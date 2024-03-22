Тур: 4.
Бомбардиры внутри турнира
Челябинск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мацхарашвили Никита
|3
|0.15
|Библик Станислав
|2
|0.1
|Vladimir Ulyanovskiy
|2
|0.1
|Вазитдинов Рустам
|2 (1)
|0.1
|Газиев Азиз
|2 (1)
|0.1
|Носов Александр
|1
|0.05
|Майрович Максим
|1
|0.05
|Косянчук Роман
|1
|0.05
|Великородный Дмитрий
|1
|0.05
|Козлов Данила
|1
|0.05
|Никитенков Алексей
|1
|0.05
|Курышев Виктор
|1
|0.05
|Першин Никита
|1
|0.05
|Горбачик Валерий
|1
|0.05
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.05
|Киселёв Виктор
|1 (1)
|0.05
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|5
|0.24
|Зуйков Сергей
|3
|0.14
|Сафронов Илья
|3
|0.14
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.14
|Никитин Алексей
|2
|0.1
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.1
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|Агеев Михаил
|1
|0.05
|Усанов Алексей
|1
|0.05
|Шмаков Иван
|1
|0.05
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.05
|Камлашев Даниил
|1
|0.05
Карточки
Челябинск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герчиков Леонид
|0
|1
|Першин Никита
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Челябинск
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ротор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
3
Челябинск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ротор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
14
Челябинск
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (5)
70% (14)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Ротор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (2)
71% (15)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
4
25%
3
33%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Забито
6
15
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
5
33%
61-75
2
33%
5
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
22
24
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
5%
2
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
6
27%
4
17%
46-60
5
23%
8
33%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
6
35%
4
21%
46-60
4
24%
6
32%
61-75
2
12%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Челябинск
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Челябинск - Алания 3:2 Челябинск - Химки-2 2:0
Челябинск - Кызылжар 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 0:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Челябинск - Чертаново 1:0 Челябинск - Новосибирск 1:0 Салют - Челябинск 0:3 Челябинск - Родина-2 Москва 0:1 Авангард Курск - Челябинск 0:0 Челябинск - Форте 3:1 Текстильщик - Челябинск 0:0 Челябинск - Металлург Липецк 2:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Чертаново - Челябинск 0:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Челябинск - Салют 2:1
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2
Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0
Результаты матчей
Челябинск
Ротор
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
6 раз 30%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Челябинск
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
73
27
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
165
713
516
317
219
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|9
|Муром
|Азявин Илья
|9
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|8
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|7
|Металлург Липецк
|Сёмин Денис
|7
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
Прогнозы на матч Челябинск - Ротор
Исход игры
Челябинск
34% (17)
Ничья
24% (12)
Ротор
42% (21)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (16)
Меньше
66.67% (32)
Обе команды забьют
Да
56.25% (27)
Нет
43.75% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22% (11)
1:2 Ротор
18% (9)
0:1 Ротор
16% (8)
1:0 Челябинск
16% (8)
2:1 Челябинск
12% (6)
2:0 Челябинск
4% (2)
0:2 Ротор
4% (2)
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