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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
2:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
27' Желтая карточка
Имаи Томоки
1:0
43' Гол
Daniel Penha
53' Желтая карточка
Хелифи Салим
1:0
56' Не забитый пенальти
Michael Ruhs
1:1
70' Гол
Фолами Бен
72' Желтая карточка
Рисдон Джош
72' Желтая карточка
Родерик Миранда
1:2
79' Гол
Икономидис Крис
2:2
90' Гол
Benjamin Garuccio
90'+5
33
Саттон
Мэттью
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Доначи
Джеймс
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
39
Matthew
Grimaldi
11
Daniel
Penha
9
Michael
Ruhs
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
2
Герия
Джейсон
27
Jordi
Valadon
22
Бриммер
Джейк
23
Хелифи
Салим
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
10
Форнароли
Бруно
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

2:1
1:2
1:0
К
2:1
1:4
0:1
1:1
3:1
0:1
1:6
3:4
0:0
1:2
3:1
2:3

Голы

Всего голов

7
18

Голов в среднем за матч

1
2.25

Среднее время на гол

90
40

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.43

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1.4
1.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

64
48

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 7 (2) 0.33
Noah Botic 5 (1) 0.24
Benjamin Garuccio 3 0.14
Уэлс Лаклан 2 0.1
Matthew Grimaldi 2 0.1
Рукавица Никита 2 0.1
Рисдон Джош 1 0.05
Тергейт Ангус 1 0.05
Michael Ruhs 1 0.05
Наджарин Рами 0 0
Дандзаки Рику 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 15 (3) 0.68
Машаш Зинедин 6 0.27
Арзани Дэниел 2 (1) 0.09
Nishan Velupillay 2 0.09
Фолами Бен 2 0.09
Да Сильва Дамьен 2 0.09
Чапман Коннор 1 0.05
Тиг Райан 1 0.05
Родерик Миранда 1 0.05
Боневасиа Ролиней 1 0.05
Икономидис Крис 1 0.05
Eli Adams 1 0.05
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 9 0
Имаи Томоки 5 0
Луштица Стивен 3 0
Benjamin Garuccio 3 0
Daniel Penha 3 0
Matthew Grimaldi 3 0
John Aloisi 1 1
Доначи Джеймс 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Тергейт Ангус 2 0
Michael Ruhs 2 0
Паскуали Себастьян 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Kane Vidmar 1 0
Charbel Shamoon 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Траоре Адама III 3 1
Герия Джейсон 4 0
Машаш Зинедин 4 0
Форнароли Бруно 3 0
Да Сильва Дамьен 3 0
Rai IV 3 0
Чапман Коннор 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Монге Фабиан 2 0
Nishan Velupillay 2 0
Jordi Valadon 0 1
Хелифи Салим 1 0
Иззо Пол 1 0
Икономидис Крис 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
9
Вестерн Юнайтед
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Мельбурн Виктори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

19
1

Упущенные победы

10
16
Вестерн Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Мельбурн Виктори
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
6
30%
31-45
4
36%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
27%
6
30%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
8
44%
76-90

Забито

14
17
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
21%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
6
43%
3
18%
76-90

Пропущено

26
7
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
5
19%
2
29%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
3
43%
46-60
1
4%
1
14%
61-75
7
27%
0
0%
76-90

Забито

25
37
7 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
4
16%
3
8%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
2
8%
10
27%
31-45
7
28%
6
16%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
9
36%
9
24%
76-90

Пропущено

39
25
19 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
5
13%
3
12%
1-15
4
10%
4
16%
16-30
10
26%
1
4%
31-45
6
15%
6
24%
46-60
4
10%
3
12%
61-75
10
26%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 32%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
7 раз 32%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
6
1.5
7
6
2
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
18
4
9
12
1.5
11
11
2
19
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 21 12 4 5 38 - 22 40
2.
Веллингтон Феникс
 21 11 7 3 33 - 22 40
3.
Мельбурн Виктори
 22 8 11 3 36 - 26 35
4.
Макартур
 21 8 8 5 37 - 36 32
5.
ФК Сидней
 20 9 4 7 38 - 32 31
6.
Мельбурн Сити
 21 8 5 8 37 - 33 29
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 4 9 32 - 37 28
8.
Брисбен Роар
 21 7 5 9 36 - 45 26
9.
Перт Глори
 20 5 6 9 37 - 41 21
10.
Ньюкасл Джетс
 21 4 8 9 32 - 41 20
11.
Аделаида Юнайтед
 20 5 4 11 35 - 40 19
12.
Вестерн Юнайтед
 21 5 4 12 24 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 26 - 10 19
4.
Брисбен Роар
 11 5 3 3 23 - 19 18
5.
ФК Сидней
 10 5 2 3 18 - 13 17
6.
Макартур
 12 4 5 3 20 - 22 17
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Перт Глори
 10 4 3 3 22 - 19 15
9.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 11 - 13 11
12.
Ньюкасл Джетс
 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 16 - 8 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
4.
Макартур
 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
ФК Сидней
 10 4 2 4 20 - 19 14
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 2 4 12 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 12 2 4 6 19 - 28 10
9.
Брисбен Роар
 10 2 2 6 13 - 26 8
10.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
11.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
12.
Аделаида Юнайтед
 8 1 1 6 10 - 15 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 14 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
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    • 53'
      Хелифи Салим получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Benjamin Garuccio сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Даниэль Пенья бьет в цель!
    • 27'
      Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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