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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Карабах
2:0
Второй тайм: 65'
Байер Л
0'
8' Желтая карточка
Жуниньо
1:0
26' Гол
Бензия Яссин
2:0
45' Гол
Жуниньо

Ход матча

8'
Жуниньо
 
26'
Бензия Яссин
(Жуниньо VI)
1:0
45'
Жуниньо
(Андраде Патрик)
2:0
46'
 
Фримпонг Жереми
Телла Нейтан
58'
 
Джака Гранит
Паласиос Эсекиэль
58'
 
Вирц Флориан
Гложек Адам

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 182 Количество передач 311
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 296
Карабах 44.6% (132)
X 7.4% (22)
Байер Л 48% (142)
0
выиграет Байер Л, со счетом 1:3
Без огочворочная победа Байера
Эмил #
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Карабах
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Лунёв
Андрей
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
55
Гусейнов
Бадави
27
Байрамов
Турал
66
Андраде
Патрик
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
17
Коварж
Матей
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
19
Телла
Нейтан
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
8
Андрих
Роберт
21
Адли
Амин
23
Гложек
Адам
9
Иглесиас
Борха
Карабах
4-2-3-1
Байер Л
5-3-2

История личных встреч

Карабах
Байер Л

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
5:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 5 0.38
Андраде Леандро 4 0.31
Бензия Яссин 3 0.23
Байрамов Турал 3 (3) 0.23
Зубир Абделла 2 0.15
Мустафазаде Бахлул 1 0.08
Медина Кевин 1 0.08
Силва Матеус II 1 0.08
Ахундзаде Нариман 1 0.08
Янкович Марко 1 (1) 0.08
Гусейнов Бадави 0 0
Андраде Патрик 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 (1) 0.57
Вирц Флориан 2 0.29
Гримальдо Алехандро 2 0.29
Гложек Адам 2 0.29
Шик Патрик 2 0.29
Тапсоба Эдмон 2 0.29
Адли Амин 1 0.14
Хофманн Йонас 1 0.14
Фримпонг Жереми 1 0.14
Телла Нейтан 1 0.14
Станишич Йосип 0 0
Джака Гранит 0 0
Андрих Роберт 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 6 0
Вешович Марко 2 1
Джафаргулиев Элвин 2 1
Янкович Марко 3 0
Медина Кевин 3 0
Андраде Патрик 2 0
Мустафазаде Бахлул 2 0
Байрамов Турал 2 0
Андраде Леандро 2 0
Гугешашвили Лука 2 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Жуниньо VI 1 0
Джиджа Редон 1 0
Силва Матеус II 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Та Джонатан 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Бонифасе Виктор 1 0

Результаты матчей

Карабах
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
Карабах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
13
Карабах
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
10%
5
28%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
2
10%
0
0%
91-120

Пропущено

16
4
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
6
38%
1
25%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Нефтчи - Карабах 1:4 Габала - Карабах 0:4 Карабах - Сумгаит 2:0 Карабах - Брага 2:3
Брага - Карабах 2:4 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4 Сабаил - Карабах 1:2 Сабах Баку - Карабах 1:7 Кяпаз - Карабах 1:2 Карабах - Араз ПФК 3:1 Зира - Карабах 0:1 Карабах - МОИК Баку 1:0 Карабах - Нефтчи 2:0 Карабах - Хеккен 2:1 Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2 Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Сабаил 3:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0
Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1

Результаты матчей

Карабах
Байер Л

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Карабах
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
5
1
1
11
2.5
3
3
1
11
3.5
3
3

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    65'
    Тапсоба после навеса Гримальдо с углового выиграл борьбу на ближней штанге, но в створ ворот не попал.
  • Угловой
    64'
    Очередной угловой в исполнении Гримальдо снова не приносит леверкузенцам успеха.
  • 63'
    Штрафной с правого фланга подал Вирц, но хозяева отбились, вторым темпом Тапсоба пробил с линии штрафной после скидки Иглесиаса - Лунёв накрыл мяч в нижнем углу.
  • Офсайд
    61'
    Вирц обыгрался с партнером на левом краю штрафной и пробил практически с нулевого угла, но Лунёв спас, а у Флориана зафиксировали офсайд.
  • 60'
    Четверть часа отыграли команды после перерыва, пока никакого перелома в игре нет, посмотрим, что добавят вышедшие на замену лидеры.
  • Замена
    58'
    Гранит Джака и Флориан Вирц появляются на поле вместо Эсекиэля Паласиоса и Адама Гложека.
  • Травма, повреждение
    57'
    Помощь врачей требуется Андриху после единоборства с Бензия, также, кажется, и врачи "Карабаха" на поле.
  • 56'
    Удар Андриха с линии штрафной хозяева блокируют, Роберт остается лежать на газоне после контакта с защитником, но свисток судьи молчит.
  • 55'
    Адли дважды грузит мяч в штрафную с левого фланга, но удается "Карабаху" отбиться.
  • Угловой
    54'
    Шестой свой угловой подает "Байер", но вновь Гримальдо не удается найти голову кого-либо из партнеров по команде.
  • Угловой
    52'
    Угловой хозяева поля разыграли накоротке, однако в итоге мяч был упущен за пределы поля.
  • 51'
    Теперь позиционно атакует "Карабах", мяч дошел до Вешовича на правом краю штрафной, а прострел Марко привел к угловому.
  • 50'
    "Карабах" добирается до чужой штрафной, удара по воротам не случилось, но с тревогой болельщики "Байера" следили за этим эпизодом.
  • Угловой
    49'
    Гримальдо с углового подает на дальнюю штангу, Лунёв смахивает мяч в сторону, а в Андрея в этот момент врезается Андрих.
  • 48'
    Фримпонг получает мяч на правом фланге атаки, но его прострел прерывает Байрамов - угловой.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Жереми Фримпонг появляется на поле вместо Нейтана Теллы.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ЖУНИНЬО!
      Андраде низом катит мяч на ход Жуниньо, тот выбегает со своей половины поля, вываливается на рандеву с Коваржем, технично перебросил снаряд через вратаря и поразил цель!
    • Угловой
      45'
      Угловой с левого фланга подает Гримальдо, Та скидывает мяч в центр, но "Карабах" отбивается.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Бенуа Бастьен к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Андраде после передачи Бензия остановил мяч у лицевой линии и мягко навесил во вратарскую - Коварж со второй попытки поймал снаряд.
    • 43'
      Первый удар в створ ворот в исполнении "Байера" - Гложек пробил из-за пределов штрафной, но особых проблем Лунёву не доставил.
    • 42'
      Штрафной в центральной зоне заработали хозяева поля, однако Янкович исполняет не самую точную подачу, отправляя мяч за лицевую.
    • 40'
      Едва не ошиблись хозяева в своей штрафной, Адли опередил соперника, но в итоге выпустил мяч за лицевую линию.
    • Угловой
      39'
      Снова Гримальдо исполняет подачу с левого фланга с угла поля, однако верховая борьба остается за игроками "Карабаха".
    • 38'
      Телла получает мяч на правом краю штрафной и исполняет подачу на дальнюю штангу, где Вешович не рискует и выбивает снаряд на угловой.
    • Опасный момент
      36'
      Жуниньо после перехвата в центре поля убегает в штрафную гостей и подает от лицевой линии, а Андраде головой не попадает в ближний угол!
    • 34'
      Неплохой заброс из глубины поля со штрафного исполняет Янкович, однако Коварж опережает Байрамова.
    • 33'
      7:1 по ударам к этой минуте встречи, тотальное преимущество у хозяев на данный момент.
    • 32'
      Отличные полчаса в исполнении "Карабаха" мы увидели, пока для "Байера" ничего, конечно, не потеряно, но есть риск сегодня впервые в сезоне проиграть.
    • 30'
      Андраде вошел в штрафную гостей и попытался пробить по воротам, но мяч угодил в Тапсоба.
    • 29'
      Еще одна острая атака удается "Карабаху", Зубир входит в штрафную с левого края и простреливает от лицевой - Коварж вылавливает мяч.
    • 28'
      Гложек после навеса Гримальдо добрался до верхового мяча, однако точного удара в исполнении Адама мы не увидели.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЯССИН БЕНЗИЯ!
      Жуниньо врывается в штрафную с левого края и катит в центр на Бензия, который вторым касанием метров с 13 посылает мяч под перекладину!
    • Опасный момент
      25'
      После розыгрыша углового Янкович стреляет с 20 метров, мяч попадает в штангу ворот "Байера", а вторым темпом удар Зубира накрыл Коссуну!
    • 24'
      Жуниньо отмечается неплохим ударом из-за пределов штрафной - Коварж отбивает мяч на угловой.
    • 23'
      Падение Жуниньо в штрафной площади "Байера" Бенуа Бастьена не впечатлило, игра продолжается.
    • 22'
      Вешович получает мяч на правом краю штрафной после диагонального перевода и исполняет сильный прострел, но Тапсоба снаряд выбивает.
    • Офсайд
      21'
      Гложек оказывается в положении "вне игры", уже после свистка следует точный удар по воротам Лунёва.
    • Угловой
      20'
      Угловой с левого фланга исполняет Гримальдо, но вновь борьба на втором этаже остается за хозяевами.
    • 19'
      В чемпионате Азербайджана у "Карабаха" в этом сезоне и близко нет конкурентов - уже 23 очка от второго места, совсем скоро агдамцы обеспечат себе очередной титул.
    • 17'
      "Карабах" в стыковых матчах Лиги Европы дал огня в противостоянии с "Брагой" - в Португалии команда Гурбана Гурбанова победила 4:2, в ответной встрече после удаления устроились на 0:2, однако в концовке дополнительной 30-минутки гол Ахундзаде принес азербайджанскому чемпиону историческую путевку в 1/8 финала.
    • 15'
      Адли с левого фланга исполняет плассирующую подачу на дальнюю штангу, но Телла добраться до мяча не сумел.
    • 14'
      Сегодня Хаби Алонсо, как мы видим, дает передышку некоторым лидерам - на скамейке запасных остались Градецки, Станишич, Джака, Вирц и Шик.
    • 13'
      Напомним, что "Байер" до сих пор не проиграл ни одного матча в этом сезоне - в Лиге Европы 6 побед из 6, в Кубке Германии команда Хаби Алонсо добралась уже до полуфинала, а в Бундеслиге отрыв от "Баварии" составляет уже 10 очков.
    • 12'
      Вешович получает мяч на правом фланге и исполняет кросс в штрафную, но оборона "Байера" снаряд выбивает.
    • Угловой
      11'
      Угловой с левого фланга исполнили гости, но без особого успеха, Тапсоба возвращал мяч во вратарскую, но в итоге круглый покинул пределы поля.
    • 10'
      Янкович отмечается ударом из-за пределов штрафной с отскоком от газона - Коварж накрывает мяч уверенно.
    • Травма, повреждение
      9'
      Медицинская помощь потребовалась Паласиосу, однако ничего серьезного с полузащитником "Байера" не случилось, остается он на поле.
    • Желтая карточка
      8'
      Жуниньо грубовато врезается в Паласиоса около чужой штрафной, незамедлительно следует карточка.
    • Фол, нарушение
      7'
      Снова Янковичу достается по ногам, в этот раз Гложек не смог добраться до мяча без фола.
    • 6'
      Правда, победа в Баку получилась крайне непростой - Бонифасе забил единственный гол с пенальти уже в компенсированное время.
    • 5'
      Напомним, что команды были в одной группе текущего розыгрыша Лиги Европы. "Байер" выиграл все шесть встреч, в том числе и у "Карабаха" - 5:1 дома и 1:0 на выезде.
    • Фол, нарушение
      4'
      Не удалось гостям прорваться в штрафную с левого края, а Иглесиас толкнул в спину Янковича.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в матче исполнили хозяева, Андраде после подачи Янковича добрался до мяча, но Паласиос попытку соперника заблокировал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 29.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах 2:0 Байер Л

    Исход игры
    Карабах
    44.6% (132)
    Ничья
    7.4% (22)
    Байер Л
    48% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.81% (84)
    Меньше
    60.19% (127)
    Обе команды забьют
    Да
    41.23% (87)
    Нет
    58.77% (124)
    Популярный счёт
    2:0 Карабах
    29.1% (86)
    1:2 Байер Л
    18.6% (55)
    0:2 Байер Л
    9.8% (29)
    1:3 Байер Л
    6.8% (20)
    1:1 Ничья
    2% (6)
    0:1 Байер Л
    1.7% (5)
    2:1 Карабах
    1.4% (4)
    0:3 Байер Л
    1% (3)
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