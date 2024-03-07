Помощь врачей требуется Андриху после единоборства с Бензия, также, кажется, и врачи "Карабаха" на поле.

Гранит Джака и Флориан Вирц появляются на поле вместо Эсекиэля Паласиоса и Адама Гложека.

Четверть часа отыграли команды после перерыва, пока никакого перелома в игре нет, посмотрим, что добавят вышедшие на замену лидеры.

Вирц обыгрался с партнером на левом краю штрафной и пробил практически с нулевого угла, но Лунёв спас, а у Флориана зафиксировали офсайд.

Штрафной с правого фланга подал Вирц, но хозяева отбились, вторым темпом Тапсоба пробил с линии штрафной после скидки Иглесиаса - Лунёв накрыл мяч в нижнем углу.

Очередной угловой в исполнении Гримальдо снова не приносит леверкузенцам успеха.

Тапсоба после навеса Гримальдо с углового выиграл борьбу на ближней штанге, но в створ ворот не попал.

Фримпонг получает мяч на правом фланге атаки, но его прострел прерывает Байрамов - угловой.

Гримальдо с углового подает на дальнюю штангу, Лунёв смахивает мяч в сторону, а в Андрея в этот момент врезается Андрих.

"Карабах" добирается до чужой штрафной, удара по воротам не случилось, но с тревогой болельщики "Байера" следили за этим эпизодом.

Теперь позиционно атакует "Карабах", мяч дошел до Вешовича на правом краю штрафной, а прострел Марко привел к угловому.

Угловой хозяева поля разыграли накоротке, однако в итоге мяч был упущен за пределы поля.

Шестой свой угловой подает "Байер", но вновь Гримальдо не удается найти голову кого-либо из партнеров по команде.

Адли дважды грузит мяч в штрафную с левого фланга, но удается "Карабаху" отбиться.

Удар Андриха с линии штрафной хозяева блокируют, Роберт остается лежать на газоне после контакта с защитником, но свисток судьи молчит.

Снова Гримальдо исполняет подачу с левого фланга с угла поля, однако верховая борьба остается за игроками "Карабаха".

Едва не ошиблись хозяева в своей штрафной, Адли опередил соперника, но в итоге выпустил мяч за лицевую линию.

Штрафной в центральной зоне заработали хозяева поля, однако Янкович исполняет не самую точную подачу, отправляя мяч за лицевую.

Первый удар в створ ворот в исполнении "Байера" - Гложек пробил из-за пределов штрафной, но особых проблем Лунёву не доставил.

Андраде после передачи Бензия остановил мяч у лицевой линии и мягко навесил во вратарскую - Коварж со второй попытки поймал снаряд.

Угловой с левого фланга подает Гримальдо, Та скидывает мяч в центр, но "Карабах" отбивается.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ЖУНИНЬО! Андраде низом катит мяч на ход Жуниньо, тот выбегает со своей половины поля, вываливается на рандеву с Коваржем, технично перебросил снаряд через вратаря и поразил цель!

38' Телла получает мяч на правом краю штрафной и исполняет подачу на дальнюю штангу, где Вешович не рискует и выбивает снаряд на угловой.

36' Жуниньо после перехвата в центре поля убегает в штрафную гостей и подает от лицевой линии, а Андраде головой не попадает в ближний угол!

34' Неплохой заброс из глубины поля со штрафного исполняет Янкович, однако Коварж опережает Байрамова.

33' 7:1 по ударам к этой минуте встречи, тотальное преимущество у хозяев на данный момент.

32' Отличные полчаса в исполнении "Карабаха" мы увидели, пока для "Байера" ничего, конечно, не потеряно, но есть риск сегодня впервые в сезоне проиграть.

30' Андраде вошел в штрафную гостей и попытался пробить по воротам, но мяч угодил в Тапсоба.

29' Еще одна острая атака удается "Карабаху", Зубир входит в штрафную с левого края и простреливает от лицевой - Коварж вылавливает мяч.

28' Гложек после навеса Гримальдо добрался до верхового мяча, однако точного удара в исполнении Адама мы не увидели.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЯССИН БЕНЗИЯ!

Жуниньо врывается в штрафную с левого края и катит в центр на Бензия, который вторым касанием метров с 13 посылает мяч под перекладину!

25' После розыгрыша углового Янкович стреляет с 20 метров, мяч попадает в штангу ворот "Байера", а вторым темпом удар Зубира накрыл Коссуну!

24' Жуниньо отмечается неплохим ударом из-за пределов штрафной - Коварж отбивает мяч на угловой.

23' Падение Жуниньо в штрафной площади "Байера" Бенуа Бастьена не впечатлило, игра продолжается.

22' Вешович получает мяч на правом краю штрафной после диагонального перевода и исполняет сильный прострел, но Тапсоба снаряд выбивает.

21' Гложек оказывается в положении "вне игры", уже после свистка следует точный удар по воротам Лунёва.

20' Угловой с левого фланга исполняет Гримальдо, но вновь борьба на втором этаже остается за хозяевами.

19' В чемпионате Азербайджана у "Карабаха" в этом сезоне и близко нет конкурентов - уже 23 очка от второго места, совсем скоро агдамцы обеспечат себе очередной титул.

17' "Карабах" в стыковых матчах Лиги Европы дал огня в противостоянии с "Брагой" - в Португалии команда Гурбана Гурбанова победила 4:2, в ответной встрече после удаления устроились на 0:2, однако в концовке дополнительной 30-минутки гол Ахундзаде принес азербайджанскому чемпиону историческую путевку в 1/8 финала.

15' Адли с левого фланга исполняет плассирующую подачу на дальнюю штангу, но Телла добраться до мяча не сумел.

14' Сегодня Хаби Алонсо, как мы видим, дает передышку некоторым лидерам - на скамейке запасных остались Градецки, Станишич, Джака, Вирц и Шик.

13' Напомним, что "Байер" до сих пор не проиграл ни одного матча в этом сезоне - в Лиге Европы 6 побед из 6, в Кубке Германии команда Хаби Алонсо добралась уже до полуфинала, а в Бундеслиге отрыв от "Баварии" составляет уже 10 очков.

12' Вешович получает мяч на правом фланге и исполняет кросс в штрафную, но оборона "Байера" снаряд выбивает.

11' Угловой с левого фланга исполнили гости, но без особого успеха, Тапсоба возвращал мяч во вратарскую, но в итоге круглый покинул пределы поля.

10' Янкович отмечается ударом из-за пределов штрафной с отскоком от газона - Коварж накрывает мяч уверенно.

9' Медицинская помощь потребовалась Паласиосу, однако ничего серьезного с полузащитником "Байера" не случилось, остается он на поле.

8' Жуниньо грубовато врезается в Паласиоса около чужой штрафной, незамедлительно следует карточка.

7' Снова Янковичу достается по ногам, в этот раз Гложек не смог добраться до мяча без фола.

6' Правда, победа в Баку получилась крайне непростой - Бонифасе забил единственный гол с пенальти уже в компенсированное время.

5' Напомним, что команды были в одной группе текущего розыгрыша Лиги Европы. "Байер" выиграл все шесть встреч, в том числе и у "Карабаха" - 5:1 дома и 1:0 на выезде.

4' Не удалось гостям прорваться в штрафную с левого края, а Иглесиас толкнул в спину Янковича.

3' Первый угловой в матче исполнили хозяева, Андраде после подачи Янковича добрался до мяча, но Паласиос попытку соперника заблокировал.