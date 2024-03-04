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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 28.
АЕК Ларнака
1:1
Второй тайм: 85'
Арис Лимасол
0'
1:0
5' Гол
Тонгья Франко
30' Желтая карточка
Мукету-Муссунда Алекс
42' Желтая карточка
Гарсия Анхель
59' Желтая карточка
Кажу
66' Желтая карточка
Матысик Милош
1:1
69' Гол
Урошевич Слободан
79' Желтая карточка
Яго Стив
АЕК Ларнака
Арис Лимасол

История личных встреч

АЕК Ларнака
Арис Лимасол

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
4:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
К
1:2
К
4:0
ПД
4:1
ПД
0:5
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
0:3

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.27
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 14 (4) 0.5
Тричковски Иван 6 0.21
Лопеш Рафаэл 4 0.14
Фараж Имад 4 0.14
Димерс Марк 3 0.11
Понс Пере 3 0.11
Тонгья Франко 3 0.11
Густаву Луиш 2 0.07
Гарсия Анхель 2 0.07
Санчес Факундо 1 0.04
Бруну Гама 1 0.04
Дьюрчо Адам 1 0.04
Clarismario Rodrigus 1 0.04
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 8 (2) 0.29
Кокорин Александр 7 0.25
Zakaria Sawo 7 (1) 0.25
Моннор Джейден 6 0.21
Кажу 4 0.14
Бенгтссон Лео 4 0.14
Шполярич Матья 4 (1) 0.14
Стемпиньски Мариуш 3 0.11
Шуманский Артем 3 (1) 0.11
Маямбела Михлали 2 0.07
Урошевич Слободан 1 0.04
Семеду Эди 1 0.04
Струски Кароль 1 0.04
Николич Велько 1 0.04
Браун Морган 1 0.04
Шави Уоррен 1 0.04

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Анхель 7 0
Понс Пере 6 0
Тонгья Франко 6 0
Санчес Факундо 5 0
Роберж Валентин 5 0
Густаву Луиш 5 0
Дионку Альфа 5 0
Фран Соль 4 0
Миличевич Хрвое 4 0
Дьюрчо Адам 3 0
Томович Ненад 1 1
Бруну Гама 2 0
Димерс Марк 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0
Clarismario Rodrigus 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 7 1
Браун Морган 7 1
Урошевич Слободан 6 1
Кокорин Александр 7 0
Сёке Юлиус 7 0
Мукету-Муссунда Алекс 6 0
Моннор Джейден 6 0
Яго Стив 4 1
Бенгтссон Лео 5 0
Брорссон Франц 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Сане Мамаду 2 1
Ванаилсон Лусиано 3 0
Гомис Янник 3 0
Матысик Милош 3 0
Шуманский Артем 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Струски Кароль 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Шполярич Матья 1 0
Николич Велько 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Арис Лимасол
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

8
6
АЕК Ларнака
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Арис Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

16
27
АЕК Ларнака
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Арис Лимасол
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

24
33

Голы по времени матча

Забито

28
29
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
3
11%
4
14%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
18%
7
24%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Пропущено

16
14
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
38%
0
0%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
1
6%
6
43%
76-90

Забито

17
28
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
2
12%
4
14%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
5
18%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
6
35%
7
25%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

45
57
21 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 3
5
11%
8
14%
1-15
8
18%
6
11%
16-30
8
18%
12
21%
31-45
6
13%
6
11%
46-60
8
18%
12
21%
61-75
10
22%
13
23%
76-90

Пропущено

26
20
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
7
27%
1
5%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
1
4%
5
25%
61-75
5
19%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3
АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3
Арис Лимасол
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0
Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Арис Лимасол

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
5
2 раза 7%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
9
5
4
9
2.5
3
11
2
11
3.5
2
12
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
6
7
3
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
23
4
13
14
1.5
15
12
7
20
2.5
8
19
2
25
3.5
5
22
2
25
4.5
2
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 19 6 3 55 - 16 63
2.
Арис Лимасол
 1:1 28 18 3 7 55 - 24 57
3.
АЕК Ларнака
 1:1 28 16 8 4 46 - 27 56
4.
Омония Никосия
 27 15 7 5 51 - 31 52
5.
Пафос
 28 15 5 8 48 - 22 50
6.
Анортосис
 27 14 6 7 38 - 23 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 28 11 8 9 38 - 28 41
2.
Неа Саламина
 0:1 28 10 7 11 35 - 41 37
3.
Этникос Ахна
 28 8 8 12 42 - 57 32
4.
АЕЛ Лимасол
 27 9 4 14 34 - 47 31
5.
Кармиотисса
 28 6 5 17 36 - 56 23
6.
Отеллос
 27 3 8 16 22 - 51 17
7.
Закакиу
 28 2 10 16 29 - 62 16
8.
Докса Катокопия
 28 4 3 21 16 - 60 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 1:1 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 1:1 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 0:1 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Аполлон
 1:0 15 4 4 7 12 - 14 16
5.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
6.
Отеллос
 13 2 3 8 8 - 21 9
7.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 1:1 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 13 8 0 5 19 - 10 24
4.
Пафос
 14 7 2 5 24 - 13 23
5.
Арис Лимасол
 1:1 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 0:1 14 5 4 5 19 - 20 19
3.
Этникос Ахна
 14 2 5 7 18 - 32 11
4.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
5.
Кармиотисса
 15 3 1 11 15 - 32 10
6.
Докса Катокопия
 14 2 2 10 8 - 32 8
7.
Закакиу
 14 1 5 8 16 - 29 8
8.
Отеллос
 14 1 5 8 14 - 30 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 11
Омония Никосия Семедо Вилли 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Гарсия Анхель получил желтую карточку от судьи
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