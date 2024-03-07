Неожиданно пробил метров с тридцати пяти Пресиадо. Мяч едва не залетел за шиворот голкиперу, но все же тот успел вернуться на линию и в прыжке перевел на угловой.

После навеса с угла поля от Гараслина пробил головой с линии вратарской Крейчи, но мяч полетел точно в руки Келлехеру.

В центре поля получил по ногам Робертсон в борьбе против Бирманчевича. Штрафной удар исполнять будут гости.

С правого фланга забросил Брэдли в штрафную на ход Гакпо, но тот не смог пробить в борьбе с Витиком.

Диас ушел от соперника по центру и отдал в штрафную на ход Гакпо, но тому добраться до мяча не позволил Крейчи.

В центре поля Крейчи грубо наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Пробивал из пределов штрафной Гакпо после скидки от Диаса, но мяч спокойно отбил в сторону ногами Виндаль-Йенсен.

АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-3! Брэдли! Удалось быстрый гол оформить хозяевам. Убежал по флангу на скорости Бирманчевич и прострелил в штрафную, где в попытке вынести сферу в борьбе с защитником срезал ее в свои ворота Брэдли.

Поперечным пасом Бирманчевич нашел в штрафной соперника Гараслина, но тот с убойной позиции пробил точно в Келлехера.

Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Конате, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.

Вынужденная замена в составе "Ливерпуля" произошла. Вместо травмированного Конате на поле появился Вигрил Ван Дейк.

Сразу же еще одна замена в составе мерсисайдцев произошла. Вместо Дарвина Нуньеса игру продолжать будет Доминик Собослаи.

С левого фланга навесил в центр штрафной Гараслин, но на выходе спокойно перехватил мяч Келлехер.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-4! Луис Диас! Снова вернули себе преимущество в три гола гости. Получил мяч в штрафной соперника Диас после паса от Собослаи, оттеснил корпусом защитника и пробил с разворота точно под перекладину.

Забросил в штрафную соперника Рынеш на ход Бирманчевичу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

Замена в составе "Ливерпуля" произошла в перерыве. Вместо Джо Гомеса на второй тайм появился Конор Брэдли.

Убежал в контратаку по флангу Диас и покатил в штрафную на Гакпо, который пробил в ближний угол, но мяч в падении отбил в сторону Виндаль-Йенсен.

Вынужденная замена в составе чешской команды произошла. Вместо травмированного Сёренсена на поле появился Матей Рынеш.

Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

Выскочил один на один с голкипером Гакпо после ошибки от Крейчи, но переиграть в ближнем бою Виндаля-Йенсена не удалось ему.

Сместился с левого фланга к центру Диас и пробил с линии штрафной. Мяч полетел немного выше перекладины.

После поперечного паса от Пресиадо пробил метров с двадцати в касание Гараслин, но мяч полетел точно в руки Келлехеру.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-3! Дарвин Нуньес! Довели счет до крупного мерсисайдцы. После заброса от Макаллистера ворвался в штрафную соперника Нуньес и неожиданно с лету пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для голкипера.

42' Тонко отдавал пас Эллиотт в штрафную на ход Гакпо, но того грамотно от мяч оттеснил корпусом Крейчи.

41' Ворвался в штрафную соперника Гараслин после заброса от Крейчи, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

40' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сёренсен. Потребуется ему помощь медиков.

39' После прострела с фланга от Эндо пробил по воротам Эллиотт в касание, но мяч полетел далеко от штанги.

38' Ворвался в штрафную соперника Кухта после паса от Гараслина и пробил по воротам. Отбил Келлехер перед собой, но точно на Бирманчевича, а тот умудрился на добивании не попасть в створ ворот.

37' Диагональ Макаллистер исполнял на левый фланг, куда забегал Диас, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

36' С углового Макаллистер подал в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Эндо пробил с лету крайне неточно.

35' Пробил Гомес из пределов штрафной после заброса от Макаллистера, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

34' Бирманчевич с центра поля забросил в штрафную на ход Кухте, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

33' Из пределов штрафной Кухта пробил с лету после навеса от Пресиадо, но мяч полетел немного выше перекладины.

32' В центре поля Макаллистер наступил на ногу Пресиадо в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут чехи.

31' С дальней дистанции теперь уже Гакпо пробил по воротам. Мяч угодил в защитника, а добивание у Нуньеса не получилось.

30' Оторвался от опеки в центре Нуньес и скинул поперек на Гакпо, но удар последнего заблокировали защитники.

29' Ушел от соперника по флангу Макаллистер и навесил на дальнюю штангу, но здесь до удара по воротам дело не дошло.

28' С дальней дистанции пробивал по воротам эндо после паса от Нуньеса, но мяч полетел крайне неточно.

26' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Дарвин Нуньес! Неожиданно снова отличились британцы. Получил на фланге сферу Нуньес, сместился в центр, выдержал паузу, после чего пробил из-под Пресиадо точно в дальний верхний угол ворот.

25' По флангу ушел от соперника Бирманчевич и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть здесь не смог.

24' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Келлехер. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

23' С угла поля навесил Гараслин на линию вратарской, но мяч вынес головой подальше от ворот Куанса после серии рикошетов.

22' Выиграл подбор у штрафной соперника Пресиадо и с лету пробил по воротам, но в падении Келлехер смог спасти свою команду.

21' Ворвался в штрафную соперника с правого фланга Пресиадо и пробил по воротам, но мяч угодил точно в спину Конате.

20' В верховой борьбе против Зелены подыграл себе рукой Эндо. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

19' С углового Робертсон навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Сольбаккен и вынес сферу в центр поля.

18' Диагональ исполнял Гараслин на правый фланг, куда ворвался Бирманчевич, но его опередил Робертсон и вынес сферу в аут.

17' Оказался Гараслин с мячом в чужой штрафной и пробил по воротам. Келлехер отбил в падении, но мяч предательски покатился в сетку. Буквально с линии ворот вынес снаряд в подкате Куанса.

16' Диагональ исполнял Кпейчи на ход Бирманчевичу по правому флангу, но он оказался в положении "вне игры".

15' Прорывался Гакпо по центру к штрафной соперника, но упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

14' Гараслин далеко вбросил аут в центр штрафной. Здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

13' Убежал по флангу на скорости Зелены и навесил в центр штрафной, но здесь головой Гакпо вынес сферу в аут.

12' Мог убегать на ворота соперника Кухта после заброса от Крейчи, вышел Келлехер за пределы штрафной и отвел угрозу.

11' На фланге теперь уже получил по ногам Бирманчевич в борьбе против Эндо, так и до желтой может доиграться японец.

10' Прорывался по флангу на скорости Пресиадо и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел от ноги защитника в аут.

9' В центре поля получил по ногам Гараслин в борьбе против Эндо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Спарты".

8' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Алексис Макаллистер! Уверенно реализовал пенальти Макаллистер, пробив точно в нижний левый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.

7' После обрезки защитника подхватил мяч в чужой штрафной Макаллистер, но упал в борьбе с Сёренсеном. Судья назначил пенальти!

6' Ушел от соперника по флангу Зелены и отдал в центр на Кухту, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

5' В центре поля Эндо руками подтолкнул в спину соперника в силовой борьбе. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

4' Мягко забросил в штрафную соперника Макаллистер на ход Нуньесу, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

3' Выскочил один на один с голкипером Нуньес, уложил на газон Виндаля-Йенсена, но неудачно пробил с разворота, позволив вынести сферу с линии ворот Крейчи.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черно-бело-зеленый комплект формы.