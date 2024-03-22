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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 4.
Челябинск
 
Позже
Ротор
Прогнозы 50
Челябинск 34% (17)
X 24% (12)
Ротор 42% (21)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Челябинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мацхарашвили Никита 3 0.15
Библик Станислав 2 0.1
Vladimir Ulyanovskiy 2 0.1
Вазитдинов Рустам 2 (1) 0.1
Газиев Азиз 2 (1) 0.1
Носов Александр 1 0.05
Майрович Максим 1 0.05
Косянчук Роман 1 0.05
Великородный Дмитрий 1 0.05
Козлов Данила 1 0.05
Никитенков Алексей 1 0.05
Курышев Виктор 1 0.05
Першин Никита 1 0.05
Горбачик Валерий 1 0.05
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.05
Киселёв Виктор 1 (1) 0.05
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 5 0.24
Зуйков Сергей 3 0.14
Сафронов Илья 3 0.14
Магомедов Рашид 3 (1) 0.14
Никитин Алексей 2 0.1
Гаджимурадов Рамазан 2 0.1
Дворецков Филипп 1 0.05
Агеев Михаил 1 0.05
Усанов Алексей 1 0.05
Шмаков Иван 1 0.05
Прищепа Дмитрий 1 0.05
Камлашев Даниил 1 0.05

Карточки

Челябинск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герчиков Леонид 0 1
Першин Никита 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Челябинск
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ротор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
3
Челябинск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ротор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
14
Челябинск
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (5)
70% (14)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Ротор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (2)
71% (15)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
4
25%
3
33%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Забито

6
15
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
5
33%
61-75
2
33%
5
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

22
24
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
5%
2
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
6
27%
4
17%
46-60
5
23%
8
33%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
6
35%
4
21%
46-60
4
24%
6
32%
61-75
2
12%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Челябинск
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Челябинск - Алания 3:2 Челябинск - Химки-2 2:0
Челябинск - Кызылжар 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 0:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Челябинск - Чертаново 1:0 Челябинск - Новосибирск 1:0 Салют - Челябинск 0:3 Челябинск - Родина-2 Москва 0:1 Авангард Курск - Челябинск 0:0 Челябинск - Форте 3:1 Текстильщик - Челябинск 0:0 Челябинск - Металлург Липецк 2:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Чертаново - Челябинск 0:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Челябинск - Салют 2:1
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2
Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0

Результаты матчей

Челябинск
Ротор

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
6 раз 30%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Челябинск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
2
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
16
5
7
13
1.5
5
16
3
17
2.5
2
19

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Новосибирск
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Уфа
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Краснодар-2
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Муром
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
8.
Металлург Липецк
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Родина-2 Москва
 3 0 1 2 3 - 5 1
10.
Велес Москва
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Химик Дзержинск
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Текстильщик
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Торпедо Миасс
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Машук-КМВ
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Иртыш Омск
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Авангард Курск
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Калуга
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Динамо Брянск
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Краснодар-2
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Металлург Липецк
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Новосибирск
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Велес Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химик Дзержинск
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Спартак Кострома
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Иртыш Омск
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Текстильщик
 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Машук-КМВ
 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Торпедо Миасс
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Калуга
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Авангард Курск
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Новосибирск
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Муром
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Краснодар-2
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Родина-2 Москва
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Челябинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Металлург Липецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Велес Москва
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Машук-КМВ
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Торпедо Миасс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Текстильщик
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Авангард Курск
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Калуга
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Химик Дзержинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Иртыш Омск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 9
Муром Азявин Илья 9
Текстильщик Скворцов Алексей 8
Текстильщик Евсеев Алексей 7
Металлург Липецк Сёмин Денис 7
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челябинск - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2024, осталось 2 дня 4 часа 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 50
    Челябинск 34% (17)
    X 24% (12)
    Ротор 42% (21)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Челябинск - Ротор

    Исход игры
    Челябинск
    34% (17)
    Ничья
    24% (12)
    Ротор
    42% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (27)
    Нет
    43.75% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22% (11)
    1:2 Ротор
    18% (9)
    0:1 Ротор
    16% (8)
    1:0 Челябинск
    16% (8)
    2:1 Челябинск
    12% (6)
    2:0 Челябинск
    4% (2)
    0:2 Ротор
    4% (2)
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    Челябинск
    Ротор
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