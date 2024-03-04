Тур: 28.
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
10'
23'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Аполлон
Неа Саламина
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
33.3%
21 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
16.7%
10%
22 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
44 матча
61.4%
20.5%
18.1%
27 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
47.7%
31.8%
20.5%
21 победа 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
31.8%
18.2%
22 победы 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
30
Голов в среднем за матч
2.39
1.43
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
0.95
0.7
Среднее время на гол
94
129
Всего голов
75
46
Голов в среднем за матч
1.7
1.05
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
Среднее время на гол
52
86
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|9
|0.32
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.25
|Giorgios Malekkides
|3
|0.11
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.11
|Абдураими Бешарт
|2
|0.07
|Бакенга Мушага
|2
|0.07
|Крменчик Михал
|2
|0.07
|Сагаль Анхело
|2
|0.07
|Юрчевич Марио
|2
|0.07
|Экполо Годсвилл
|2
|0.07
|Костаче Ионуц
|1
|0.04
|Дариква Тендайи
|1
|0.04
|Коль Исраэль
|1
|0.04
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.25
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.21
|Мигелито
|4
|0.14
|Abdelaye Diakite
|4
|0.14
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.07
|Бехарано Данни
|2
|0.07
|Andreas Fragkou
|2
|0.07
|Antonis Katsiaris
|2
|0.07
|Даткович Нико
|1
|0.04
|Янга Рангело
|1
|0.04
|Фернандеш Виктор
|1
|0.04
|Кузманович Неманья
|1
|0.04
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.04
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.04
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Вальбуэна Матьё
|4
|0
|Перец Элиэль
|4
|0
|Экполо Годсвилл
|4
|0
|Бруно Араужо
|2
|1
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Giorgios Malekkides
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|Крменчик Михал
|2
|0
|Сагаль Анхело
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|10
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Янга Рангело
|3
|0
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Даткович Нико
|2
|0
|Мигелито
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Osman Koroma
|2
|0
|Giorgos Viktoros
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Офори Ричард
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Неа Саламина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
10
Аполлон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
15
Упущенные победы
25
16
Аполлон
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Неа Саламина
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
4
19
Упущенные победы
29
26
Голы по времени матча
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 16
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
6
27%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
3
27%
4
18%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
4
25%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
29%
3
19%
76-90
Забито
25
16
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
6
24%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
28%
1
6%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
1
4%
5
31%
61-75
5
20%
6
38%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
8
38%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
33%
5
24%
76-90
Забито
36
38
20 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
8
22%
4
11%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
8
22%
10
26%
76-90
Пропущено
29
37
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
2
7%
5
14%
1-15
4
14%
2
5%
16-30
9
31%
6
16%
31-45
3
10%
9
24%
46-60
2
7%
7
19%
61-75
9
31%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0
Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Неа Саламина - Пафос 0:5 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0
Результаты матчей
Аполлон
Неа Саламина
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
86
311
59
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
76
67
58
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
189
1017
1116
621
522
324
126
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|6
|3
|55 - 16
|63
|2.
|1:1
|28
|18
|3
|7
|55 - 24
|57
|3.
|1:1
|28
|16
|8
|4
|46 - 27
|56
|4.
|27
|15
|7
|5
|51 - 31
|52
|5.
|28
|15
|5
|8
|48 - 22
|50
|6.
|27
|14
|6
|7
|38 - 23
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|11
|8
|9
|38 - 28
|41
|2.
|0:1
|28
|10
|7
|11
|35 - 41
|37
|3.
|28
|8
|8
|12
|42 - 57
|32
|4.
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|5.
|28
|6
|5
|17
|36 - 56
|23
|6.
|27
|3
|8
|16
|22 - 51
|17
|7.
|28
|2
|10
|16
|29 - 62
|16
|8.
|28
|4
|3
|21
|16 - 60
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|1:1
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|1:1
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 14
|16
|5.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|6.
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|7.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|13
|8
|0
|5
|19 - 10
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|24 - 13
|23
|5.
|1:1
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|3.
|14
|2
|5
|7
|18 - 32
|11
|4.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|5.
|15
|3
|1
|11
|15 - 32
|10
|6.
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|7.
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|8.
|14
|1
|5
|8
|14 - 30
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|11
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|10
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10