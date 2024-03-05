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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Марсель
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 53
Марсель 73.6% (39)
X 13.2% (7)
Вильярреал 13.2% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Вильярреал
3.85
3.80
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3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Марсель
Вильярреал

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (2) 0.88
Мбемба Шансель 3 0.38
Верету Жордан 2 (1) 0.25
Сарр Исмаила 2 0.25
Клосс Жонатан 1 0.13
Арит Амин 1 (1) 0.13
Кондогбия Жоффрей 1 0.13
Ндиайе Ильман 1 0.13
Оливейра Витор 1 0.13
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 2 0.33
Сорлот Александр 2 0.33
Моралес Луис 1 0.17
Ахомач Илиас 1 0.17
Морено Херард 1 (1) 0.17
Парехо Даниэль 1 0.17
Комесанья Санти 1 0.17
Морено Альберто 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Исмаила 3 0
Балерди Леонардо 3 0
Жиго Самуэль 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Мбемба Шансель 1 0
Лоди Ренан 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 3 0
Морено Альберто 2 0
Сорлот Александр 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Капу Этьен 1 0
Фемения Кико 1 0
Морено Херард 1 0
Комесанья Санти 1 0
Фойт Хуан 1 0
Пино Йереми 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Ахомач Илиас 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
0
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
4
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вильярреал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
3
60%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
7
37%
1
11%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0
Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1

Результаты матчей

Марсель
Вильярреал

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Марсель
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2
7
1
1.5
3
3
4
4
2.5
2
4
1
7
3.5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 53
    Марсель 73.6% (39)
    X 13.2% (7)
    Вильярреал 13.2% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Вильярреал
    3.85
    3.80
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    3.95
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    Прогнозы на матч Марсель - Вильярреал

    Исход игры
    Марсель
    73.6% (39)
    Ничья
    13.2% (7)
    Вильярреал
    13.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    56.6% (30)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    2:0 Марсель
    5.7% (3)
    1:0 Марсель
    5.7% (3)
    3:1 Марсель
    5.7% (3)
    1:2 Вильярреал
    3.8% (2)
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