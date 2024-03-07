Без огочворочная победа Байера
Эмил #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|5
|0.38
|Андраде Леандро
|4
|0.31
|Бензия Яссин
|3
|0.23
|Байрамов Турал
|3 (3)
|0.23
|Зубир Абделла
|2
|0.15
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0.08
|Медина Кевин
|1
|0.08
|Силва Матеус II
|1
|0.08
|Ахундзаде Нариман
|1
|0.08
|Янкович Марко
|1 (1)
|0.08
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Андраде Патрик
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|0.57
|Вирц Флориан
|2
|0.29
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.29
|Гложек Адам
|2
|0.29
|Шик Патрик
|2
|0.29
|Тапсоба Эдмон
|2
|0.29
|Адли Амин
|1
|0.14
|Хофманн Йонас
|1
|0.14
|Фримпонг Жереми
|1
|0.14
|Телла Нейтан
|1
|0.14
|Станишич Йосип
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|6
|0
|Вешович Марко
|2
|1
|Джафаргулиев Элвин
|2
|1
|Янкович Марко
|3
|0
|Медина Кевин
|3
|0
|Андраде Патрик
|2
|0
|Мустафазаде Бахлул
|2
|0
|Байрамов Турал
|2
|0
|Андраде Леандро
|2
|0
|Гугешашвили Лука
|2
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Джиджа Редон
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Карабах
|Жуниньо VI
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Рома
|Н'Дика Эван
|4