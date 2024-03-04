Тур: 28.
1:1
Второй тайм: 85'
0'
1:0
5' ГолТонгья Франко
30' Желтая карточкаМукету-Муссунда Алекс
42' Желтая карточкаГарсия Анхель
59' Желтая карточкаКажу
66' Желтая карточкаМатысик Милош
1:1
69' ГолУрошевич Слободан
79' Желтая карточкаЯго Стив
Ход матча
5'
1:0
42'
59'
66'
69'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
-
27 Zakaria Sawo
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АЕК Ларнака
Арис Лимасол
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
22 матча
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.27
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|14 (4)
|0.5
|Тричковски Иван
|6
|0.21
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.14
|Фараж Имад
|4
|0.14
|Димерс Марк
|3
|0.11
|Понс Пере
|3
|0.11
|Тонгья Франко
|3
|0.11
|Густаву Луиш
|2
|0.07
|Гарсия Анхель
|2
|0.07
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Бруну Гама
|1
|0.04
|Дьюрчо Адам
|1
|0.04
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.04
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|8 (2)
|0.29
|Кокорин Александр
|7
|0.25
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.25
|Моннор Джейден
|6
|0.21
|Кажу
|4
|0.14
|Бенгтссон Лео
|4
|0.14
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.14
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.11
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.11
|Маямбела Михлали
|2
|0.07
|Урошевич Слободан
|1
|0.04
|Семеду Эди
|1
|0.04
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Николич Велько
|1
|0.04
|Браун Морган
|1
|0.04
|Шави Уоррен
|1
|0.04
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Анхель
|7
|0
|Понс Пере
|6
|0
|Тонгья Франко
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Роберж Валентин
|5
|0
|Густаву Луиш
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Фран Соль
|4
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Дьюрчо Адам
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Clarismario Rodrigus
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|7
|1
|Браун Морган
|7
|1
|Урошевич Слободан
|6
|1
|Кокорин Александр
|7
|0
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|6
|0
|Моннор Джейден
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Сане Мамаду
|2
|1
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Матысик Милош
|3
|0
|Шуманский Артем
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Арис Лимасол
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
8
6
АЕК Ларнака
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Арис Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
16
27
АЕК Ларнака
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Арис Лимасол
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
24
33
Голы по времени матча
Забито
28
29
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
3
11%
4
14%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
18%
7
24%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Пропущено
16
14
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
38%
0
0%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
1
6%
6
43%
76-90
Забито
17
28
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
2
12%
4
14%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
5
18%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
6
35%
7
25%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
45
57
21 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 3
5
11%
8
14%
1-15
8
18%
6
11%
16-30
8
18%
12
21%
31-45
6
13%
6
11%
46-60
8
18%
12
21%
61-75
10
22%
13
23%
76-90
Пропущено
26
20
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
7
27%
1
5%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
1
4%
5
25%
61-75
5
19%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3
АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3
Арис Лимасол
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0
Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Арис Лимасол
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
5
2 раза 7%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
131
85
95
49
311
211
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
59
67
311
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
234
1314
1512
720
819
225
522
225
225
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|6
|3
|55 - 16
|63
|2.
|1:1
|28
|18
|3
|7
|55 - 24
|57
|3.
|1:1
|28
|16
|8
|4
|46 - 27
|56
|4.
|27
|15
|7
|5
|51 - 31
|52
|5.
|28
|15
|5
|8
|48 - 22
|50
|6.
|27
|14
|6
|7
|38 - 23
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|11
|8
|9
|38 - 28
|41
|2.
|0:1
|28
|10
|7
|11
|35 - 41
|37
|3.
|28
|8
|8
|12
|42 - 57
|32
|4.
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|5.
|28
|6
|5
|17
|36 - 56
|23
|6.
|27
|3
|8
|16
|22 - 51
|17
|7.
|28
|2
|10
|16
|29 - 62
|16
|8.
|28
|4
|3
|21
|16 - 60
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|1:1
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|1:1
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 14
|16
|5.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|6.
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|7.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|24 - 13
|23
|5.
|1:1
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|3.
|14
|2
|5
|7
|18 - 32
|11
|4.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|5.
|15
|3
|1
|11
|15 - 32
|10
|6.
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|7.
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|8.
|14
|1
|5
|8
|14 - 30
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|11
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10