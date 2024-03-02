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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Айн
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 54
Аль-Айн 7.4% (4)
X 5.6% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд 87% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Айн
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
4.60
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4.30
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1.68
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 6 0.75
Рахими Суфиане 5 (1) 0.63
Гамарра Алехандро 2 0.25
Отонне Куаме 2 0.25
Насименту Эрик 1 0.13
Аль-Балуши Халид 1 0.13
Халфан Исса 1 0.13
Ацили Омер 1 (1) 0.13
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 8 0.89
Роналду Криштиану 5 0.56
Гариб Абдуррахман 2 0.22
Брозович Марсело 1 0.11
Аль-Ганам Султан 1 0.11
Мане Садио 1 0.11
Отавио Эдмилсон 1 0.11
Кассем Мохаммед 1 0.11
Аль-Хайбари Абдулла 0 0
Яхья Айман 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аль-Блоши Халед Али 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0
Мохаммад Хазем 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Алавжами Али 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Luis Castro 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Алаа Наджар Рахид 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
1
Аль-Айн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
13
Аль-Айн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

19
20
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
21%
6
30%
61-75
2
11%
7
35%
76-90

Пропущено

10
9
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0
Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0

Результаты матчей

Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
3
2
2
2
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
2
1.5
6
3
4
4
2.5
4
5
2
6
3.5
2
7
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ
Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос
Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 7 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Wenneng Xie 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 6 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Аль-Айн 7.4% (4)
    X 5.6% (3)
    Аль-Наср Эр-Рияд 87% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Айн
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    4.60
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    4.30
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    1.68
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    Прогнозы на матч Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Айн
    7.4% (4)
    Ничья
    5.6% (3)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    87% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.81% (37)
    Меньше
    30.19% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (40)
    Нет
    24.53% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    53.7% (29)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.1% (6)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.3% (5)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.4% (4)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    1:0 Аль-Айн
    3.7% (2)
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    Аль-Айн
    Аль-Наср Эр-Рияд
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