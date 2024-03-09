Позже
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|8
|0.8
|Роналду Криштиану
|5
|0.5
|Гариб Абдуррахман
|2
|0.2
|Брозович Марсело
|1
|0.1
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.1
|Мане Садио
|1
|0.1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.1
|Кассем Мохаммед
|1
|0.1
|Аль-Хайбари Абдулла
|0
|0
|Яхья Айман
|0
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфиане
|6 (1)
|0.67
|Лаба Коджо
|6
|0.67
|Гамарра Алехандро
|2
|0.22
|Отонне Куаме
|2
|0.22
|Насименту Эрик
|1
|0.11
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.11
|Халфан Исса
|1
|0.11
|Ацили Омер
|1 (1)
|0.11
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Лапорт Эмерик
|0
|1
|Алавжами Али
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Luis Castro
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Алаа Наджар Рахид
|1
|0
|Яхья Айман
|1
|0
|Аль-Немер Мешари
|1
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Бандар
|3
|0
|Аль-Шамси Султан
|2
|0
|Отонне Куаме
|2
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|2
|0
|Аль-Блоши Халед Али
|2
|0
|Лоулендо Джозана Эпифани
|2
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Еиса Халид
|1
|0
|Гамарра Алехандро
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Рахими Суфиане
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Саид Мансур
|1
|0
|Мохаммад Хазем
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Аль-Айн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Айн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
11
Аль-Наср Эр-Рияд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Аль-Айн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
20
20
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
5%
3
15%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
1
5%
7
35%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
7
35%
2
10%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Айн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1
Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
64
63
46
45
28
27
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|6 (2)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
93.8% (45)
Ничья
4.2% (2)
Аль-Айн
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (28)
Меньше
39.13% (18)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
47.9% (23)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
25% (12)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
8.3% (4)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
8.3% (4)
1:1 Ничья
4.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!