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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 28.
Аполлон
1:0
Первый тайм: 43'
Неа Саламина
0'
10' Желтая карточка
Бруно Араужо
1:0
23' Гол
Маркеш Педру

Ход матча

10'
Бруно Араужо
 
23'
Маркеш Педру
1:0
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Аполлон
Ничья
Неа Саламина
4.20
7.40
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6.80
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Все Коэффициенты
Аполлон
Неа Саламина

История личных встреч

Аполлон
Неа Саламина

30 матчей

90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
33.3%
21 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
16.7%
10%
22 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

44 матча

61.4%
20.5%
18.1%
27 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.7%
31.8%
20.5%
21 победа 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
22 победы 14 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
5:0
ПД
5:0
ПД
4:0
ТМС
1:2
ПД
0:3
КК
1:3
КК
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
КК
1:0
КК
0:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
0:1
К
2:0
К
1:0
ПД
4:1
К
1:2
ПД
0:0
К
2:0
ПД
4:1

Голы

Всего голов

55
30

Голов в среднем за матч

2.39
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

0.95
0.7

Среднее время на гол

94
129

Всего голов

75
46

Голов в среднем за матч

1.7
1.05

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
37

Среднее время на гол

52
86

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 9 0.32
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.25
Giorgios Malekkides 3 0.11
Перец Элиэль 3 (1) 0.11
Абдураими Бешарт 2 0.07
Бакенга Мушага 2 0.07
Крменчик Михал 2 0.07
Сагаль Анхело 2 0.07
Юрчевич Марио 2 0.07
Экполо Годсвилл 2 0.07
Костаче Ионуц 1 0.04
Дариква Тендайи 1 0.04
Коль Исраэль 1 0.04
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.25
Дурмишай Фиорин 6 0.21
Мигелито 4 0.14
Abdelaye Diakite 4 0.14
Нарсинг Лусиано 2 0.07
Бехарано Данни 2 0.07
Andreas Fragkou 2 0.07
Antonis Katsiaris 2 0.07
Даткович Нико 1 0.04
Янга Рангело 1 0.04
Фернандеш Виктор 1 0.04
Кузманович Неманья 1 0.04
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.04
Kialy Abdoul Kone 1 0.04

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Коль Исраэль 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Вальбуэна Матьё 4 0
Перец Элиэль 4 0
Экполо Годсвилл 4 0
Бруно Араужо 2 1
Абдураими Бешарт 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Giorgios Malekkides 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Дигин Николя 2 0
Крменчик Михал 2 0
Сагаль Анхело 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 10 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Abdelaye Diakite 4 0
Diego Dorregaray 4 0
Янга Рангело 3 0
Дурмишай Фиорин 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Даткович Нико 2 0
Мигелито 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Manuel Guanini 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Osman Koroma 2 0
Giorgos Viktoros 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Офори Ричард 1 0
Antonis Katsiaris 1 0

Результаты матчей

Аполлон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Неа Саламина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
10
Аполлон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
15

Упущенные победы

25
16
Аполлон
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Неа Саламина
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

4
19

Упущенные победы

29
26

Голы по времени матча

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 16
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
6
27%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
4
25%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Забито

25
16
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
6
24%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
28%
1
6%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
1
4%
5
31%
61-75
5
20%
6
38%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
8
38%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
33%
5
24%
76-90

Забито

36
38
20 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
8
22%
4
11%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
8
22%
10
26%
76-90

Пропущено

29
37
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
2
7%
5
14%
1-15
4
14%
2
5%
16-30
9
31%
6
16%
31-45
3
10%
9
24%
46-60
2
7%
7
19%
61-75
9
31%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0
Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Неа Саламина - Пафос 0:5 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0

Результаты матчей

Аполлон
Неа Саламина

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
6
7
5
8
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
18
9
10
17
1.5
11
16
6
21
2.5
5
22
3
24
3.5
1
26
1
26
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 19 6 3 55 - 16 63
2.
Арис Лимасол
 1:1 28 18 3 7 55 - 24 57
3.
АЕК Ларнака
 1:1 28 16 8 4 46 - 27 56
4.
Омония Никосия
 27 15 7 5 51 - 31 52
5.
Пафос
 28 15 5 8 48 - 22 50
6.
Анортосис
 27 14 6 7 38 - 23 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 28 11 8 9 38 - 28 41
2.
Неа Саламина
 0:1 28 10 7 11 35 - 41 37
3.
Этникос Ахна
 28 8 8 12 42 - 57 32
4.
АЕЛ Лимасол
 27 9 4 14 34 - 47 31
5.
Кармиотисса
 28 6 5 17 36 - 56 23
6.
Отеллос
 27 3 8 16 22 - 51 17
7.
Закакиу
 28 2 10 16 29 - 62 16
8.
Докса Катокопия
 28 4 3 21 16 - 60 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 1:1 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 1:1 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 0:1 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Аполлон
 1:0 15 4 4 7 12 - 14 16
5.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
6.
Отеллос
 13 2 3 8 8 - 21 9
7.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 1:1 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 13 8 0 5 19 - 10 24
4.
Пафос
 14 7 2 5 24 - 13 23
5.
Арис Лимасол
 1:1 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 0:1 14 5 4 5 19 - 20 19
3.
Этникос Ахна
 14 2 5 7 18 - 32 11
4.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
5.
Кармиотисса
 15 3 1 11 15 - 32 10
6.
Докса Катокопия
 14 2 2 10 8 - 32 8
7.
Закакиу
 14 1 5 8 16 - 29 8
8.
Отеллос
 14 1 5 8 14 - 30 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 11
Омония Никосия Семедо Вилли 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Неа Саламина
4.20
7.40
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6.80
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