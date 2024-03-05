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Рейнджерс
Прогнозы 47
Бенфика 93.6% (44)
X 6.4% (3)
Рейнджерс 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бенфика
Рейнджерс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
3:3

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 2 (2) 1
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 3 0.5
Перейра Данило II 1 0.17
Дессерс Сириль 1 0.17
Руф Кемар 1 0.17
Кантуэлл Тодд 1 0.17
МакКосленд Росс 1 0.17
Ландстрем Джон 0 0
Сифуэнтес Хосе 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бах Александр 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавернье Джеймс 2 0
Голдсон Коннор 2 0
Руф Кемар 2 0
Ламмерс Сэм 2 0
Сима Абдалла 2 0
Ландстрем Джон 1 0
Сауттар Джон 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Баришич Борна 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рейнджерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0
Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1
Рейнджерс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3
Рейнджерс - Росс Каунти 3:1 Рейнджерс - Эйр Юнайтед 2:0 Рейнджерс - Унион Эспаньола 5:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Рейнджерс - Ливингстон 3:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:3 Дамбартон - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Селтик - Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Бетис - Рейнджерс 2:3

Результаты матчей

Бенфика
Рейнджерс

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
1
1.5
2
4

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 47
    Бенфика 93.6% (44)
    X 6.4% (3)
    Рейнджерс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Рейнджерс
    4.20
    4.40
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    6.00
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    Прогнозы на матч Бенфика - Рейнджерс

    Исход игры
    Бенфика
    94% (47)
    Ничья
    6% (3)
    Рейнджерс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.08% (37)
    Меньше
    22.92% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    54% (27)
    2:0 Бенфика
    16% (8)
    3:1 Бенфика
    14% (7)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    1:0 Бенфика
    6% (3)
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