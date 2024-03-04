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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 28.
Омония Никосия
2:1
Конец матча
Анортосис
0'
1:0
33' Гол
Кусулос Янис
52' Желтая карточка
Кусулос Янис
2:0
56' Гол
Мэтьюз Адам
58' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
61' Желтая карточка
Иоанну Михалис
67' Желтая карточка
Чико Хосе Мануэль Морено
83' Желтая карточка
Хрисостому Андреас
2:1
90' Пенальти
Кастель Серхио
90'+8
Омония Никосия
Анортосис

История личных встреч

Омония Никосия
Анортосис

40 матчей

77.5%
22.5%
31 победа 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
22 победы 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
24 победы 12 ничьих 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

82.6%
17.4%
0 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 13 побед

63 матча

49.2%
30.2%
20.6%
31 победа 19 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.9%
55.6%
9.5%
22 победы 35 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
41.3%
20.6%
24 победы 26 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
2:0
ТМК
2:0
К
1:1
К
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
0:0
КК
0:2
КК
4:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.64
1.37

Среднее время на гол

55
65

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.07
0.7

Среднее время на гол

84
129

Всего голов

86
64

Голов в среднем за матч

1.37
1.02

Тотал матчей

2.5
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
46
Больше 73%
Меньше 27%
17
27
Больше 43%
Меньше 57%
36
16
Больше 25%
Меньше 75%
47
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

65
88

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 10 0.36
Какулис Андроникос 8 (2) 0.29
Безус Роман 7 (2) 0.25
Кусулос Янис 5 0.18
Лойзу Лойзос 5 0.18
Сиприано Маркос Робсон 3 0.11
Симич Велько 2 0.07
Saidou Alioum 2 0.07
Ансарифард Карим 2 (1) 0.07
Лекьякс Ян 1 0.04
Мэтьюз Адам 1 0.04
Франссон Александер 1 0.04
Панайоту Николас 1 0.04
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 11 (3) 0.39
Гассама Секу 8 0.29
Чико Хосе Мануэль Морено 5 0.18
Герреро Мигель 5 (2) 0.18
Элдер Феррейра 4 (1) 0.14
Коррейя Андерсон 1 0.04
Тиун Уссейну 1 0.04
Макоун Кристиан 1 0.04
Феррер Сальвадор 1 0.04
Dimitrianos Tzouliou 1 0.04
Кику Франсишку 1 (1) 0.04

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 6 0
Кусулос Янис 6 0
Харалампус Харалампос 6 0
Кулибали Сену 3 1
Ансарифард Карим 3 0
Мэтьюз Адам 3 0
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Франссон Александер 2 0
Милетич Неманья 2 0
Кассама Морету 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Арболеда Иван 6 1
Чико Хосе Мануэль Морено 6 1
Каргас Яннис 5 1
Элдер Феррейра 5 0
Коррейя Андерсон 4 0
Ваге Мусса 2 1
Корреа Павлос 2 1
Уорис Маджид 3 0
Тиун Уссейну 3 0
Nabil Marmouk 3 0
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Хрисостому Андреас 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Феррер Сальвадор 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Анортосис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
3
Омония Никосия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Анортосис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

18
17
Омония Никосия
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Анортосис
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

24
20

Голы по времени матча

Забито

33
20
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
4
12%
2
10%
1-15
6
18%
6
30%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
5
15%
2
10%
46-60
8
24%
1
5%
61-75
3
9%
7
35%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
6
32%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
4
21%
4
21%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
6
33%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
6
33%
5
38%
76-90

Забито

52
39
27 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
10
19%
4
10%
1-15
8
15%
6
15%
16-30
9
17%
6
15%
31-45
8
15%
6
15%
46-60
10
19%
6
15%
61-75
7
13%
11
28%
76-90

Пропущено

33
25
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
3
9%
3
12%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
10
30%
4
16%
31-45
1
3%
5
20%
46-60
5
15%
4
16%
61-75
11
33%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2
Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0
Анортосис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Анортосис

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
1
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
11
3
1.5
7
7
6
8
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
22
6
19
9
1.5
13
15
8
20
2.5
4
24
3
25
3.5
1
27
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 19 6 3 55 - 16 63
2.
Арис Лимасол
 28 18 3 7 55 - 24 57
3.
АЕК Ларнака
 28 16 8 4 46 - 27 56
4.
Омония Никосия
 28 16 7 5 53 - 32 55
5.
Пафос
 28 15 5 8 48 - 22 50
6.
Анортосис
 28 14 6 8 39 - 25 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 28 11 8 9 39 - 28 41
2.
Неа Саламина
 28 10 7 11 35 - 42 37
3.
Этникос Ахна
 28 8 8 12 42 - 57 32
4.
АЕЛ Лимасол
 27 9 4 14 34 - 47 31
5.
Кармиотисса
 28 6 5 17 36 - 56 23
6.
Отеллос
 27 3 8 16 22 - 51 17
7.
Закакиу
 28 2 10 16 29 - 62 16
8.
Докса Катокопия
 28 4 3 21 16 - 60 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 14 10 3 1 34 - 14 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 14 6 3 5 24 - 25 21
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Аполлон
 15 4 4 7 13 - 14 16
5.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
6.
Отеллос
 13 2 3 8 8 - 21 9
7.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
4.
Пафос
 14 7 2 5 24 - 13 23
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Этникос Ахна
 14 2 5 7 18 - 32 11
4.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
5.
Кармиотисса
 15 3 1 11 15 - 32 10
6.
Докса Катокопия
 14 2 2 10 8 - 32 8
7.
Закакиу
 14 1 5 8 16 - 29 8
8.
Отеллос
 14 1 5 8 14 - 30 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 11
Анортосис Кастель Серхио 11
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Весь список
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    • 58'
      Коррейя Андерсон получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Г О О О О Л - Мэтьюз Адам бьет в цель!
    • 52'
      Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Кусулос Янис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Омония Никосия 2:1 Анортосис онлайн

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