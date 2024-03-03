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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 28.
АПОЭЛ
1:0
Конец матча
Пафос
0'
1:0
8' Гол
Ндонгаля Дьемерси
41' Желтая карточка
Рус Адриан
56' Желтая карточка
Родригеш Педру
60' Желтая карточка
Квилитая Георгий
90' Желтая карточка
Matias Melluso
90'+7
АПОЭЛ
Пафос

История личных встреч

АПОЭЛ
Пафос

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
6:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

2
1.21

Среднее время на гол

45
74

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.79

Среднее время на гол

66
114

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.68
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.29
Ндонгаля Дьемерси 6 0.21
Шебаке Иссам 5 0.18
Квилитая Георгий 5 (1) 0.18
Вильяфаньес Лукас 4 0.14
Джевфе 3 0.11
Двали Лаша 3 0.11
Далсью 3 0.11
Петрович Радосав 2 0.07
Эдуарду Уилсон 2 0.07
Томане Антониу 2 0.07
Костадинов Георги 2 0.07
Донис Анастасиос 2 0.07
Сациас Яннис 2 0.07
Гавриэл Ставрос 2 0.07
Креспо Хосе 1 0.04
Эфрем Георгиос 1 0.04
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 (1) 0.46
Танкович Муамер 10 (2) 0.36
Валакари Онни 5 (1) 0.18
Драгомир Влад 4 0.14
Твумаси Патрик 3 0.11
Бруно V 3 0.11
Бочкай Петар 2 0.07
Рус Адриан 2 0.07
Наме Мустафа 2 0.07
Matheus Davo 2 0.07
Гольдар Давид 1 0.04
Diogo Dall'Igna 1 0.04

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 10 0
Маркиньос XXIII 7 0
Костадинов Георги 6 0
Шебаке Иссам 4 1
Квилитая Георгий 4 0
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Melluso 7 1
Жайро 7 0
Бочкай Петар 6 0
Драгомир Влад 5 0
Икоко Джордан 4 0
Гольдар Давид 4 0
Квида Джозев 4 0
Родригеш Педру 4 0
Рус Адриан 4 0
Танкович Муамер 3 0
Бруно V 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Твумаси Патрик 1 0
Валакари Онни 1 0
Наме Мустафа 1 0
Контрерас Антони 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Пафос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
4
АПОЭЛ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Пафос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

17
24
АПОЭЛ
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Пафос
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

20
28

Голы по времени матча

Забито

34
24
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
7
21%
6
25%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
10
29%
29%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
3
43%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
0
0%
2
8%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
7
37%
6
25%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
36%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

53
48
22 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 13
2 Не забивали 9
3
6%
5
10%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
10
19%
8
17%
31-45
12
23%
9
19%
46-60
7
13%
6
13%
61-75
12
23%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
1
6%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
7
39%
5
23%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3
Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4

Результаты матчей

АПОЭЛ
Пафос

Точный счет

1:0
6 раз 43%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:0
7 раз 25%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
5 раз 18%
2
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
6
8
6
8
2.5
6
8
4
10
3.5
3
11
3
11
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
19
9
12
16
1.5
14
14
8
20
2.5
10
18
5
23
3.5
5
23
3
25
4.5
1
27
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 19 6 3 55 - 16 63
2.
Арис Лимасол
 27 18 2 7 54 - 23 56
3.
АЕК Ларнака
 27 16 7 4 45 - 26 55
4.
Омония Никосия
 27 15 7 5 51 - 31 52
5.
Пафос
 28 15 5 8 48 - 22 50
6.
Анортосис
 27 14 6 7 38 - 23 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 27 10 8 9 37 - 28 38
2.
Неа Саламина
 27 10 7 10 35 - 40 37
3.
АЕЛ Лимасол
 27 9 4 14 34 - 47 31
4.
Этникос Ахна
 0:0 28 7 9 12 41 - 57 30
5.
Кармиотисса
 28 6 5 17 36 - 56 23
6.
Отеллос
 27 3 8 16 22 - 51 17
7.
Закакиу
 0:0 28 2 11 15 29 - 61 17
8.
Докса Катокопия
 28 4 3 21 16 - 60 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 0:0 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
5.
Аполлон
 14 3 4 7 11 - 14 13
6.
Отеллос
 13 2 3 8 8 - 21 9
7.
Закакиу
 0:0 14 1 6 7 13 - 32 9
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 13 8 0 5 19 - 10 24
4.
Пафос
 14 7 2 5 24 - 13 23
5.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 13 5 4 4 19 - 19 19
3.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
4.
Кармиотисса
 15 3 1 11 15 - 32 10
5.
Этникос Ахна
 0:0 14 1 6 7 17 - 32 9
6.
Докса Катокопия
 14 2 2 10 8 - 32 8
7.
Закакиу
 0:0 14 1 5 8 16 - 29 8
8.
Отеллос
 14 1 5 8 14 - 30 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Омония Никосия Семедо Вилли 10
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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