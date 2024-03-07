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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Спарта Прага
1:4
Второй тайм: 63'
Ливерпуль
0'
0:1
6' Пенальти
Макаллистер Алексис
0:2
25' Гол
Нуньес Дарвин
0:3
45' Гол
Нуньес Дарвин
1:3
46' Гол в свои ворота
Брэдли Конор
1:4
53' Гол
Диас Луис
62' Желтая карточка
Крейчи Ладислав

Ход матча

6'
0:1
Макаллистер Алексис
25'
0:2
Нуньес Дарвин
(Эллиотт Харви)
43'
Рынеш Матей
Сёренсен Асгер
 
45'
0:3
Нуньес Дарвин
(Макаллистер Алексис)
46'
 
Брэдли Конор
Гомес Джо
46'
Брэдли Конор
1:3
50'
 
Ван Дейк Виргил
Конате Ибраима
51'
 
Собослаи Доминик
Нуньес Дарвин
53'
1:4
Диас Луис
(Эллиотт Харви)
62'
Крейчи Ладислав
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 157 Количество передач 288
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 214
Спарта Прага 2.8% (6)
X 12.1% (26)
Ливерпуль 85% (182)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спарта Прага
Ничья
Ливерпуль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
25
Сёренсен
Асгер
37
Крейчи
Ладислав
II
2
Пресиадо
Анхело
6
Кайринен
Каан
4
Сольбаккен
Маркус
30
Зелены
Ярослав
14
Бирманчевич
Велько
9
Кухта
Ян
22
Гараслин
Лукаш
62
Келлехер
Каомхин
2
Гомес
Джо
5
Конате
Ибраима
78
Куанса
Джарелл
26
Робертсон
Эндрю
19
Эллиотт
Харви
3
Эндо
Ватару
10
Макаллистер
Алексис
18
Гакпо
Коди
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
Спарта Прага
3-4-3
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Спарта Прага
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 4 0.36
Кухта Ян 3 0.27
Бирманчевич Велько 3 0.27
Крейчи Ладислав II 3 (1) 0.27
Пресиадо Анхело 2 0.18
Панак Филип 1 0.09
Олатунджи Виктор 1 0.09
Туци Индрит 1 0.09
Сёренсен Асгер 1 0.09
Витик Мартин 1 0.09
Кайринен Каан 0 0
Ляци Казим 0 0
Зелены Ярослав 0 0
Пешек Якуб 0 0
Рынеш Матей 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 4 (1) 0.57
Салах Мохамед 3 (1) 0.43
Жота Диогу 3 0.43
Гакпо Коди 2 0.29
Гравенберх Райан 2 0.29
Диас Луис 2 0.29
Макаллистер Алексис 1 (1) 0.14
Эндо Ватару 1 0.14
Куанса Джарелл 1 0.14
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гомес Джо 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Эллиотт Харви 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рынеш Матей 2 1
Ляци Казим 3 0
Крейчи Ладислав II 3 0
Бирманчевич Велько 3 0
Сёренсен Асгер 2 0
Пресиадо Анхело 2 0
Приске Бриан 1 0
Павелка Давид 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Кухта Ян 1 0
Кайринен Каан 1 0
Панак Филип 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Витик Мартин 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Конате Ибраима 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Байчетич Стефан 1 0
Скэнлон Калум 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Спарта Прага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
11
Спарта Прага
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ливерпуль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
3
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
5
24%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
5
31%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
21%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Спарта Прага 2:3 Словацко - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Галатасарай 4:1
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2

Результаты матчей

Спарта Прага
Ливерпуль

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2.5
2
1
2
3
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
5
1
4
6
2.5
3
3
2
8
3.5
2
4

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Пробивал из пределов штрафной Гакпо после скидки от Диаса, но мяч спокойно отбил в сторону ногами Виндаль-Йенсен.
  • Желтая карточка
    63'
    В центре поля Крейчи грубо наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 62'
    Диас ушел от соперника по центру и отдал в штрафную на ход Гакпо, но тому добраться до мяча не позволил Крейчи.
  • 60'
    С правого фланга забросил Брэдли в штрафную на ход Гакпо, но тот не смог пробить в борьбе с Витиком.
  • 59'
    В центре поля получил по ногам Робертсон в борьбе против Бирманчевича. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 58'
    После навеса с угла поля от Гараслина пробил головой с линии вратарской Крейчи, но мяч полетел точно в руки Келлехеру.
  • Угловой
    57'
    Неожиданно пробил метров с тридцати пяти Пресиадо. Мяч едва не залетел за шиворот голкиперу, но все же тот успел вернуться на линию и в прыжке перевел на угловой.
  • 56'
    Забросил в штрафную соперника Рынеш на ход Бирманчевичу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-4! Луис Диас! Снова вернули себе преимущество в три гола гости. Получил мяч в штрафной соперника Диас после паса от Собослаи, оттеснил корпусом защитника и пробил с разворота точно под перекладину.
  • 54'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Гараслин, но на выходе спокойно перехватил мяч Келлехер.
  • Замена
    53'
    Сразу же еще одна замена в составе мерсисайдцев произошла. Вместо Дарвина Нуньеса игру продолжать будет Доминик Собослаи.
  • Замена
    52'
    Вынужденная замена в составе "Ливерпуля" произошла. Вместо травмированного Конате на поле появился Вигрил Ван Дейк.
  • 51'
    Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Конате, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.
  • 50'
    Поперечным пасом Бирманчевич нашел в штрафной соперника Гараслина, но тот с убойной позиции пробил точно в Келлехера.
  • Гол в свои ворота
    48'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-3! Брэдли! Удалось быстрый гол оформить хозяевам. Убежал по флангу на скорости Бирманчевич и прострелил в штрафную, где в попытке вынести сферу в борьбе с защитником срезал ее в свои ворота Брэдли.
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    • Замена
      47'
      Замена в составе "Ливерпуля" произошла в перерыве. Вместо Джо Гомеса на второй тайм появился Конор Брэдли.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли чехи отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Ливерпуль"!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-3! Дарвин Нуньес! Довели счет до крупного мерсисайдцы. После заброса от Макаллистера ворвался в штрафную соперника Нуньес и неожиданно с лету пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для голкипера.
    • 45'
      После поперечного паса от Пресиадо пробил метров с двадцати в касание Гараслин, но мяч полетел точно в руки Келлехеру.
    • 45'
      Сместился с левого фланга к центру Диас и пробил с линии штрафной. Мяч полетел немного выше перекладины. 
    • Опасный момент
      45'
      Выскочил один на один с голкипером Гакпо после ошибки от Крейчи, но переиграть в ближнем бою Виндаля-Йенсена не удалось ему. 
    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты. 
    • Замена
      44'
      Вынужденная замена в составе чешской команды произошла. Вместо травмированного Сёренсена на поле появился Матей Рынеш.
    • Опасный момент
      43'
      Убежал в контратаку по флангу Диас и покатил в штрафную на Гакпо, который пробил в ближний угол, но мяч в падении отбил в сторону Виндаль-Йенсен.
    • 42'
      Тонко отдавал пас Эллиотт в штрафную на ход Гакпо, но того грамотно от мяч оттеснил корпусом Крейчи.
    • Офсайд
      41'
      Ворвался в штрафную соперника Гараслин после заброса от Крейчи, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд. 
    • 40'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сёренсен. Потребуется ему помощь медиков.
    • 39'
      После прострела с фланга от Эндо пробил по воротам Эллиотт в касание, но мяч полетел далеко от штанги.
    • Опасный момент
      38'
      Ворвался в штрафную соперника Кухта после паса от Гараслина и пробил по воротам. Отбил Келлехер перед собой, но точно на Бирманчевича, а тот умудрился на добивании не попасть в створ ворот.
    • 37'
      Диагональ Макаллистер исполнял на левый фланг, куда забегал Диас, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 36'
      С углового Макаллистер подал в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Эндо пробил с лету крайне неточно.
    • Угловой
      35'
      Пробил Гомес из пределов штрафной после заброса от Макаллистера, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 34'
      Бирманчевич с центра поля забросил в штрафную на ход Кухте, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 33'
      Из пределов штрафной Кухта пробил с лету после навеса от Пресиадо, но мяч полетел немного выше перекладины. 
    • 32'
      В центре поля Макаллистер наступил на ногу Пресиадо в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут чехи.
    • 31'
      С дальней дистанции теперь уже Гакпо пробил по воротам. Мяч угодил в защитника, а добивание у Нуньеса не получилось.
    • 30'
      Оторвался от опеки в центре Нуньес и скинул поперек на Гакпо, но удар последнего заблокировали защитники.
    • 29'
      Ушел от соперника по флангу Макаллистер и навесил на дальнюю штангу, но здесь до удара по воротам дело не дошло.
    • 28'
      С дальней дистанции пробивал по воротам эндо после паса от Нуньеса, но мяч полетел крайне неточно.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Дарвин Нуньес! Неожиданно снова отличились британцы. Получил на фланге сферу Нуньес, сместился в центр, выдержал паузу, после чего пробил из-под Пресиадо точно в дальний верхний угол ворот.
    • 25'
      По флангу ушел от соперника Бирманчевич и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть здесь не смог.
    • 24'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Келлехер. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 23'
      С угла поля навесил Гараслин на линию вратарской, но мяч вынес головой подальше от ворот Куанса после серии рикошетов.
    • Опасный момент
      22'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Пресиадо и с лету пробил по воротам, но в падении Келлехер смог спасти свою команду.
    • 21'
      Ворвался в штрафную соперника с правого фланга Пресиадо и пробил по воротам, но мяч угодил точно в спину Конате.
    • 20'
      В верховой борьбе против Зелены подыграл себе рукой Эндо. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 19'
      С углового Робертсон навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Сольбаккен и вынес сферу в центр поля.
    • 18'
      Диагональ исполнял Гараслин на правый фланг, куда ворвался Бирманчевич, но его опередил Робертсон и вынес сферу в аут.
    • Опасный момент
      17'
      Оказался Гараслин с мячом в чужой штрафной и пробил по воротам. Келлехер отбил в падении, но мяч предательски покатился в сетку. Буквально с линии ворот вынес снаряд в подкате Куанса.
    • Офсайд
      16'
      Диагональ исполнял Кпейчи на ход Бирманчевичу по правому флангу, но он оказался в положении "вне игры".
    • 15'
      Прорывался Гакпо по центру к штрафной соперника, но упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
    • 14'
      Гараслин далеко вбросил аут в центр штрафной. Здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 13'
      Убежал по флангу на скорости Зелены и навесил в центр штрафной, но здесь головой Гакпо вынес сферу в аут.
    • 12'
      Мог убегать на ворота соперника Кухта после заброса от Крейчи, вышел Келлехер за пределы штрафной и отвел угрозу.
    • 11'
      На фланге теперь уже получил по ногам Бирманчевич в борьбе против Эндо, так и до желтой может доиграться японец.
    • 10'
      Прорывался по флангу на скорости Пресиадо и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел от ноги защитника в аут.
    • 9'
      В центре поля получил по ногам Гараслин в борьбе против Эндо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Спарты".
    • Пенальти
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Алексис Макаллистер! Уверенно реализовал пенальти Макаллистер, пробив точно в нижний левый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.
    • Пенальти!
      7'
      После обрезки защитника подхватил мяч в чужой штрафной Макаллистер, но упал в борьбе с Сёренсеном. Судья назначил пенальти!
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу Зелены и отдал в центр на Кухту, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 5'
      В центре поля Эндо руками подтолкнул в спину соперника в силовой борьбе. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 4'
      Мягко забросил в штрафную соперника Макаллистер на ход Нуньесу, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • Опасный момент
      3'
      Выскочил один на один с голкипером Нуньес, уложил на газон Виндаля-Йенсена, но неудачно пробил с разворота, позволив вынести сферу с линии ворот Крейчи.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черно-бело-зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на epet Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 1:4 Ливерпуль

    Исход игры
    Спарта Прага
    2.8% (6)
    Ничья
    12.1% (26)
    Ливерпуль
    85% (182)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.77% (82)
    Меньше
    32.23% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    73.55% (89)
    Нет
    26.45% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    29% (62)
    0:2 Ливерпуль
    8.4% (18)
    0:1 Ливерпуль
    5.6% (12)
    1:3 Ливерпуль
    4.7% (10)
    1:1 Ничья
    4.2% (9)
    2:2 Ничья
    2.8% (6)
    0:3 Ливерпуль
    0.9% (2)
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