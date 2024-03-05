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Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 46
Фрайбург 37% (17)
X 50% (23)
Вест Хэм 13% (6)
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Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Вест Хэм
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фрайбург
Вест Хэм

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 4 0.5
Грифо Винченцо 4 (2) 0.5
Шаллаи Роланд 4 0.5
Доан Рицу 2 0.25
Эггештайн Максимилиан 1 0.13
Адаму Чуквубике 1 0.13
Филипп Максимилиан 1 0.13
Сильдиллия Килианн 1 0.13
Рохль Мерлин 1 0.13
Вайсхаупт Ноа 1 0.13
Макенго Жорди 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 3 0.5
Соучек Томаш 2 0.33
Кудус Мохаммед 2 0.33
Альварес Эдсон 1 0.17
Агер Наиф 1 0.17
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Боуэн Джаррод 0 0
Корне Максвелл 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Шмидт Кеннет 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Антонио Майкл 1 0
Керер Тило 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Пакета Лукас 1 0
Кудус Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
Фрайбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

14
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
2
50%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
15%
2
22%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
3
33%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3
Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2

Результаты матчей

Фрайбург
Вест Хэм

Точный счет

5:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
3
1
2.5
1
2
2
2
3.5
2
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
3
3
5
3
2.5
1
5
2
6
3.5
2
6
4.5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 46
    Фрайбург 37% (17)
    X 50% (23)
    Вест Хэм 13% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Вест Хэм
    3.50
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    Прогнозы на матч Фрайбург - Вест Хэм

    Исход игры
    Фрайбург
    36.7% (18)
    Ничья
    51% (25)
    Вест Хэм
    12.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (39)
    Нет
    18.75% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.8% (20)
    2:1 Фрайбург
    20.4% (10)
    1:0 Фрайбург
    12.2% (6)
    2:2 Ничья
    10.2% (5)
    1:2 Вест Хэм
    8.2% (4)
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    Фрайбург
    Вест Хэм
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