Тур: 28.
1:1
Второй тайм: 86'
0'
0:1
19' ГолМакрис Андреас
1:1
34' ГолПих Роберт
56' Желтая карточкаGeorgios Katsiati
Ход матча
19'
0:1
34'
1:1
56'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Отеллос
АЕЛ Лимасол
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.15
|Ibrahim Sangare II
|3
|0.11
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.11
|Habib Oueslati
|2
|0.07
|Eduardo Nardini
|2
|0.07
|Пих Роберт
|1
|0.04
|Кастанас Костас
|1
|0.04
|Христодулу Георгиос
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.04
|Marijan Suto
|1
|0.04
|Lukas Brambilla
|1
|0.04
|Перес Хосе
|1
|0.04
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|5 (1)
|0.19
|Медоевич Слободан
|3
|0.11
|Silva
|3
|0.11
|Филипович Петар
|2
|0.07
|Минчев Георги
|2
|0.07
|Папафотис Вассилис
|2
|0.07
|Морсай Йонатан
|2
|0.07
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.07
|Андреу Эвангелос
|2
|0.07
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.07
|Срнич Драголюб
|1
|0.04
|Мендоса Хавьер
|1
|0.04
|Башту Угу
|1
|0.04
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.04
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.04
|Франдзис Христофорос
|1
|0.04
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0.04
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|8
|0
|Ананг Бенсон
|5
|1
|Habib Oueslati
|5
|1
|Христодулу Георгиос
|6
|0
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Кастанас Костас
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Marijan Suto
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Georgios Katsiati
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|1
|Мендоса Хавьер
|6
|0
|Цука Рави
|6
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Silva
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Срнич Славолюб
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
АЕЛ Лимасол
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
3
Отеллос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
9
16
Отеллос
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
АЕЛ Лимасол
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
46% (12)
15% (4)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
25
18
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
22 Не забивали 20
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Пропущено
20
23
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
10%
6
26%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
5
25%
6
26%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
3
15%
3
13%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Пропущено
28
25
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
14%
6
24%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
5
18%
4
16%
61-75
9
32%
5
20%
76-90
Забито
23
31
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
0
0%
4
13%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
5
22%
8
26%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
6
26%
3
10%
61-75
5
22%
8
26%
76-90
Пропущено
48
48
23 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
6
13%
12
25%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
9
19%
10
21%
31-45
7
15%
5
10%
46-60
6
13%
7
15%
61-75
12
25%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3
Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3
АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1
Результаты матчей
Отеллос
АЕЛ Лимасол
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 50%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Отеллос
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
122
39
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
66
410
210
113
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1313
Больше Меньше
188
719
917
125
422
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|6
|3
|54 - 16
|60
|2.
|27
|18
|2
|7
|54 - 23
|56
|3.
|27
|16
|7
|4
|45 - 26
|55
|4.
|27
|15
|7
|5
|51 - 31
|52
|5.
|27
|15
|5
|7
|48 - 21
|50
|6.
|27
|14
|6
|7
|38 - 23
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|10
|8
|9
|37 - 28
|38
|2.
|27
|10
|7
|10
|35 - 40
|37
|3.
|1:1
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|4.
|27
|7
|8
|12
|41 - 57
|29
|5.
|28
|6
|5
|17
|36 - 56
|23
|6.
|1:1
|27
|3
|8
|16
|22 - 51
|17
|7.
|27
|2
|10
|15
|29 - 61
|16
|8.
|28
|4
|3
|21
|16 - 60
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|1:1
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|5.
|14
|3
|4
|7
|11 - 14
|13
|6.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|7.
|13
|1
|5
|7
|13 - 32
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|3.
|1:1
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|4.
|15
|3
|1
|11
|15 - 32
|10
|5.
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|6.
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|7.
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|8.
|1:1
|14
|1
|5
|8
|14 - 30
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|10
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10