Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
История личных встреч
Карабах
Байер Л
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|4
|0.33
|Андраде Леандро
|4
|0.33
|Байрамов Турал
|3 (3)
|0.25
|Бензия Яссин
|2
|0.17
|Зубир Абделла
|2
|0.17
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0.08
|Медина Кевин
|1
|0.08
|Силва Матеус II
|1
|0.08
|Ахундзаде Нариман
|1
|0.08
|Янкович Марко
|1 (1)
|0.08
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|0.67
|Вирц Флориан
|2
|0.33
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.33
|Гложек Адам
|2
|0.33
|Шик Патрик
|2
|0.33
|Тапсоба Эдмон
|2
|0.33
|Адли Амин
|1
|0.17
|Хофманн Йонас
|1
|0.17
|Фримпонг Жереми
|1
|0.17
|Телла Нейтан
|1
|0.17
|Станишич Йосип
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|6
|0
|Вешович Марко
|2
|1
|Джафаргулиев Элвин
|2
|1
|Янкович Марко
|3
|0
|Медина Кевин
|3
|0
|Андраде Патрик
|2
|0
|Мустафазаде Бахлул
|2
|0
|Байрамов Турал
|2
|0
|Андраде Леандро
|2
|0
|Гугешашвили Лука
|2
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Джиджа Редон
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
Карабах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
13
Карабах
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
10%
5
28%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
2
10%
0
0%
91-120
Пропущено
16
4
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
6
38%
1
25%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Нефтчи - Карабах 1:4 Габала - Карабах 0:4 Карабах - Сумгаит 2:0 Карабах - Брага 2:3
Брага - Карабах 2:4 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4 Сабаил - Карабах 1:2 Сабах Баку - Карабах 1:7 Кяпаз - Карабах 1:2 Карабах - Араз ПФК 3:1 Зира - Карабах 0:1 Карабах - МОИК Баку 1:0 Карабах - Нефтчи 2:0 Карабах - Хеккен 2:1 Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2 Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Сабаил 3:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0
Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1
Результаты матчей
Карабах
Байер Л
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Карабах
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
21
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
51
111
33
111
33
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Рома
|Н'Дика Эван
|4
Прогнозы на матч Карабах - Байер Л
Исход игры
Карабах
49.1% (55)
Ничья
10.7% (12)
Байер Л
40.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (34)
Меньше
60.47% (52)
Обе команды забьют
Да
41.86% (36)
Нет
58.14% (50)
Популярный счёт
2:0 Карабах
32.1% (36)
1:2 Байер Л
18.8% (21)
1:3 Байер Л
8% (9)
0:2 Байер Л
7.1% (8)
1:1 Ничья
3.6% (4)
0:1 Байер Л
2.7% (3)
2:1 Карабах
1.8% (2)
0:3 Байер Л
1.8% (2)
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