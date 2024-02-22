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Жеребьёвка Лиги конференций
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги конференций
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11 матчей

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0 побед 11 ничьих 0 побед

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Второй тайм

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11 матчей

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0 побед 11 ничьих 0 побед

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0 побед 11 ничьих 0 побед

История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги конференций
(11 матчей)
100%
0 побед 11 ничьих 0 поражений
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Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
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0 побед 20 ничьих 0 поражений
Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Награда лучшему футболисту года по версии ФИФА - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
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  • Первый тайм
  • 2'
    Представляют нам участников, совсем скоро официальная часть достигнет своей кульминации.
  • Первый тайм начался
    1'
    Добрый день, уважаемые поклонники европейского футбола! Мы начинаем прямую текстовую трансляцию жеребьёвки Лиги конференций!
  • До матча

  • Сеяные

    Несеяные
    Лилль Штурм
    Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа
    Виктория Пльзень Серветт
    Брюгге Унион Сент-Жиллуаз
    Астон Вилла Динамо Загреб
    Фиорентина Аякс
    ПАОК Олимпиакос
    Фенербахче Молде
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