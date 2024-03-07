Тур: 29.
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаСержио Констрантинос
41' Желтая карточкаManuel Guanini
0:1
85' Гол в свои воротаМелиссас Никос
90'+9
Ход матча
41'
74'
85'
0:1
88'
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Aleksa Puric
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Аденон ХаледЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хани ОмарНападающий
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
13 C. Loizidis
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Неа Саламина
Докса Катокопия
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
43 матча
41.9%
23.3%
34.8%
18 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.2%
53.5%
16.3%
13 побед 23 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.29
1.18
Среднее время на гол
70
76
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.18
1.14
Среднее время на гол
76
78
Всего голов
53
50
Голов в среднем за матч
1.23
1.16
Тотал матчей
2.5
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
73
77
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.24
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.21
|Мигелито
|4
|0.14
|Abdelaye Diakite
|4
|0.14
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.07
|Бехарано Данни
|2
|0.07
|Andreas Fragkou
|2
|0.07
|Antonis Katsiaris
|2
|0.07
|Даткович Нико
|1
|0.03
|Янга Рангело
|1
|0.03
|Фернандеш Виктор
|1
|0.03
|Кузманович Неманья
|1
|0.03
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.03
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.03
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|5
|0.17
|Наби Адил
|3 (1)
|0.1
|Труич Никола
|2
|0.07
|Велковски Димитар
|2
|0.07
|Садик Берат
|1 (1)
|0.03
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|10
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Янга Рангело
|3
|0
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|Manuel Guanini
|3
|0
|Сержио Констрантинос
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Даткович Нико
|2
|0
|Мигелито
|2
|0
|Офори Ричард
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Osman Koroma
|2
|0
|Giorgos Viktoros
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|9
|0
|Труич Никола
|6
|1
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Aleksa Puric
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Велковски Димитар
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Танди Симранджит
|2
|0
|Alexandros Antoniou
|0
|1
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Докса Катокопия
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Докса Катокопия
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
26
Упущенные победы
18
5
Неа Саламина
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Докса Катокопия
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
6
11
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
13
27
Упущенные победы
22
8
Голы по времени матча
Забито
17
6
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
1
6%
1
17%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
17%
61-75
7
41%
3
50%
76-90
Пропущено
21
35
4 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
1
5%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
8
38%
5
14%
46-60
4
19%
7
20%
61-75
5
24%
10
29%
76-90
Забито
22
8
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
3
14%
1
13%
1-15
6
27%
3
38%
16-30
4
18%
2
25%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Пропущено
18
28
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
22%
4
14%
1-15
3
17%
6
21%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
3
17%
6
21%
76-90
Забито
39
14
17 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 18
4
10%
2
14%
1-15
8
21%
4
29%
16-30
5
13%
2
14%
31-45
5
13%
1
7%
46-60
6
15%
2
14%
61-75
11
28%
3
21%
76-90
Пропущено
39
63
14 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 25
5
13%
8
13%
1-15
3
8%
11
17%
16-30
6
15%
9
14%
31-45
10
26%
7
11%
46-60
7
18%
12
19%
61-75
8
21%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Пафос - Неа Саламина 0:0
Неа Саламина - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2
Результаты матчей
Неа Саламина
Докса Катокопия
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
15 раз 52%
1
11 раз 38%
2
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
68
510
212
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
87
68
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1415
1118
326
524
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|6
|3
|55 - 16
|63
|2.
|28
|18
|3
|7
|55 - 24
|57
|3.
|28
|16
|8
|4
|46 - 27
|56
|4.
|28
|16
|7
|5
|53 - 32
|55
|5.
|28
|15
|5
|8
|48 - 22
|50
|6.
|28
|14
|6
|8
|39 - 25
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|11
|8
|9
|39 - 28
|41
|2.
|29
|10
|7
|12
|35 - 43
|37
|3.
|29
|9
|8
|12
|44 - 58
|35
|4.
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|5.
|29
|6
|6
|17
|36 - 56
|24
|6.
|29
|5
|3
|21
|17 - 60
|18
|7.
|28
|3
|8
|17
|23 - 53
|17
|8.
|29
|2
|11
|16
|29 - 62
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|2.
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|3.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|13 - 14
|16
|5.
|14
|3
|5
|6
|21 - 24
|14
|6.
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|7.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|24 - 13
|23
|5.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|14
|2
|5
|7
|18 - 32
|11
|4.
|15
|3
|2
|10
|9 - 32
|11
|5.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|6.
|15
|3
|1
|11
|15 - 32
|10
|7.
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Анортосис
|Кастель Серхио
|11
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Отеллос
|Habib Oueslati
|2 7