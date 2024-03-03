Тур: 28.
0'
1:0
8' ГолНдонгаля Дьемерси
41' Желтая карточкаРус Адриан
56' Желтая карточкаРодригеш Педру
60' Желтая карточкаКвилитая Георгий
90' Желтая карточкаMatias Melluso
90'+7
Ход матча
8'
41'
56'
60'
67'
90'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
88 Saeid Mehri
-
-
2 Cipriano
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жажа КоэльоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
АПОЭЛ
Пафос
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
2
1.21
Среднее время на гол
45
74
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.79
Среднее время на гол
66
114
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
1.68
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.29
|Ндонгаля Дьемерси
|6
|0.21
|Шебаке Иссам
|5
|0.18
|Квилитая Георгий
|5 (1)
|0.18
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.14
|Джевфе
|3
|0.11
|Двали Лаша
|3
|0.11
|Далсью
|3
|0.11
|Петрович Радосав
|2
|0.07
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.07
|Томане Антониу
|2
|0.07
|Костадинов Георги
|2
|0.07
|Донис Анастасиос
|2
|0.07
|Сациас Яннис
|2
|0.07
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.07
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Эфрем Георгиос
|1
|0.04
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|13 (1)
|0.46
|Танкович Муамер
|10 (2)
|0.36
|Валакари Онни
|5 (1)
|0.18
|Драгомир Влад
|4
|0.14
|Твумаси Патрик
|3
|0.11
|Бруно V
|3
|0.11
|Бочкай Петар
|2
|0.07
|Рус Адриан
|2
|0.07
|Наме Мустафа
|2
|0.07
|Matheus Davo
|2
|0.07
|Гольдар Давид
|1
|0.04
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.04
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|0
|Маркиньос XXIII
|7
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Шебаке Иссам
|4
|1
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Melluso
|7
|1
|Жайро
|7
|0
|Бочкай Петар
|6
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Гольдар Давид
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Родригеш Педру
|4
|0
|Рус Адриан
|4
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Твумаси Патрик
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Пафос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
4
АПОЭЛ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Пафос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
17
24
АПОЭЛ
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Пафос
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
34
24
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
7
21%
6
25%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
10
29%
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
3
43%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
0
0%
2
8%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
7
37%
6
25%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
36%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
53
48
22 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 13
2 Не забивали 9
3
6%
5
10%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
10
19%
8
17%
31-45
12
23%
9
19%
46-60
7
13%
6
13%
61-75
12
23%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
1
6%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
7
39%
5
23%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3
Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4
Результаты матчей
АПОЭЛ
Пафос
Точный счет
1:0
6 раз 43%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:0
7 раз 25%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
5 раз 18%
2
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
68
68
68
410
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
59
86
212
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
199
1216
1414
820
1018
523
523
325
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|6
|3
|55 - 16
|63
|2.
|27
|18
|2
|7
|54 - 23
|56
|3.
|27
|16
|7
|4
|45 - 26
|55
|4.
|27
|15
|7
|5
|51 - 31
|52
|5.
|28
|15
|5
|8
|48 - 22
|50
|6.
|27
|14
|6
|7
|38 - 23
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|10
|8
|9
|37 - 28
|38
|2.
|27
|10
|7
|10
|35 - 40
|37
|3.
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|4.
|0:0
|28
|7
|9
|12
|41 - 57
|30
|5.
|28
|6
|5
|17
|36 - 56
|23
|6.
|27
|3
|8
|16
|22 - 51
|17
|7.
|0:0
|28
|2
|11
|15
|29 - 61
|17
|8.
|28
|4
|3
|21
|16 - 60
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|5.
|14
|3
|4
|7
|11 - 14
|13
|6.
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|7.
|0:0
|14
|1
|6
|7
|13 - 32
|9
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|24 - 13
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|3.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|4.
|15
|3
|1
|11
|15 - 32
|10
|5.
|0:0
|14
|1
|6
|7
|17 - 32
|9
|6.
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|7.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|8.
|14
|1
|5
|8
|14 - 30
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|10
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10