Тур: 2.
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гиоев АланПолузащитник
-
48 Сутугин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шитов АнтонВратарь
-
85 Жеймо НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Смирнов ОлегНападающий
-
Главный тренер: Бушманов Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Болов РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лутцев АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
История личных встреч
Велес Москва
Ротор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркисян Геворк
|5 (1)
|0.26
|Песиков Евгений
|3
|0.16
|Кутепов Илья
|2
|0.11
|Фролов Ярослав
|2
|0.11
|Шубин Александр
|1
|0.05
|Ивакин Ярослав
|1
|0.05
|Котельников Иван
|1
|0.05
|Рубанов Денис
|1
|0.05
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|5
|0.26
|Зуйков Сергей
|3
|0.16
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.16
|Никитин Алексей
|2
|0.11
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.11
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|Агеев Михаил
|1
|0.05
|Сафронов Илья
|1
|0.05
|Шмаков Иван
|1
|0.05
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.05
|Камлашев Даниил
|1
|0.05
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макеев Евгений
|0
|1
|Кабахидзе Владимир
|0
|1
|Котельников Иван
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Велес Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ротор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Велес Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
2
13
Велес Москва
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Ротор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
74% (14)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
3
38%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
3
18%
1
13%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 5
4
22%
2
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
1
6%
8
38%
61-75
6
33%
5
24%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар-2 - Велес Москва 1:0 Иртыш Омск - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Калуга 1:0 Чертаново - Велес Москва 0:3
Велес Москва - Амкал 1:2 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Велес Москва - Муром 2:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1 Велес Москва - Чайка Песчанокопское 2:0 Иртыш Омск - Велес Москва 0:1 Велес Москва - Спартак Кострома 2:1 Уфа - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Динамо Брянск 2:1 Ротор - Велес Москва 4:2 Велес Москва - Знамя Труда 1:1 Муром - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Чайка Песчанокопское - Велес Москва 5:0 Пересвет Домодедово - Велес Москва 2:5 Велес Москва - Иртыш Омск 0:0
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2
Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2
Результаты матчей
Велес Москва
Ротор
Точный счет
0:0
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Велес Москва
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
54
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
63
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
145
613
415
118
217
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Муром
|Азявин Илья
|9
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|8
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|7
|Металлург Липецк
|Сёмин Денис
|7
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|7
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 Ротор
Исход игры
Велес Москва
41.6% (52)
Ничья
36.8% (46)
Ротор
21.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (38)
1:0 Велес Москва
22.4% (28)
2:1 Велес Москва
16% (20)
1:2 Ротор
9.6% (12)
0:1 Ротор
7.2% (9)
0:0 Ничья
4% (5)
2:0 Велес Москва
1.6% (2)
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