Стадион: Эпет Арена.
Позже
История личных встреч
Спарта Прага
Ливерпуль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|4
|0.4
|Кухта Ян
|3
|0.3
|Бирманчевич Велько
|3
|0.3
|Крейчи Ладислав II
|3 (1)
|0.3
|Пресиадо Анхело
|2
|0.2
|Панак Филип
|1
|0.1
|Олатунджи Виктор
|1
|0.1
|Туци Индрит
|1
|0.1
|Сёренсен Асгер
|1
|0.1
|Витик Мартин
|1
|0.1
|Кайринен Каан
|0
|0
|Ляци Казим
|0
|0
|Зелены Ярослав
|0
|0
|Пешек Якуб
|0
|0
|Рынеш Матей
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|3 (1)
|0.5
|Жота Диогу
|3
|0.5
|Гакпо Коди
|2
|0.33
|Гравенберх Райан
|2
|0.33
|Нуньес Дарвин
|2 (1)
|0.33
|Диас Луис
|2
|0.33
|Эндо Ватару
|1
|0.17
|Куанса Джарелл
|1
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Макаллистер Алексис
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рынеш Матей
|2
|1
|Ляци Казим
|3
|0
|Крейчи Ладислав II
|3
|0
|Бирманчевич Велько
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|2
|0
|Пресиадо Анхело
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Панак Филип
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
|Скэнлон Калум
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Спарта Прага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
11
Спарта Прага
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ливерпуль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
3
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
5
24%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
5
31%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
21%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Спарта Прага 2:3 Словацко - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Галатасарай 4:1
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2
Результаты матчей
Спарта Прага
Ливерпуль
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
21
23
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
21
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
51
46
33
28
24
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Рома
|Н'Дика Эван
|4
Прогнозы на матч Спарта Прага - Ливерпуль
Исход игры
Спарта Прага
0% (0)
Ничья
7.7% (4)
Ливерпуль
92.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (35)
Меньше
28.57% (14)
Обе команды забьют
Да
71.43% (35)
Нет
28.57% (14)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
50% (26)
0:2 Ливерпуль
17.3% (9)
1:3 Ливерпуль
7.7% (4)
0:1 Ливерпуль
7.7% (4)
2:2 Ничья
5.8% (3)
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