Стадион: Европа-парк-Штадион.
История личных встреч
Фрайбург
Вест Хэм
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|4
|0.5
|Грифо Винченцо
|4 (2)
|0.5
|Шаллаи Роланд
|4
|0.5
|Доан Рицу
|2
|0.25
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.13
|Адаму Чуквубике
|1
|0.13
|Филипп Максимилиан
|1
|0.13
|Сильдиллия Килианн
|1
|0.13
|Рохль Мерлин
|1
|0.13
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.13
|Макенго Жорди
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|3
|0.5
|Соучек Томаш
|2
|0.33
|Кудус Мохаммед
|2
|0.33
|Альварес Эдсон
|1
|0.17
|Агер Наиф
|1
|0.17
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Боуэн Джаррод
|0
|0
|Корне Максвелл
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Шмидт Кеннет
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Фрайбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
14
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
2
50%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
15%
2
22%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
3
33%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3
Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2
Результаты матчей
Фрайбург
Вест Хэм
Точный счет
5:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
33
53
15
26
26
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Рома
|Н'Дика Эван
|4
Прогнозы на матч Фрайбург - Вест Хэм
Исход игры
Фрайбург
36.7% (18)
Ничья
51% (25)
Вест Хэм
12.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
81.25% (39)
Нет
18.75% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (20)
2:1 Фрайбург
20.4% (10)
1:0 Фрайбург
12.2% (6)
2:2 Ничья
10.2% (5)
1:2 Вест Хэм
8.2% (4)
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