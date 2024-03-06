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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 29.
Этникос Ахна
2:1
Конец матча
Отеллос
0'
7' Желтая карточка
Артиматас Панайотис
24' Желтая карточка
Пих Роберт
1:0
42' Гол
Enzo Cabrera2
1:1
45' Гол
Кориню Жереми
2:1
73' Пенальти
Элиа Мариос
90' Желтая карточка
Кориню Жереми
90'+6
Этникос Ахна
Отеллос

История личных встреч

Этникос Ахна
Отеллос

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:1
ВД
2:1
ВД
1:0
ВД
2:3
ВД
1:1
К
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
82

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Cabrera2 12 (2) 0.41
Элиа Мариос 11 (4) 0.38
Де Ириондо Мануэль 4 0.14
Липски Патрик 3 0.1
Пехливанис Мариос 3 0.1
Бейкер Лукас 2 0.07
Ристевски Кирче 2 0.07
Дражич Деян 2 0.07
Эммануэль Ломотей 2 0.07
Спировски Стефан 1 0.03
Мескида Николас 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.14
Ibrahim Sangare II 3 0.11
Дюриш Михал 3 (1) 0.11
Habib Oueslati 2 0.07
Eduardo Nardini 2 0.07
Пих Роберт 1 0.04
Кастанас Костас 1 0.04
Христодулу Георгиос 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Н'Диайе Мамаду 1 0.04
Marijan Suto 1 0.04
Lukas Brambilla 1 0.04
Перес Хосе 1 0.04
Кориню Жереми 1 0.04

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 11 0
Marios Peratikos 9 1
Petros Ioannou 7 0
Enzo Cabrera2 7 0
Спировски Стефан 6 0
Дражич Деян 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Элиа Мариос 4 0
Ристевски Кирче 4 0
Липски Патрик 4 0
Артиматас Панайотис 2 1
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Богатинов Мартин 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Панайи Костас 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 8 0
Habib Oueslati 6 1
Ананг Бенсон 5 1
Христодулу Георгиос 6 0
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Lukas Brambilla 4 0
Кастанас Костас 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Marijan Suto 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кориню Жереми 2 0
Пих Роберт 1 0
Takis Panagiotou 1 0
Georgios Katsiati 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Отеллос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
15
Этникос Ахна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Отеллос
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

11
5
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Отеллос
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

28
18

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

26
17
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
4
15%
4
24%
31-45
7
27%
3
18%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
5
19%
2
12%
76-90

Пропущено

26
30
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
7
27%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
3
12%
6
20%
61-75
7
27%
9
30%
76-90

Забито

18
8
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
18 Не забивали 23
4
22%
0
0%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
3
17%
3
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
3
17%
3
38%
76-90

Пропущено

32
21
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
6%
2
10%
1-15
9
28%
6
29%
16-30
5
16%
5
24%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
7
22%
3
14%
76-90

Забито

44
25
23 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 5
5 Не забивали 12
8
18%
0
0%
1-15
8
18%
4
16%
16-30
7
16%
7
28%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
5
11%
6
24%
61-75
8
18%
5
20%
76-90

Пропущено

58
51
29 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 24
9
16%
6
12%
1-15
12
21%
9
18%
16-30
8
14%
10
20%
31-45
6
10%
7
14%
46-60
9
16%
7
14%
61-75
14
24%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2
Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4
Отеллос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3
Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2

Результаты матчей

Этникос Ахна
Отеллос

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
13 раз 46%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
5
8
10
5
1.5
3
10
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
4
11
2
12
2.5
1
14
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
15
13
13
16
1.5
7
21
4
25
2.5
1
27
2
27
3.5
1
28
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 19 6 3 55 - 16 63
2.
Арис Лимасол
 28 18 3 7 55 - 24 57
3.
АЕК Ларнака
 28 16 8 4 46 - 27 56
4.
Омония Никосия
 28 16 7 5 53 - 32 55
5.
Пафос
 28 15 5 8 48 - 22 50
6.
Анортосис
 28 14 6 8 39 - 25 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 28 11 8 9 39 - 28 41
2.
Неа Саламина
 28 10 7 11 35 - 42 37
3.
Этникос Ахна
 29 9 8 12 44 - 58 35
4.
АЕЛ Лимасол
 27 9 4 14 34 - 47 31
5.
Кармиотисса
 29 6 6 17 36 - 56 24
6.
Отеллос
 28 3 8 17 23 - 53 17
7.
Закакиу
 29 2 11 16 29 - 62 17
8.
Докса Катокопия
 28 4 3 21 16 - 60 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 14 10 3 1 34 - 14 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 14 5 3 6 16 - 21 18
4.
Аполлон
 15 4 4 7 13 - 14 16
5.
Кармиотисса
 14 3 5 6 21 - 24 14
6.
Отеллос
 13 2 3 8 8 - 21 9
7.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
4.
Пафос
 14 7 2 5 24 - 13 23
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Этникос Ахна
 14 2 5 7 18 - 32 11
4.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
5.
Кармиотисса
 15 3 1 11 15 - 32 10
6.
Закакиу
 15 1 6 8 16 - 29 9
7.
Докса Катокопия
 14 2 2 10 8 - 32 8
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Анортосис Кастель Серхио 11
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Отеллос Habib Oueslati 2 7
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