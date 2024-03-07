  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 29.
Неа Саламина
0:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
19' Желтая карточка
Сержио Констрантинос
41' Желтая карточка
Manuel Guanini
0:1
85' Гол в свои ворота
Мелиссас Никос
90'+9
Неа Саламина
Докса Катокопия

История личных встреч

Неа Саламина
Докса Катокопия

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

43 матча

41.9%
23.3%
34.8%
18 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.2%
53.5%
16.3%
13 побед 23 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:6
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
Р
2:0
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
К
1:1
К
1:3
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.18

Среднее время на гол

70
76

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.18
1.14

Среднее время на гол

76
78

Всего голов

53
50

Голов в среднем за матч

1.23
1.16

Тотал матчей

2.5
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

73
77

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.24
Дурмишай Фиорин 6 0.21
Мигелито 4 0.14
Abdelaye Diakite 4 0.14
Нарсинг Лусиано 2 0.07
Бехарано Данни 2 0.07
Andreas Fragkou 2 0.07
Antonis Katsiaris 2 0.07
Даткович Нико 1 0.03
Янга Рангело 1 0.03
Фернандеш Виктор 1 0.03
Кузманович Неманья 1 0.03
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.03
Kialy Abdoul Kone 1 0.03
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 5 0.17
Наби Адил 3 (1) 0.1
Труич Никола 2 0.07
Велковски Димитар 2 0.07
Садик Берат 1 (1) 0.03

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 10 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Abdelaye Diakite 4 0
Diego Dorregaray 4 0
Янга Рангело 3 0
Дурмишай Фиорин 3 0
Manuel Guanini 3 0
Сержио Констрантинос 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Даткович Нико 2 0
Мигелито 2 0
Офори Ричард 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Osman Koroma 2 0
Giorgos Viktoros 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 9 0
Труич Никола 6 1
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Aleksa Puric 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Велковски Димитар 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Меска 2 0
Танди Симранджит 2 0
Alexandros Antoniou 0 1
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Докса Катокопия
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Докса Катокопия
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
26

Упущенные победы

18
5
Неа Саламина
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Докса Катокопия
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

6
11

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

13
27

Упущенные победы

22
8

Голы по времени матча

Забито

17
6
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
1
6%
1
17%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
17%
61-75
7
41%
3
50%
76-90

Пропущено

21
35
4 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
1
5%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
8
38%
5
14%
46-60
4
19%
7
20%
61-75
5
24%
10
29%
76-90

Забито

22
8
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
3
14%
1
13%
1-15
6
27%
3
38%
16-30
4
18%
2
25%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Пропущено

18
28
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
22%
4
14%
1-15
3
17%
6
21%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
3
17%
6
21%
76-90

Забито

39
14
17 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 18
4
10%
2
14%
1-15
8
21%
4
29%
16-30
5
13%
2
14%
31-45
5
13%
1
7%
46-60
6
15%
2
14%
61-75
11
28%
3
21%
76-90

Пропущено

39
63
14 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 25
5
13%
8
13%
1-15
3
8%
11
17%
16-30
6
15%
9
14%
31-45
10
26%
7
11%
46-60
7
18%
12
19%
61-75
8
21%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Пафос - Неа Саламина 0:0
Неа Саламина - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2

Результаты матчей

Неа Саламина
Докса Катокопия

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
15 раз 52%
1
11 раз 38%
2
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
6
8
5
10
1.5
2
12
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
1
14
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
14
15
11
18
1.5
3
26
5
24
2.5
1
28
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 19 6 3 55 - 16 63
2.
Арис Лимасол
 28 18 3 7 55 - 24 57
3.
АЕК Ларнака
 28 16 8 4 46 - 27 56
4.
Омония Никосия
 28 16 7 5 53 - 32 55
5.
Пафос
 28 15 5 8 48 - 22 50
6.
Анортосис
 28 14 6 8 39 - 25 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 28 11 8 9 39 - 28 41
2.
Неа Саламина
 29 10 7 12 35 - 43 37
3.
Этникос Ахна
 29 9 8 12 44 - 58 35
4.
АЕЛ Лимасол
 27 9 4 14 34 - 47 31
5.
Кармиотисса
 29 6 6 17 36 - 56 24
6.
Докса Катокопия
 29 5 3 21 17 - 60 18
7.
Отеллос
 28 3 8 17 23 - 53 17
8.
Закакиу
 29 2 11 16 29 - 62 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 14 10 3 1 34 - 14 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
2.
АЕЛ Лимасол
 14 6 3 5 22 - 24 21
3.
Неа Саламина
 15 5 3 7 16 - 22 18
4.
Аполлон
 15 4 4 7 13 - 14 16
5.
Кармиотисса
 14 3 5 6 21 - 24 14
6.
Отеллос
 13 2 3 8 8 - 21 9
7.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
4.
Пафос
 14 7 2 5 24 - 13 23
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Этникос Ахна
 14 2 5 7 18 - 32 11
4.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 9 - 32 11
5.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
6.
Кармиотисса
 15 3 1 11 15 - 32 10
7.
Закакиу
 15 1 6 8 16 - 29 9
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Анортосис Кастель Серхио 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Отеллос Habib Oueslati 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Manuel Guanini получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный