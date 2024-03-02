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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 28.
Отеллос
1:1
Второй тайм: 86'
АЕЛ Лимасол
0'
0:1
19' Гол
Макрис Андреас
1:1
34' Гол
Пих Роберт
56' Желтая карточка
Georgios Katsiati
1:1
56' Не забитый пенальти
Отеллос
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Отеллос
АЕЛ Лимасол

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
2:1
ТМК
1:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.15
Ibrahim Sangare II 3 0.11
Дюриш Михал 3 (1) 0.11
Habib Oueslati 2 0.07
Eduardo Nardini 2 0.07
Пих Роберт 1 0.04
Кастанас Костас 1 0.04
Христодулу Георгиос 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Н'Диайе Мамаду 1 0.04
Marijan Suto 1 0.04
Lukas Brambilla 1 0.04
Перес Хосе 1 0.04
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 5 (1) 0.19
Медоевич Слободан 3 0.11
Silva 3 0.11
Филипович Петар 2 0.07
Минчев Георги 2 0.07
Папафотис Вассилис 2 0.07
Морсай Йонатан 2 0.07
Fabrice Nkwoh 2 0.07
Андреу Эвангелос 2 0.07
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.07
Срнич Драголюб 1 0.04
Мендоса Хавьер 1 0.04
Башту Угу 1 0.04
Yiannis Gerolemou 1 0.04
Морейра Ахмад Мендес 1 0.04
Франдзис Христофорос 1 0.04
Themistoklis Themistokleous 1 0.04

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 8 0
Ананг Бенсон 5 1
Habib Oueslati 5 1
Христодулу Георгиос 6 0
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Lukas Brambilla 4 0
Кастанас Костас 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Marijan Suto 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Takis Panagiotou 1 0
Georgios Katsiati 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 1
Мендоса Хавьер 6 0
Цука Рави 6 0
Филипович Петар 4 1
Папафотис Вассилис 4 0
Франдзис Христофорос 4 0
Silva 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Срнич Славолюб 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0

Результаты матчей

Отеллос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
АЕЛ Лимасол
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3
Отеллос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

9
16
Отеллос
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
АЕЛ Лимасол
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
46% (12)
15% (4)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

25
18

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
22 Не забивали 20
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Пропущено

20
23
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
10%
6
26%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
5
25%
6
26%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
3
15%
3
13%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

28
25
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
14%
6
24%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
5
18%
4
16%
61-75
9
32%
5
20%
76-90

Забито

23
31
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
0
0%
4
13%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
5
22%
8
26%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
6
26%
3
10%
61-75
5
22%
8
26%
76-90

Пропущено

48
48
23 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
6
13%
12
25%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
9
19%
10
21%
31-45
7
15%
5
10%
46-60
6
13%
7
15%
61-75
12
25%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3
Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3
АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1

Результаты матчей

Отеллос
АЕЛ Лимасол

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 50%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Отеллос
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
12
2
3
9
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
6
4
10
1.5
2
10
1
13
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
13
0.5
Больше Меньше
18
8
7
19
1.5
9
17
1
25
2.5
4
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 27 18 6 3 54 - 16 60
2.
Арис Лимасол
 27 18 2 7 54 - 23 56
3.
АЕК Ларнака
 27 16 7 4 45 - 26 55
4.
Омония Никосия
 27 15 7 5 51 - 31 52
5.
Пафос
 27 15 5 7 48 - 21 50
6.
Анортосис
 27 14 6 7 38 - 23 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 27 10 8 9 37 - 28 38
2.
Неа Саламина
 27 10 7 10 35 - 40 37
3.
АЕЛ Лимасол
 1:1 27 9 4 14 34 - 47 31
4.
Этникос Ахна
 27 7 8 12 41 - 57 29
5.
Кармиотисса
 28 6 5 17 36 - 56 23
6.
Отеллос
 1:1 27 3 8 16 22 - 51 17
7.
Закакиу
 27 2 10 15 29 - 61 16
8.
Докса Катокопия
 28 4 3 21 16 - 60 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 1:1 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
5.
Аполлон
 14 3 4 7 11 - 14 13
6.
Отеллос
 1:1 13 2 3 8 8 - 21 9
7.
Закакиу
 13 1 5 7 13 - 32 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 13 8 0 5 19 - 10 24
4.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
5.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 13 5 4 4 19 - 19 19
3.
АЕЛ Лимасол
 1:1 13 3 1 9 12 - 23 10
4.
Кармиотисса
 15 3 1 11 15 - 32 10
5.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
6.
Докса Катокопия
 14 2 2 10 8 - 32 8
7.
Закакиу
 14 1 5 8 16 - 29 8
8.
Отеллос
 1:1 14 1 5 8 14 - 30 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Омония Никосия Семедо Вилли 10
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
  • 19'
    Г О О О О Л - Макрис Андреас бьет в цель!
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    Отеллос
    Ничья
    АЕЛ Лимасол
    5.00
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    3.55
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    3.10
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    Отеллос
    АЕЛ Лимасол
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