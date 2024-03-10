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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 2.
Велес Москва
0:0
Первый тайм: 2'
Ротор
0'
Прогнозы 123
Велес Москва 42.3% (52)
X 35.8% (44)
Ротор 22% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Велес Москва
Ротор

История личных встреч

Велес Москва
Ротор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ВЛА
4:2
ВЛА
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркисян Геворк 5 (1) 0.26
Песиков Евгений 3 0.16
Кутепов Илья 2 0.11
Фролов Ярослав 2 0.11
Шубин Александр 1 0.05
Ивакин Ярослав 1 0.05
Котельников Иван 1 0.05
Рубанов Денис 1 0.05
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 5 0.26
Зуйков Сергей 3 0.16
Магомедов Рашид 3 (1) 0.16
Никитин Алексей 2 0.11
Гаджимурадов Рамазан 2 0.11
Дворецков Филипп 1 0.05
Агеев Михаил 1 0.05
Сафронов Илья 1 0.05
Шмаков Иван 1 0.05
Прищепа Дмитрий 1 0.05
Камлашев Даниил 1 0.05

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макеев Евгений 0 1
Кабахидзе Владимир 0 1
Котельников Иван 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Велес Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ротор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Велес Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

2
13
Велес Москва
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Ротор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
74% (14)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
3
38%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 5
4
22%
2
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
1
6%
8
38%
61-75
6
33%
5
24%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар-2 - Велес Москва 1:0 Иртыш Омск - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Калуга 1:0 Чертаново - Велес Москва 0:3
Велес Москва - Амкал 1:2 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Велес Москва - Муром 2:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1 Велес Москва - Чайка Песчанокопское 2:0 Иртыш Омск - Велес Москва 0:1 Велес Москва - Спартак Кострома 2:1 Уфа - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Динамо Брянск 2:1 Ротор - Велес Москва 4:2 Велес Москва - Знамя Труда 1:1 Муром - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Чайка Песчанокопское - Велес Москва 5:0 Пересвет Домодедово - Велес Москва 2:5 Велес Москва - Иртыш Омск 0:0
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2
Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2

Результаты матчей

Велес Москва
Ротор

Точный счет

0:0
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Велес Москва
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
3
1
9
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
4
15
1
18
2.5
2
17

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Уфа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Краснодар-2
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Металлург Липецк
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Новосибирск
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Ротор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Велес Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Машук-КМВ
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Текстильщик
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Иртыш Омск
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Авангард Курск
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Химик Дзержинск
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Торпедо Миасс
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Калуга
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Волга Ульяновск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Краснодар-2
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Металлург Липецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Велес Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Родина-2 Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Новосибирск
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Муром
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ротор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Спартак Кострома
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Химик Дзержинск
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Текстильщик
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Машук-КМВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Торпедо Миасс
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Авангард Курск
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Калуга
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Новосибирск
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Металлург Липецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Краснодар-2
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Челябинск
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Текстильщик
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Машук-КМВ
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Авангард Курск
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Калуга
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Торпедо Миасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химик Дзержинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Иртыш Омск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 9
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 8
Текстильщик Евсеев Алексей 7
Металлург Липецк Сёмин Денис 7
Текстильщик Скворцов Алексей 7
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Не получилось у "Ротора" создать опасность у ворот "Велеса" после подачи от угла поля. Хозяева спокойно вынесли мяч из своей зоны.
  • Угловой
    2'
    Гости сразу же забрали мяч под своей контроль и рванули в атаку! Прищепа с левого края навесил в штрафную и заработал угловой удар. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! 
  • До матча
  • Команды выходят на газон. Начинаем через несколько минут!
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать на матч второго тура Второй лиги А группы "Золото" между "Велесом" и "Ротором". Текстовую трансляция игры проведет для вас Дмитрий Миляев.
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Прогнозы 123
Велес Москва 42.3% (52)
X 35.8% (44)
Ротор 22% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Велес Москва 0:0 Ротор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 Ротор

Исход игры
Велес Москва
41.6% (52)
Ничья
36.8% (46)
Ротор
21.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (38)
1:0 Велес Москва
22.4% (28)
2:1 Велес Москва
16% (20)
1:2 Ротор
9.6% (12)
0:1 Ротор
7.2% (9)
0:0 Ничья
4% (5)
2:0 Велес Москва
1.6% (2)
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