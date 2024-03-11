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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Наср Эр-Рияд
2:2
Второй тайм: 71'
Аль-Айн
0'
0:1
28' Гол
Рахими Суфиане
32' Желтая карточка
Насименту Эрик
38' Желтая карточка
Аль-Балуши Мохаммед
0:2
45' Гол
Рахими Суфиане
1:2
45' Гол
Гариб Абдуррахман
45' Желтая карточка
Брозович Марсело
2:2
52' Гол в свои ворота
Еиса Халид

Ход матча

28'
0:1
Рахими Суфиане
(Гамарра Алехандро)
32'
 
Насименту Эрик
38'
 
Аль-Балуши Мохаммед
45'
0:2
Рахими Суфиане
(Паласиос Матиас)
45'
Гариб Абдуррахман
(Мане Садио)
1:2
45'
Брозович Марсело
 
52'
Еиса Халид
2:2
64'
Яхья Айман
Аль-Амри Абдулела
 
70'
 
Джума Саид
Насименту Эрик

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 153
Аль-Наср Эр-Рияд 88.2% (135)
X 7.8% (12)
Аль-Айн 3.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Айн
2.63
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Алаа
Наджар
Рахид
78
Алавжами
Али
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
5
Аль-Амри
Абдулела
15
Теллес
Алекс
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
29
Гариб
Абдуррахман
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
17
Еиса
Халид
11
Мохаммед
Бандар
16
Хашеми
Халид
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
6
Надер
Яхья
5
Пак
Ен-У
8
Аль-Балуши
Мохаммед
21
Рахими
Суфиане
20
Паласиос
Матиас
10
Гамарра
Алехандро
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1
Аль-Айн
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 8 0.73
Роналду Криштиану 5 0.45
Гариб Абдуррахман 3 0.27
Брозович Марсело 1 0.09
Мане Садио 1 0.09
Аль-Ганам Султан 1 0.09
Отавио Эдмилсон 1 0.09
Кассем Мохаммед 1 0.09
Аль-Хайбари Абдулла 0 0
Яхья Айман 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфиане 8 (1) 0.8
Лаба Коджо 6 0.6
Гамарра Алехандро 2 0.2
Отонне Куаме 2 0.2
Насименту Эрик 1 0.1
Аль-Балуши Халид 1 0.1
Халфан Исса 1 0.1
Ацили Омер 1 (1) 0.1
Мохаммед Бандар 0 0
Паласиос Матиас 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 4 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Лапорт Эмерик 0 1
Алавжами Али 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Luis Castro 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Алаа Наджар Рахид 1 0
Яхья Айман 1 0
Аль-Немер Мешари 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 3 0
Аль-Балуши Мохаммед 3 0
Аль-Шамси Султан 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аль-Блоши Халед Али 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Насименту Эрик 1 0
Бармен Ахмед 1 0
Еиса Халид 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Мохаммад Хазем 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Аль-Айн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Айн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
11
Аль-Наср Эр-Рияд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Аль-Айн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

20
20
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
5%
3
15%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
1
5%
7
35%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
7
35%
2
10%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Айн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1
Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
2
3
2
3
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
6
3
4
6
2.5
4
5
2
8
3.5
2
7
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
1 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
2 Йокогама Ф-Маринос
1 Аль-Айн
0 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Айн Рахими Суфиане 8 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Джума вместо Насименту на поле появился тем временем в составе гостевого коллектива.
  • 69'
    Роналду под себя сейчас убрал мяч, после чего получил удар по ногам. Рефери снова свисток не дал, хотя португалец явно требовал назначения старндарта.
  • 68'
    Спешат уже хозяева, явно торопятся. Но время тает невероятно быстро. Но на один, а то и два гола вполне может хватить. 
  • 67'
    Завтра "Аль-Иттихад" и "Аль-Хиляль" будут свою игру четвертьфинала проводить. Та встреча также будет интересной. Пропустить ее мы не имеем права. 
  • Опасный момент
    65'
    МОМЕНТ! Мане подавал с правого края на Роналду. Там до снаряда защитник добрался первым и сферу переправил за лицевую линию.
  • Замена
    64'
    Вместо Аль-Амри на поле появляется Яхья в составе коллектива хозяев. Первая в нашей встрече ротация произошла. 
  • 63'
    Замены готовятся уже у команды хозяев. У гостей также шевеления на скамейке запасных отмечается. Кто там на футбольном поле в итоге появится?
  • Опасный момент
    62'
    НЕВЕРОЯТНО! Как не забивает Роналду! Не лучший образом кипер гостей отбил сферу. В итоге мяч прилетел к Роналду, и тот с двух метров просто не попал в пустой створ!
  • Угловой
    60'
    Роналду после передачи с правого края слету нанес удар по воротам соперника. В ногу защитнику он попал, после чего сфера за лицевую линию улетела. Будет угловой. 
  • 59'
    Рахими в подкате снесли на газон. Лежит футболист и пока встречу продолжить не может. Но, как мне кажется, игру он все-таки продолжит.
  • 58'
    Мане отдал мяч на правый край. Оттуда Садио выполнил подачу в центр штрафной, где были только защитники "Аль-Айна". Те вынесли сферу в центр поля. 
  • 57'
    Запорол сейчас Гариб своей передачей опасную атаку своей команды. В итоге на выходе уверенно сыграл вратарь гостей, который поймал сферу в свои перчатки. 
  • 56'
    Играть чуть больше получаса. "Аль-Насру" нужно забивать один гол, чтобы сравняться с соперником по голам. Шансы на это наверняка остаются.
  • 54'
    Дела, друзья! На счет Еиса записывается гол, так что вратарь гостей мяч в свои ворота переправил. Но там ему было крайне непросто сыграть.
  • Гол в свои ворота
    53'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЕИСА! 2:2!
    Невероятно! Счет в матче уже равный! Отавио качнул соперника на правом фланге, после чего ушел в сторону. Далее нанес мощный удар по воротам он с острого угла. Сфера попала в ногу Еиса и оказалась в воротах! Автогол!
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    • Опасный момент
      51'
      МОМЕНТ! Посыпались голевые моменты. Следует от Мане перевод с правого края на Роналду. Тот головой наносит удар по рамке соперника, но пробивает левее цели!
    • Опасный момент
      49'
      А тут опять Алаа куда-то побежал. В итоге обогнул он мяч и позволил сопернику на ударную позицию выйти... Все это приводит к тому, что защитнику в подкате приходится помогать своей команде и сферу выбивать подальше от рамки.
    • Штанга
      48'
      МОМЕНТ! А тут уже очень опасный удар от Роналду! После подачи с левого края Криштиану пробил в касание в левый угол. Сфера ударилась в перекладину и вылетела в поле. 
    • 47'
      В атаку пошли хозяева. Роналду пробивает по воротам, будучи в выгодной позиции. Мяч рядом с левой стойкой он направляет. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи командам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Еще один угловой подали футболисты "Аль-Насра". После того, как "Аль-Айн" отбивается, рефери дает свисток, отправляя всех в раздевалку. 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАРИБ! 1:2!
      Жара в нашей встрече Замаячила надежда на горизонте! Мане выманил на себя защитника соперника, потом и вратаря. Кипера он увел за пределы штрафной, после чего попытался пробить. В итоге выстрел получился неудачным, но сферу подхватил Гариб, который после обработки спокойно катнул мяч в сетку!
    • Угловой
      45'
      Против Роналду сейчас подкат был выполнен защитником "Аль-Айна" подкат. Все бросились к судье с требованием назначить 11-метровый удар, но его там и в помине не было. Только угловой!
    • 45'
      Мане крайне неуклюже обработал мяч сейчас. На правом краю попытался он дважды обыграть оппонента. Не получилось ни разу. 
    • 2 гола - дубль!
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАХИМИ! 0:2!
      Это что-то с чем-то! Обрезка "Аль-Насра" в центре поля приводит к тому, что Рахими получает мяч, после чего пробивает в левый нижний угол и вонзает сферу в ворота! Эффектный дубль!
    • Дополнительное время
      45'
      Шесть минут добавлено. 
    • 44'
      Да, снова увязла игра у нас в центре поля. Перевод к воротам "Аль-Насра", и это приводит к фолу против футболиста гостей. Тот с газона подниматься не торопится. 
    • 42'
      Гамарро, оформивший голевой пас на Рахими, сейчас из-за пределов штрафной по рамке соперника пробивал, но в итоге выстрелил он прямо во вратаря. 
    • 41'
      Роналду со штрафного в итоге пробил, но мяч полетел намного левее цели. Закрут от ворот не принес никаких дивидендов португальцу. 
    • 40'
      Последняя 5-минутка в первом тайме стартовала. Какое-то невероятное количество фолов в нашей встрече. Одна остановка сменяет другую. Напряжение достигло невероятных пределов. 
    • Опасный момент
      38'
      МОМЕНТ! Роналду сейчас после розыгрыша мяч получил сферу, и нанес плотный удар в левый угол. Вратарь "Аль-Айна" сумел свою команду выручить! Красота!
    • Желтая карточка
      37'
      Аль-Балуши сейчас сфолил на фланге. Снова срыв атаки "Аль-Насра" случилось. В итоге в руках рефери появилась карточка желтого цвета. 
    • 36'
      Честно говоря, я пока не могу понять, за счет чего хочет "Аль-Наср" в полуфинал азиатской ЛЧ выйти. Соперник очень хорош в эти минуты. 
    • Угловой
      35'
      Гариб у лицевой достал мяч после розыгрыша углового. Подал он сферу в штрафную соперника, но мяч в полетел покинул пределы поля, после чего уже в перекладину попал. 
    • Желтая карточка
      33'
      Насименту за фол на правом фланге получил карточку желтого цвета. Подача со стандарта в штрафную гостей, и мяч выбивает за лицевую один из защитников. 
    • 32'
      Что теперь "Аль-Насру" делать? Нужно забивать, как минимум, два. А это уже сложно. Это невероятно сложно, учитывая тот факт, как в обороне играет "Аль-Айн" сейчас. 
    • 31'
      Да, более детальный повтор нам показали, где можно увидеть, что в офсайде действительно не было Рахими. Но какой же тонкий момент. Тонкий он, прежде всего, для судейского корпуса. 
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАХИМИ! 0:1!
      Забивает все-таки Рахими, его гол засчитан! По левому флангу он убежал от защитников "Аль-Насра", после чего уверенно пробил мимо вратаря, войдя в штрафную оппонента. Седьмой гол Рахими в азиатской ЛЧ!
    • Видеоповтор
      28'
      Затягивается у нас сейчас видеопросмотр "ВАР". Мне не показалось, что там было "вне игры". Но что же скажет бригада арбитров? Что решит она?
    • Офсайд
      27'
      Рахими забивает гол в ворота соперника, но рефери отменяют мяч. На первый взгляд, по крайней мере. Но будет видеопросмотр. Ждем. 
    • 26'
      Отбивается после подачи очередного углового "Аль-Насра коллектив гостей. Пока серьезных угроз в исполнении хозяев мы не видим. Со всем справляются гости.
    • Угловой
      25'
      Теллес с левого края простреливал мяч в центр, но попал в ногу защитнику. Еще один угловой зарабатывает в этой встрече "Аль-Наср". Продолжают давить хозяева. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Теллес позволил себе грубо сыграть против соперника. В руках арбитра появилась тут же карточка могла замелькать, но пока судья без "горчичников" обходится. 
    • 22'
      А тут навес с правого края пошел в штрафную "Аль-Насра". Роналду головой пробил по рамке соперника - сфера полетела значительно выше цели. 
    • Угловой
      21'
      Мане с правого края после паса от Роналду подал сферу в чужую штрафную, но добрался защитник до снаряда раньше игроков оппонента. Угловой. 
    • 20'
      20 минут отыграли оппоненты. Что за это время создал "Аль-Наср"? Ровным счетом ничего. Ни в чем "Аль-Айн" своему сопернику не уступает. Совсем ни в чем. 
    • 19'
      Мохаммед нанес дальний удар по воротам соперника тем временем. Мяч полетел слишком сильно и высоко. Сфера не оказалась в сетке, хотя было очень опасно.
    • Желтая карточка
      18'
      Креспо устное предупреждение от рефери сейчас получает. В следующий раз за споры наставник получит карточку желтого цвета.
    • 16'
      Теллес подавал мяч в штрафную соперника, и сфера была вынесена подальше от ворот. Мане заводит трибуны и просит поддержку от болельщиков. 
    • Опасный момент
      15'
      Алаа! Классно он свою команду выручает! Надер наносил выстрел с близкого расстояния по его рамке, но отразил сферу в сторону голкипер! Вот так спасение!
    • 14'
      Упустил сейчас мяч за пределы поля Мане. Пока свистят болельщики "Аль-Насра". У их команды не получается ровным счетом ничего.
    • 13'
      На Паласиоса пошла сейчас передача. Игрок "Аль-Айна" пытался по левому флангу убежать от соперника, но получил толчок и оказался на траве.
    • 11'
      Пока все, что показывает "Аль-Наср" - это заряженность на борьбу. Что же касается голевых и опасных моментов, то здесь все пока слишком спокойно. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Алавжами сейчас грубовато Насименту сбил. В итоге едва не ударил он соперника. Повезло, что сдержался футболист. Нужно свои нервы, конечно же, в коробочке держать. 
    • 9'
      Прямо в "стенку" бьет в итоге Роналду. Мяч попал в голову одному из игроков "Ал-Айна", после чего вылетел за пределы футбольного поля. 
    • Фол, нарушение
      8'
      А тут штрафной удар арбитр назначает в нашем матче. Мане получил по ногам перед штрафной соперника. Рефери назначил штрафной удар. У мяча, конечно же, Роналду.
    • 7'
      Гариб после подачи с левого края нанес удар по воротам соперника. Мяч прямо в голкипера прилетел, и тот смог среагировать, отбив сферу в сторону от рамки. 
    • 6'
      Первые минуты встречи проходят в равной борьбе. Пока ничего толкового не происходит на футбольном поле, но так будет не всегда. 
    • 5'
      В СМИ прочитал информацию о том, что Луиша Кастру могут уволить в том случае, если сегодня "Аль-Наср" вылетит из азиатской ЛЧ. Посмотрим, как на все это отреагирует команда. 
    • 4'
      Креспо нам несколько раз уже показали. Пока наставник гостей очень сосредоточен на игре своей команды. Она в первом матче смогла победить и думает сделать это снова. 
    • 2'
      Футболисты "Аль-Насра" вышли на поле в желто-синих цветах, а игроки "Аль-Айна" появились на футбольном газоне в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Наша встреча стартовала! Удачи командам, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Айн

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    88.2% (135)
    Ничья
    7.8% (12)
    Аль-Айн
    3.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (69)
    Нет
    40% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    32.7% (50)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    20.9% (32)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.8% (12)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.2% (8)
    1:1 Ничья
    4.6% (7)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.3% (2)
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