  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Айн
Прогнозы 48
Аль-Наср Эр-Рияд 93.8% (45)
X 4.2% (2)
Аль-Айн 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Айн
1.45
Реклама, betcity.ru
4.90
Реклама, zenit.win
7.40
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 8 0.8
Роналду Криштиану 5 0.5
Гариб Абдуррахман 2 0.2
Брозович Марсело 1 0.1
Аль-Ганам Султан 1 0.1
Мане Садио 1 0.1
Отавио Эдмилсон 1 0.1
Кассем Мохаммед 1 0.1
Аль-Хайбари Абдулла 0 0
Яхья Айман 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфиане 6 (1) 0.67
Лаба Коджо 6 0.67
Гамарра Алехандро 2 0.22
Отонне Куаме 2 0.22
Насименту Эрик 1 0.11
Аль-Балуши Халид 1 0.11
Халфан Исса 1 0.11
Ацили Омер 1 (1) 0.11
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Лапорт Эмерик 0 1
Алавжами Али 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Luis Castro 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Алаа Наджар Рахид 1 0
Яхья Айман 1 0
Аль-Немер Мешари 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 3 0
Аль-Шамси Султан 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аль-Балуши Мохаммед 2 0
Аль-Блоши Халед Али 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Еиса Халид 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Мохаммад Хазем 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Аль-Айн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Айн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
11
Аль-Наср Эр-Рияд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Аль-Айн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

20
20
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
5%
3
15%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
1
5%
7
35%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
7
35%
2
10%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Айн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1
Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
2
3
2
3
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
6
3
4
6
2.5
4
5
2
8
3.5
2
7
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
1 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
2 Йокогама Ф-Маринос
1 Аль-Айн
0 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Рахими Суфиане 6 (2)
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 57 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Аль-Наср Эр-Рияд 93.8% (45)
    X 4.2% (2)
    Аль-Айн 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Айн
    1.45
    Реклама, betcity.ru
    4.90
    Реклама, zenit.win
    7.40
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93.8% (45)
    Ничья
    4.2% (2)
    Аль-Айн
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    47.9% (23)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    25% (12)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.3% (4)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Айн
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный