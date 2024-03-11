Замены готовятся уже у команды хозяев. У гостей также шевеления на скамейке запасных отмечается. Кто там на футбольном поле в итоге появится?

Вместо Аль-Амри на поле появляется Яхья в составе коллектива хозяев. Первая в нашей встрече ротация произошла.

МОМЕНТ! Мане подавал с правого края на Роналду. Там до снаряда защитник добрался первым и сферу переправил за лицевую линию.

Завтра "Аль-Иттихад" и "Аль-Хиляль" будут свою игру четвертьфинала проводить. Та встреча также будет интересной. Пропустить ее мы не имеем права.

Спешат уже хозяева, явно торопятся. Но время тает невероятно быстро. Но на один, а то и два гола вполне может хватить.

Роналду под себя сейчас убрал мяч, после чего получил удар по ногам. Рефери снова свисток не дал, хотя португалец явно требовал назначения старндарта.

Джума вместо Насименту на поле появился тем временем в составе гостевого коллектива.

АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЕИСА! 2:2! Невероятно! Счет в матче уже равный! Отавио качнул соперника на правом фланге, после чего ушел в сторону. Далее нанес мощный удар по воротам он с острого угла. Сфера попала в ногу Еиса и оказалась в воротах! Автогол!

Дела, друзья! На счет Еиса записывается гол, так что вратарь гостей мяч в свои ворота переправил. Но там ему было крайне непросто сыграть.

Играть чуть больше получаса. "Аль-Насру" нужно забивать один гол, чтобы сравняться с соперником по голам. Шансы на это наверняка остаются.

Запорол сейчас Гариб своей передачей опасную атаку своей команды. В итоге на выходе уверенно сыграл вратарь гостей, который поймал сферу в свои перчатки.

Мане отдал мяч на правый край. Оттуда Садио выполнил подачу в центр штрафной, где были только защитники "Аль-Айна". Те вынесли сферу в центр поля.

Рахими в подкате снесли на газон. Лежит футболист и пока встречу продолжить не может. Но, как мне кажется, игру он все-таки продолжит.

Роналду после передачи с правого края слету нанес удар по воротам соперника. В ногу защитнику он попал, после чего сфера за лицевую линию улетела. Будет угловой.

НЕВЕРОЯТНО! Как не забивает Роналду! Не лучший образом кипер гостей отбил сферу. В итоге мяч прилетел к Роналду, и тот с двух метров просто не попал в пустой створ!

Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи командам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!

В атаку пошли хозяева. Роналду пробивает по воротам, будучи в выгодной позиции. Мяч рядом с левой стойкой он направляет.

МОМЕНТ! А тут уже очень опасный удар от Роналду! После подачи с левого края Криштиану пробил в касание в левый угол. Сфера ударилась в перекладину и вылетела в поле.

А тут опять Алаа куда-то побежал. В итоге обогнул он мяч и позволил сопернику на ударную позицию выйти... Все это приводит к тому, что защитнику в подкате приходится помогать своей команде и сферу выбивать подальше от рамки.

МОМЕНТ! Посыпались голевые моменты. Следует от Мане перевод с правого края на Роналду. Тот головой наносит удар по рамке соперника, но пробивает левее цели!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАХИМИ! 0:2! Это что-то с чем-то! Обрезка "Аль-Насра" в центре поля приводит к тому, что Рахими получает мяч, после чего пробивает в левый нижний угол и вонзает сферу в ворота! Эффектный дубль!

Мане крайне неуклюже обработал мяч сейчас. На правом краю попытался он дважды обыграть оппонента. Не получилось ни разу.

Против Роналду сейчас подкат был выполнен защитником "Аль-Айна" подкат. Все бросились к судье с требованием назначить 11-метровый удар, но его там и в помине не было. Только угловой!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАРИБ! 1:2! Жара в нашей встрече Замаячила надежда на горизонте! Мане выманил на себя защитника соперника, потом и вратаря. Кипера он увел за пределы штрафной, после чего попытался пробить. В итоге выстрел получился неудачным, но сферу подхватил Гариб, который после обработки спокойно катнул мяч в сетку!

Еще один угловой подали футболисты "Аль-Насра". После того, как "Аль-Айн" отбивается, рефери дает свисток, отправляя всех в раздевалку.

45' Шесть минут добавлено.

44' Да, снова увязла игра у нас в центре поля. Перевод к воротам "Аль-Насра", и это приводит к фолу против футболиста гостей. Тот с газона подниматься не торопится.

42' Гамарро, оформивший голевой пас на Рахими, сейчас из-за пределов штрафной по рамке соперника пробивал, но в итоге выстрелил он прямо во вратаря.

41' Роналду со штрафного в итоге пробил, но мяч полетел намного левее цели. Закрут от ворот не принес никаких дивидендов португальцу.

40' Последняя 5-минутка в первом тайме стартовала. Какое-то невероятное количество фолов в нашей встрече. Одна остановка сменяет другую. Напряжение достигло невероятных пределов.

38' МОМЕНТ! Роналду сейчас после розыгрыша мяч получил сферу, и нанес плотный удар в левый угол. Вратарь "Аль-Айна" сумел свою команду выручить! Красота!

37' Аль-Балуши сейчас сфолил на фланге. Снова срыв атаки "Аль-Насра" случилось. В итоге в руках рефери появилась карточка желтого цвета.

36' Честно говоря, я пока не могу понять, за счет чего хочет "Аль-Наср" в полуфинал азиатской ЛЧ выйти. Соперник очень хорош в эти минуты.

35' Гариб у лицевой достал мяч после розыгрыша углового. Подал он сферу в штрафную соперника, но мяч в полетел покинул пределы поля, после чего уже в перекладину попал.

33' Насименту за фол на правом фланге получил карточку желтого цвета. Подача со стандарта в штрафную гостей, и мяч выбивает за лицевую один из защитников.

32' Что теперь "Аль-Насру" делать? Нужно забивать, как минимум, два. А это уже сложно. Это невероятно сложно, учитывая тот факт, как в обороне играет "Аль-Айн" сейчас.

31' Да, более детальный повтор нам показали, где можно увидеть, что в офсайде действительно не было Рахими. Но какой же тонкий момент. Тонкий он, прежде всего, для судейского корпуса.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАХИМИ! 0:1!

Забивает все-таки Рахими, его гол засчитан! По левому флангу он убежал от защитников "Аль-Насра", после чего уверенно пробил мимо вратаря, войдя в штрафную оппонента. Седьмой гол Рахими в азиатской ЛЧ!

28' Затягивается у нас сейчас видеопросмотр "ВАР". Мне не показалось, что там было "вне игры". Но что же скажет бригада арбитров? Что решит она?

27' Рахими забивает гол в ворота соперника, но рефери отменяют мяч. На первый взгляд, по крайней мере. Но будет видеопросмотр. Ждем.

26' Отбивается после подачи очередного углового "Аль-Насра коллектив гостей. Пока серьезных угроз в исполнении хозяев мы не видим. Со всем справляются гости.

25' Теллес с левого края простреливал мяч в центр, но попал в ногу защитнику. Еще один угловой зарабатывает в этой встрече "Аль-Наср". Продолжают давить хозяева.

24' Теллес позволил себе грубо сыграть против соперника. В руках арбитра появилась тут же карточка могла замелькать, но пока судья без "горчичников" обходится.

22' А тут навес с правого края пошел в штрафную "Аль-Насра". Роналду головой пробил по рамке соперника - сфера полетела значительно выше цели.

21' Мане с правого края после паса от Роналду подал сферу в чужую штрафную, но добрался защитник до снаряда раньше игроков оппонента. Угловой.

20' 20 минут отыграли оппоненты. Что за это время создал "Аль-Наср"? Ровным счетом ничего. Ни в чем "Аль-Айн" своему сопернику не уступает. Совсем ни в чем.

19' Мохаммед нанес дальний удар по воротам соперника тем временем. Мяч полетел слишком сильно и высоко. Сфера не оказалась в сетке, хотя было очень опасно.

18' Креспо устное предупреждение от рефери сейчас получает. В следующий раз за споры наставник получит карточку желтого цвета.

16' Теллес подавал мяч в штрафную соперника, и сфера была вынесена подальше от ворот. Мане заводит трибуны и просит поддержку от болельщиков.

15' Алаа! Классно он свою команду выручает! Надер наносил выстрел с близкого расстояния по его рамке, но отразил сферу в сторону голкипер! Вот так спасение!

14' Упустил сейчас мяч за пределы поля Мане. Пока свистят болельщики "Аль-Насра". У их команды не получается ровным счетом ничего.

13' На Паласиоса пошла сейчас передача. Игрок "Аль-Айна" пытался по левому флангу убежать от соперника, но получил толчок и оказался на траве.

11' Пока все, что показывает "Аль-Наср" - это заряженность на борьбу. Что же касается голевых и опасных моментов, то здесь все пока слишком спокойно.

10' Алавжами сейчас грубовато Насименту сбил. В итоге едва не ударил он соперника. Повезло, что сдержался футболист. Нужно свои нервы, конечно же, в коробочке держать.

9' Прямо в "стенку" бьет в итоге Роналду. Мяч попал в голову одному из игроков "Ал-Айна", после чего вылетел за пределы футбольного поля.

8' А тут штрафной удар арбитр назначает в нашем матче. Мане получил по ногам перед штрафной соперника. Рефери назначил штрафной удар. У мяча, конечно же, Роналду.

7' Гариб после подачи с левого края нанес удар по воротам соперника. Мяч прямо в голкипера прилетел, и тот смог среагировать, отбив сферу в сторону от рамки.

6' Первые минуты встречи проходят в равной борьбе. Пока ничего толкового не происходит на футбольном поле, но так будет не всегда.

5' В СМИ прочитал информацию о том, что Луиша Кастру могут уволить в том случае, если сегодня "Аль-Наср" вылетит из азиатской ЛЧ. Посмотрим, как на все это отреагирует команда.

4' Креспо нам несколько раз уже показали. Пока наставник гостей очень сосредоточен на игре своей команды. Она в первом матче смогла победить и думает сделать это снова.

2' Футболисты "Аль-Насра" вышли на поле в желто-синих цветах, а игроки "Аль-Айна" появились на футбольном газоне в белом обмундировании.