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Стадион: .
Спарта Прага
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 49
Спарта Прага 0% (0)
X 8.2% (4)
Ливерпуль 91.8% (45)
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Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Ливерпуль
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История личных встреч

Спарта Прага
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 4 0.4
Кухта Ян 3 0.3
Бирманчевич Велько 3 0.3
Крейчи Ладислав II 3 (1) 0.3
Пресиадо Анхело 2 0.2
Панак Филип 1 0.1
Олатунджи Виктор 1 0.1
Туци Индрит 1 0.1
Сёренсен Асгер 1 0.1
Витик Мартин 1 0.1
Кайринен Каан 0 0
Ляци Казим 0 0
Зелены Ярослав 0 0
Пешек Якуб 0 0
Рынеш Матей 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 3 (1) 0.5
Жота Диогу 3 0.5
Гакпо Коди 2 0.33
Гравенберх Райан 2 0.33
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.33
Диас Луис 2 0.33
Эндо Ватару 1 0.17
Куанса Джарелл 1 0.17
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гомес Джо 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Макаллистер Алексис 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рынеш Матей 2 1
Ляци Казим 3 0
Крейчи Ладислав II 3 0
Бирманчевич Велько 3 0
Сёренсен Асгер 2 0
Пресиадо Анхело 2 0
Приске Бриан 1 0
Павелка Давид 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Кухта Ян 1 0
Кайринен Каан 1 0
Панак Филип 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Витик Мартин 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Конате Ибраима 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Байчетич Стефан 1 0
Скэнлон Калум 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Спарта Прага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
11
Спарта Прага
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ливерпуль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
3
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
5
24%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
5
31%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
21%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Спарта Прага 2:3 Словацко - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Галатасарай 4:1
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2

Результаты матчей

Спарта Прага
Ливерпуль

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2.5
2
1
2
3
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
5
1
4
6
2.5
3
3
2
8
3.5
2
4

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спарта Прага - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Спарта Прага 0% (0)
    X 8.2% (4)
    Ливерпуль 91.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Прага
    Ничья
    Ливерпуль
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    4.20
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    1.91
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    Прогнозы на матч Спарта Прага - Ливерпуль

    Исход игры
    Спарта Прага
    0% (0)
    Ничья
    7.7% (4)
    Ливерпуль
    92.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (35)
    Меньше
    28.57% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (35)
    Нет
    28.57% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    50% (26)
    0:2 Ливерпуль
    17.3% (9)
    1:3 Ливерпуль
    7.7% (4)
    0:1 Ливерпуль
    7.7% (4)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
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    Спарта Прага
    Ливерпуль
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