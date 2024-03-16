Тур: 3.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ротор
Муром
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|5
|0.25
|Зуйков Сергей
|3
|0.15
|Сафронов Илья
|3
|0.15
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.15
|Никитин Алексей
|2
|0.1
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.1
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|Агеев Михаил
|1
|0.05
|Шмаков Иван
|1
|0.05
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.05
|Камлашев Даниил
|1
|0.05
Муром
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азявин Илья
|9 (2)
|0.45
|Агуреев Даниил
|7 (1)
|0.35
|Бутаков Евгений
|2
|0.1
|Надольский Александр
|2
|0.1
|Запалацкий Сергей
|1
|0.05
|Гыстаров Расул
|1
|0.05
|Янов Данила
|1 (1)
|0.05
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Муром
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бутаков Евгений
|0
|1
|Надольский Александр
|0
|1
|Гыстаров Расул
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Муром
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
6
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Муром
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
8
8
Ротор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
70% (14)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Муром
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
7%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
6
40%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
23
23
5 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
9%
5
22%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
8
35%
2
9%
61-75
6
26%
4
17%
76-90
Пропущено
18
28
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
6%
2
7%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
8
29%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
5
28%
5
18%
61-75
3
17%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1
Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0
Муром
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Муром - Краснодар-2 1:1 Металлург Липецк - Муром 0:0 Текстильщик - Муром 2:3 Сокол - Муром 1:0
Ротор - Муром 3:0 Велес Москва - Муром 2:2 Муром - Чайка Песчанокопское 1:2 Спартак Кострома - Муром 0:3 Муром - Динамо Брянск 3:1 Волга Ульяновск - Муром 1:1 Муром - Краснодар-2 2:3 Иртыш Омск - Муром 0:0 Муром - Уфа 0:3 Муром - Велес Москва 1:0 Чайка Песчанокопское - Муром 1:3 Муром - Спартак Кострома 2:1 Муром - 2DROTS 1:3 Динамо Брянск - Муром 1:0 Муром - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Муром 2:2
Результаты матчей
Ротор
Муром
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:3
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ротор
Муром
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
37
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
28
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
146
515
812
218
317
119
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Муром
|Азявин Илья
|9
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|8
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|7
|Металлург Липецк
|Сёмин Денис
|7
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|7
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор - Муром
Исход игры
Ротор
91.3% (42)
Ничья
8.7% (4)
Муром
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
40.91% (18)
Нет
59.09% (26)
Популярный счёт
1:0 Ротор
32.6% (15)
2:1 Ротор
32.6% (15)
2:0 Ротор
21.7% (10)
1:1 Ничья
6.5% (3)
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