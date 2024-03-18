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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 3.
Ротор
 
Позже
Муром
Прогнозы 124
Ротор 92.7% (115)
X 5.6% (7)
Муром 1.6% (2)
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История личных встреч

Ротор
Муром

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛА
3:0
ВЛА
1:1
КФ
3:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 5 0.25
Зуйков Сергей 3 0.15
Сафронов Илья 3 0.15
Магомедов Рашид 3 (1) 0.15
Никитин Алексей 2 0.1
Гаджимурадов Рамазан 2 0.1
Дворецков Филипп 1 0.05
Агеев Михаил 1 0.05
Шмаков Иван 1 0.05
Прищепа Дмитрий 1 0.05
Камлашев Даниил 1 0.05
Муром
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азявин Илья 9 (2) 0.45
Агуреев Даниил 7 (1) 0.35
Бутаков Евгений 2 0.1
Надольский Александр 2 0.1
Запалацкий Сергей 1 0.05
Гыстаров Расул 1 0.05
Янов Данила 1 (1) 0.05

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муром
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бутаков Евгений 0 1
Надольский Александр 0 1
Гыстаров Расул 0 1

Результаты матчей

Ротор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Муром
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Муром
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

8
8
Ротор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
70% (14)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Муром
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
7%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
6
40%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

23
23
5 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
9%
5
22%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
8
35%
2
9%
61-75
6
26%
4
17%
76-90

Пропущено

18
28
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
6%
2
7%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
8
29%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
5
28%
5
18%
61-75
3
17%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1
Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0
Муром
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Муром - Краснодар-2 1:1 Металлург Липецк - Муром 0:0 Текстильщик - Муром 2:3 Сокол - Муром 1:0
Ротор - Муром 3:0 Велес Москва - Муром 2:2 Муром - Чайка Песчанокопское 1:2 Спартак Кострома - Муром 0:3 Муром - Динамо Брянск 3:1 Волга Ульяновск - Муром 1:1 Муром - Краснодар-2 2:3 Иртыш Омск - Муром 0:0 Муром - Уфа 0:3 Муром - Велес Москва 1:0 Чайка Песчанокопское - Муром 1:3 Муром - Спартак Кострома 2:1 Муром - 2DROTS 1:3 Динамо Брянск - Муром 1:0 Муром - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Муром 2:2

Результаты матчей

Ротор
Муром

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:3
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ротор
Муром

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
6
5
15
1.5
8
12
2
18
2.5
3
17
1
19
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Новосибирск
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Уфа
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Краснодар-2
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ротор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Чайка Песчанокопское
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
7.
Муром
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Металлург Липецк
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
9.
Родина-2 Москва
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
10.
Велес Москва
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Текстильщик
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Торпедо Миасс
 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Машук-КМВ
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Химик Дзержинск
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Иртыш Омск
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Авангард Курск
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
10.
Калуга
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Краснодар-2
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Металлург Липецк
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Чайка Песчанокопское
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Новосибирск
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Велес Москва
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Ротор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Родина-2 Москва
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Текстильщик
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Химик Дзержинск
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Спартак Кострома
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Иртыш Омск
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Машук-КМВ
 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Торпедо Миасс
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Калуга
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Авангард Курск
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Новосибирск
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Чайка Песчанокопское
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Краснодар-2
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Велес Москва
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Родина-2 Москва
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Челябинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Металлург Липецк
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Машук-КМВ
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Торпедо Миасс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Текстильщик
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Авангард Курск
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Калуга
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Химик Дзержинск
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Иртыш Омск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 9
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 8
Текстильщик Евсеев Алексей 7
Металлург Липецк Сёмин Денис 7
Текстильщик Скворцов Алексей 7
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Весь список
  • До матча
  • ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

    Главный судья: Коваленко Герман (Казань, 1).
    Первый помощник: Городовой Александр (Ставрополь, 1).
    Второй помощник: Головченко Александр (Ростов-на-Дону, 1).
    Резервный судья: Головко Богдан (Волгоград, 1).
    Инспектор: Воробьёв Сергей Геннадьевич (Комсомольск-на-Амуре).

    Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
  • Приветствуем всех любителей футбола! В третьем туре Второй лиги группы "Золото" волгоградский "Ротор" сыграет у себя дома против "Мурома". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Муром от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2024, осталось 11 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 124
Ротор 92.7% (115)
X 5.6% (7)
Муром 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ротор
Ничья
Муром
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6.80
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Где смотреть матч Ротор - Муром онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ротор - Муром

Исход игры
Ротор
92.9% (117)
Ничья
5.6% (7)
Муром
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
27.59% (32)
Нет
72.41% (84)
Популярный счёт
1:0 Ротор
38.9% (49)
2:0 Ротор
24.6% (31)
2:1 Ротор
20.6% (26)
1:1 Ничья
4% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:0 Ротор
1.6% (2)
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