррахман 2 0.2
Брозович Марсело 1 0.1
Аль-Ганам Султан 1 0.1
Мане Садио 1 0.1
Отавио Эдмилсон 1 0.1
Кассем Мохаммед 1 0.1
Аль-Хайбари Абдулла 0 0
Яхья Айман 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 3 0
Отонне Куаме 2 0
Аль-Блоши Халед Али 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0
Мохаммад Хазем 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Алавжами Али 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Luis Castro 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Алаа Наджар Рахид 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
1
Аль-Айн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
13
Аль-Айн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

19
20
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
21%
6
30%
61-75
2
11%
7
35%
76-90

Пропущено

10
9
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0
Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0

Результаты матчей

Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
3
2
2
2
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
2
1.5
6
3
4
4
2.5
4
5
2
6
3.5
2
7
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 7 (1)
Аль-Айн Рахими Суфиане 6 (2)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    52'
    Яхья в чужой штрафной площади попал локтем по шее Рахими. Суфиане при этом схватился за лицо и рухнул на газон.
  • 51'
    Отавио справа со штрафного навесил в дальней штанге, где соперники не позволили Роналду добраться до мяча.
  • Фол, нарушение
    50'
    Пак Ен-У на фланге ударил по ногам Отавио.
  • Травма, повреждение
    48'
    Аль-Балуши в центре поля в неудачном стыке повредил колено. Медики вышли на поле.
  • Фол, нарушение
    47'
    Гамарра на чужой половине поля уложил на газон Лапорта.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Эль-Айне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аль-Айн" (Эль-Айн, ОАЭ) - "Аль-Наср" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) - 1:0.
  • 45'
    Отавио справа со штрафного навесил к воротам, где партнёрам выиграть борьбу вверху не удалось.
  • Желтая карточка
    45'
    Гамарра на фланге схватил за футболку Яхья и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    45'
    Рахими в центре поля сзади ударил по ногам Лапорта.
  • Фол, нарушение
    45'
    Аль-Балуши в центре поля локтем ударил Бехича.
  • Офсайд
    45'
    Рахими забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    45'
    Роналду справа из пределов штрафной площади нанёс плотный удар в дальний угол. Еиса в прыжке сумел отбить мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавил Кимура в первом тайме.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РАХИМИ!!! Гамарра выдал отличный пас налево в штрафную площадь на Рахими, который обыграл Оспину, выскочившего навстречу, и покатил мяч в пустые ворота.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Аль-Балуши справа навесил на Рахими. Суфиане остановил мяч, а вот повторным касанием нанести акцентированный удар по воротам не смог.
    • 41'
      Справа навес на Роналду получился немного высоким, а у дальней штанги Мане не попал ногой по мячу.
    • Фол, нарушение
      40'
      Пак Ен-У на фланге сбил Бехича. Арбитр провёл беседу с корейцем, но карточки доставать не стал.
    • Фол, нарушение
      38'
      Насименту в центре поля сбил Яхья.
    • 37'
      Вторая половина тайма проходит в рваном темпе. Стало много остановок, а осмысленных атак у обеих команд заметно поубавилось.
    • Фол, нарушение
      36'
      Пак Ен-У в центре поля сзади ударил по ногам Отавио.
    • 34'
      "Аль-Наср" применил прессинг на чужой половине поля, но забрать мяч у хозяев не смог.
    • 33'
      Яхья с пак Ен-У решили потолкаться на половине поля хозяев. Арбитр остановил встречу и быстро сумел погасить страсти.
    • Угловой
      32'
      Гамарра от углового флага покатил мяч на Паласиоса. Подача слева последовала точно в руки Оспине.
    • Видеоповтор
      30'
      ВАР просмотрел повторы эпизода с голом и определил офсайд у Рахими. Гол отменён.
    • Офсайд
      29'
      Рахими справа обыгрался с Надером и прострелил к воротам, где Гамарра в касание точно пробил под перекладину. Но...
    • Угловой
      28'
      Гамарра от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 27'
      Ладжами в рискованном подкате в штрафной площади смог выбить мяч у Рахими.
    • Фол, нарушение
      26'
      Отавио в центре поля сбил Паласиоса.
    • Угловой
      24'
      Паласиос от углового флага попытался закрутить мяч в ворота, но Оспина кулаками смог выбить мяч.
    • Опасный момент
      23'
      Рахими справа откликнулся на передачу партнёра и с двенадцати метров в касание пробил в дальний угол. Оспина в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
    • 22'
      Яхья справа от угла штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.
    • Офсайд
      20'
      Рахими справа оказался в офсайде.
    • 19'
      К середине тайма темп игры немного упал. Преимущество гостей постепенно нивелируется. Команды чаще стали использовать длинные забросы вперёд, которые легко перехватываются соперниками.
    • 18'
      Оспина вовремя вышел к углу штрафной площади и забрал мяч в руки, опередив Паласиоса, слева откликнувшегося на заброс вперёд.
    • 16'
      Аль-Сулейхим слева заброс в штрафную площадь на Роналду исполнил немного сильно. Португалец мяч догнать не смог.
    • Желтая карточка
      15'
      Бандар Мохаммед в центре поля сзади ударил по ногам Мане и получил жёлтую карточку.
    • 14'
      Отавио слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Мане вверху сыграть соперники не позволили.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мане получил по ногам на фланге от Бандара Мохаммеда.
    • Фол, нарушение
      11'
      Роналду неудачно применил обводку на правом фланге, но затем получил по ногам от Паласиоса.
    • 10'
      Рахими слева с двадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
    • 8'
      Рахими пытался заработать пенальти. Арбитр фола со стороны Лапорта не усмотрел, а у нападающего "Аль-Айна" был шанс получить жёлтую карточку за симуляцию.
    • 7'
      Лаждами в центре поля подтолкнул в спину Рахими.
    • 6'
      "Аль-Наср" активнее проводит стартовые минуты встречи. Роналду в штрафной площади решил пробить в падении через себя, но послал мяч левее ворот.
    • Травма, повреждение
      5'
      Ладжами неудачно приземлился в чужой штрафной площади. Потребовался выход медиков на поле.
    • Угловой
      4'
      Отавио от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч дошёл до Мане, который с двенадцати метров пробил по воротам слабо. Еиса забрал сферу в руки.
    • 3'
      Бехич слева отправил вперёд Мане, чья подача нашла голову Отавио. Заработан угловой удар.
    • 2'
      "Аль-Айн" играет в белой форме с тонкими фиолетовыми вертикальными полосками на футболках, "Аль-Наср" - в жёлтых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Тахнун Бин Мохамед"!
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Гамарра Алехандро получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Гамарра Алехандро сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Рахими Суфиане бьет в цель!
    • 28'
      Рахими Суфиане сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Гамарра Алехандро бьет в цель!
    • 15'
      Мохаммед Бандар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 94 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Аль-Айн 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Айн 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Айн
    6% (11)
    Ничья
    6.5% (12)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    87.5% (161)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.33% (94)
    Меньше
    21.67% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (99)
    Нет
    17.5% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    39.1% (72)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    6% (11)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.9% (9)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.9% (9)
    2:2 Ничья
    2.7% (5)
    1:1 Ничья
    2.7% (5)
    2:1 Аль-Айн
    2.2% (4)
    1:0 Аль-Айн
    1.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Айн
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный