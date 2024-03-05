Стадион: Велодром.
Позже
История личных встреч
Марсель
Вильярреал
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (2)
|0.88
|Мбемба Шансель
|3
|0.38
|Верету Жордан
|2 (1)
|0.25
|Сарр Исмаила
|2
|0.25
|Клосс Жонатан
|1
|0.13
|Арит Амин
|1 (1)
|0.13
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.13
|Ндиайе Ильман
|1
|0.13
|Оливейра Витор
|1
|0.13
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|2
|0.33
|Сорлот Александр
|2
|0.33
|Моралес Луис
|1
|0.17
|Ахомач Илиас
|1
|0.17
|Морено Херард
|1 (1)
|0.17
|Парехо Даниэль
|1
|0.17
|Комесанья Санти
|1
|0.17
|Морено Альберто
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Исмаила
|3
|0
|Балерди Леонардо
|3
|0
|Жиго Самуэль
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
|Ахомач Илиас
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
0
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
4
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вильярреал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
3
60%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
7
37%
1
11%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0
Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1
Результаты матчей
Марсель
Вильярреал
Точный счет
3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Марсель
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
71
33
44
24
17
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Рома
|Н'Дика Эван
|4
Прогнозы на матч Марсель - Вильярреал
Исход игры
Марсель
73.6% (39)
Ничья
13.2% (7)
Вильярреал
13.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
2:1 Марсель
56.6% (30)
1:1 Ничья
11.3% (6)
2:0 Марсель
5.7% (3)
1:0 Марсель
5.7% (3)
3:1 Марсель
5.7% (3)
1:2 Вильярреал
3.8% (2)
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