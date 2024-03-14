Тур: 21. Стадион: ААМИ Парк.
2:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаИмаи Томоки
1:0
43' ГолDaniel Penha
53' Желтая карточкаХелифи Салим
1:0
56' Не забитый пенальтиMichael Ruhs
1:1
70' ГолФолами Бен
72' Желтая карточкаРисдон Джош
72' Желтая карточкаРодерик Миранда
1:2
79' ГолИкономидис Крис
2:2
90' ГолBenjamin Garuccio
90'+5
Ход матча
27'
43'
53'
56'
1:0
70'
1:1
72'
72'
79'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
20
Иззо
Пол
23
Хелифи
Салим
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Kane Vidmar
-
37 Luke Vickery
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
-
37 Kasey Bos
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
18
Голов в среднем за матч
1
2.25
Среднее время на гол
90
40
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.43
Среднее время на гол
51
63
Всего голов
21
28
Голов в среднем за матч
1.4
1.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
64
48
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|7 (2)
|0.33
|Noah Botic
|5 (1)
|0.24
|Benjamin Garuccio
|3
|0.14
|Уэлс Лаклан
|2
|0.1
|Matthew Grimaldi
|2
|0.1
|Рукавица Никита
|2
|0.1
|Рисдон Джош
|1
|0.05
|Тергейт Ангус
|1
|0.05
|Michael Ruhs
|1
|0.05
|Наджарин Рами
|0
|0
|Дандзаки Рику
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|15 (3)
|0.68
|Машаш Зинедин
|6
|0.27
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.09
|Nishan Velupillay
|2
|0.09
|Фолами Бен
|2
|0.09
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.09
|Чапман Коннор
|1
|0.05
|Тиг Райан
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|1
|0.05
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.05
|Икономидис Крис
|1
|0.05
|Eli Adams
|1
|0.05
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|9
|0
|Имаи Томоки
|5
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Benjamin Garuccio
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|Matthew Grimaldi
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Доначи Джеймс
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Тергейт Ангус
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Kane Vidmar
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Траоре Адама III
|3
|1
|Герия Джейсон
|4
|0
|Машаш Зинедин
|4
|0
|Форнароли Бруно
|3
|0
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Монге Фабиан
|2
|0
|Nishan Velupillay
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
6
9
Вестерн Юнайтед
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Мельбурн Виктори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
19
1
Упущенные победы
10
16
Вестерн Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Мельбурн Виктори
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
6
30%
31-45
4
36%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
27%
6
30%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
8
44%
76-90
Забито
14
17
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
21%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
6
43%
3
18%
76-90
Пропущено
26
7
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
5
19%
2
29%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
3
43%
46-60
1
4%
1
14%
61-75
7
27%
0
0%
76-90
Забито
25
37
7 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
4
16%
3
8%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
2
8%
10
27%
31-45
7
28%
6
16%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
9
36%
9
24%
76-90
Пропущено
39
25
19 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
5
13%
3
12%
1-15
4
10%
4
16%
16-30
10
26%
1
4%
31-45
6
15%
6
24%
46-60
4
10%
3
12%
61-75
10
26%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
7 раз 32%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
7 раз 32%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
46
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
112
56
76
29
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
184
912
1111
219
418
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5