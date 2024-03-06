Тур: 29.
2:1
Второй тайм: 77'
0'
7' Желтая карточкаАртиматас Панайотис
24' Желтая карточкаПих Роберт
1:0
42' ГолEnzo Cabrera2
1:1
45' ГолКориню Жереми
2:1
73' ПенальтиЭлиа Мариос
Ход матча
24'
42'
1:0
45'
1:1
73'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Diego Becker
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
История личных встреч
Этникос Ахна
Отеллос
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
82
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Cabrera2
|12 (2)
|0.41
|Элиа Мариос
|10 (3)
|0.34
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.14
|Липски Патрик
|3
|0.1
|Пехливанис Мариос
|3
|0.1
|Бейкер Лукас
|2
|0.07
|Ристевски Кирче
|2
|0.07
|Дражич Деян
|2
|0.07
|Эммануэль Ломотей
|2
|0.07
|Спировски Стефан
|1
|0.03
|Мескида Николас
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.14
|Ibrahim Sangare II
|3
|0.11
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.11
|Habib Oueslati
|2
|0.07
|Eduardo Nardini
|2
|0.07
|Пих Роберт
|1
|0.04
|Кастанас Костас
|1
|0.04
|Христодулу Георгиос
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.04
|Marijan Suto
|1
|0.04
|Lukas Brambilla
|1
|0.04
|Перес Хосе
|1
|0.04
|Кориню Жереми
|1
|0.04
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|11
|0
|Marios Peratikos
|9
|1
|Petros Ioannou
|7
|0
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Спировски Стефан
|6
|0
|Дражич Деян
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Липски Патрик
|4
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Панайи Костас
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|8
|0
|Habib Oueslati
|6
|1
|Ананг Бенсон
|5
|1
|Христодулу Георгиос
|6
|0
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Кастанас Костас
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Marijan Suto
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Пих Роберт
|1
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Georgios Katsiati
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Отеллос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
14
Этникос Ахна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Отеллос
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
11
5
Этникос Ахна
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Отеллос
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
27
18
Упущенные победы
21
19
Голы по времени матча
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
7
29%
29%
3
19%
46-60
2
8%
5
31%
61-75
5
21%
2
13%
76-90
Пропущено
25
28
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
7
28%
4
14%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
3
12%
5
18%
61-75
7
28%
9
32%
76-90
Забито
18
8
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
17 Не забивали 22
4
22%
0
0%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
3
17%
3
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
3
17%
3
38%
76-90
Пропущено
32
21
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
6%
2
10%
1-15
9
28%
6
29%
16-30
5
16%
5
24%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
7
22%
3
14%
76-90
Забито
42
24
22 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
5 Не забивали 12
8
19%
0
0%
1-15
8
19%
4
17%
16-30
6
14%
6
25%
31-45
8
19%
3
13%
46-60
4
10%
6
25%
61-75
8
19%
5
21%
76-90
Пропущено
57
49
28 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 23
9
16%
6
12%
1-15
12
21%
9
18%
16-30
7
12%
9
18%
31-45
6
11%
7
14%
46-60
9
16%
6
12%
61-75
14
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2
Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4
Отеллос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3
Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2
Результаты матчей
Этникос Ахна
Отеллос
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
58
95
310
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
311
410
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1413
1216
720
424
126
226
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|6
|3
|55 - 16
|63
|2.
|28
|18
|3
|7
|55 - 24
|57
|3.
|28
|16
|8
|4
|46 - 27
|56
|4.
|28
|16
|7
|5
|53 - 32
|55
|5.
|28
|15
|5
|8
|48 - 22
|50
|6.
|28
|14
|6
|8
|39 - 25
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|11
|8
|9
|39 - 28
|41
|2.
|28
|10
|7
|11
|35 - 42
|37
|3.
|1:1
|29
|8
|9
|12
|43 - 58
|33
|4.
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|5.
|0:0
|29
|6
|6
|17
|36 - 56
|24
|6.
|1:1
|28
|3
|9
|16
|23 - 52
|18
|7.
|0:0
|29
|2
|11
|16
|29 - 62
|17
|8.
|28
|4
|3
|21
|16 - 60
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|6
|4
|5
|25 - 26
|22
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|13 - 14
|16
|5.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|21 - 24
|14
|6.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|7.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|24 - 13
|23
|5.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|1:1
|14
|2
|5
|7
|18 - 32
|11
|4.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|5.
|0:0
|15
|3
|1
|11
|15 - 32
|10
|6.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|7.
|1:1
|15
|1
|6
|8
|15 - 31
|9
|8.
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Анортосис
|Кастель Серхио
|11
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Отеллос
|Habib Oueslati
|2 7