Стадион: Эштадиу да Луш.
История личных встреч
Бенфика
Рейнджерс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|2 (2)
|1
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|3
|0.5
|Перейра Данило II
|1
|0.17
|Дессерс Сириль
|1
|0.17
|Руф Кемар
|1
|0.17
|Кантуэлл Тодд
|1
|0.17
|МакКосленд Росс
|1
|0.17
|Ландстрем Джон
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бах Александр
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тавернье Джеймс
|2
|0
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Руф Кемар
|2
|0
|Ламмерс Сэм
|2
|0
|Сима Абдалла
|2
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рейнджерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0
Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1
Рейнджерс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3
Рейнджерс - Росс Каунти 3:1 Рейнджерс - Эйр Юнайтед 2:0 Рейнджерс - Унион Эспаньола 5:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Рейнджерс - Ливингстон 3:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:3 Дамбартон - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Селтик - Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Бетис - Рейнджерс 2:3
Результаты матчей
Бенфика
Рейнджерс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Рейнджерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
51
11
24
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Рома
|Н'Дика Эван
|4
Прогнозы на матч Бенфика - Рейнджерс
Исход игры
Бенфика
94% (47)
Ничья
6% (3)
Рейнджерс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
77.08% (37)
Меньше
22.92% (11)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
54% (27)
2:0 Бенфика
16% (8)
3:1 Бенфика
14% (7)
2:2 Ничья
6% (3)
1:0 Бенфика
6% (3)
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