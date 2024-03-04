Тур: 28.
2:1
Конец матча
0'
1:0
33' ГолКусулос Янис
52' Желтая карточкаКусулос Янис
2:0
56' ГолМэтьюз Адам
58' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
61' Желтая карточкаИоанну Михалис
67' Желтая карточкаЧико Хосе Мануэль Морено
83' Желтая карточкаХрисостому Андреас
2:1
90' ПенальтиКастель Серхио
90'+8
Ход матча
33'
1:0
52'
56'
2:0
58'
61'
90'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
-
15 Бакич ДушанНападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Омония Никосия
Анортосис
40 матчей
77.5%
22.5%
31 победа 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
22 победы 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
24 победы 12 ничьих 0 побед
23 матча
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
82.6%
17.4%
0 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 13 побед
63 матча
49.2%
30.2%
20.6%
31 победа 19 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.9%
55.6%
9.5%
22 победы 35 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
41.3%
20.6%
24 победы 26 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.64
1.37
Среднее время на гол
55
65
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.07
0.7
Среднее время на гол
84
129
Всего голов
86
64
Голов в среднем за матч
1.37
1.02
Тотал матчей
2.5
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
46
Больше 73%
Меньше 27%
17
27
Больше 43%
Меньше 57%
36
16
Больше 25%
Меньше 75%
47
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
65
88
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|10
|0.36
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.29
|Безус Роман
|7 (2)
|0.25
|Кусулос Янис
|5
|0.18
|Лойзу Лойзос
|5
|0.18
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.11
|Симич Велько
|2
|0.07
|Saidou Alioum
|2
|0.07
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.07
|Лекьякс Ян
|1
|0.04
|Мэтьюз Адам
|1
|0.04
|Франссон Александер
|1
|0.04
|Панайоту Николас
|1
|0.04
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|11 (3)
|0.39
|Гассама Секу
|8
|0.29
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|0.18
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.18
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.14
|Коррейя Андерсон
|1
|0.04
|Тиун Уссейну
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1
|0.04
|Феррер Сальвадор
|1
|0.04
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.04
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.04
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кусулос Янис
|6
|0
|Харалампус Харалампос
|6
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Мэтьюз Адам
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Кассама Морету
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Арболеда Иван
|6
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|6
|1
|Каргас Яннис
|5
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Коррейя Андерсон
|4
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Корреа Павлос
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Тиун Уссейну
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Хрисостому Андреас
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Макоун Кристиан
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Анортосис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
3
Омония Никосия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Анортосис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
18
17
Омония Никосия
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Анортосис
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
24
20
Голы по времени матча
Забито
33
20
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
4
12%
2
10%
1-15
6
18%
6
30%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
5
15%
2
10%
46-60
8
24%
1
5%
61-75
3
9%
7
35%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
33%
2
17%
76-90
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
6
32%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
4
21%
4
21%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
6
33%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
6
33%
5
38%
76-90
Забито
52
39
27 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
10
19%
4
10%
1-15
8
15%
6
15%
16-30
9
17%
6
15%
31-45
8
15%
6
15%
46-60
10
19%
6
15%
61-75
7
13%
11
28%
76-90
Пропущено
33
25
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
3
9%
3
12%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
10
30%
4
16%
31-45
1
3%
5
20%
46-60
5
15%
4
16%
61-75
11
33%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2
Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0
Анортосис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1
Результаты матчей
Омония Никосия
Анортосис
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
1
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
113
77
68
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
86
68
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
226
199
1315
820
424
325
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|6
|3
|55 - 16
|63
|2.
|28
|18
|3
|7
|55 - 24
|57
|3.
|28
|16
|8
|4
|46 - 27
|56
|4.
|28
|16
|7
|5
|53 - 32
|55
|5.
|28
|15
|5
|8
|48 - 22
|50
|6.
|28
|14
|6
|8
|39 - 25
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|11
|8
|9
|39 - 28
|41
|2.
|28
|10
|7
|11
|35 - 42
|37
|3.
|28
|8
|8
|12
|42 - 57
|32
|4.
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|5.
|28
|6
|5
|17
|36 - 56
|23
|6.
|27
|3
|8
|16
|22 - 51
|17
|7.
|28
|2
|10
|16
|29 - 62
|16
|8.
|28
|4
|3
|21
|16 - 60
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|13 - 14
|16
|5.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|6.
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|7.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|24 - 13
|23
|5.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|14
|2
|5
|7
|18 - 32
|11
|4.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|5.
|15
|3
|1
|11
|15 - 32
|10
|6.
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|7.
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|8.
|14
|1
|5
|8
|14 - 30
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|11
|Анортосис
|Кастель Серхио
|11
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10