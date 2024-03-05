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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Карабах
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 109
Карабах 50.5% (55)
X 11% (12)
Байер Л 38.5% (42)
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Карабах
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5.40
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История личных встреч

Карабах
Байер Л

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
5:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 4 0.33
Андраде Леандро 4 0.33
Байрамов Турал 3 (3) 0.25
Бензия Яссин 2 0.17
Зубир Абделла 2 0.17
Мустафазаде Бахлул 1 0.08
Медина Кевин 1 0.08
Силва Матеус II 1 0.08
Ахундзаде Нариман 1 0.08
Янкович Марко 1 (1) 0.08
Гусейнов Бадави 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 (1) 0.67
Вирц Флориан 2 0.33
Гримальдо Алехандро 2 0.33
Гложек Адам 2 0.33
Шик Патрик 2 0.33
Тапсоба Эдмон 2 0.33
Адли Амин 1 0.17
Хофманн Йонас 1 0.17
Фримпонг Жереми 1 0.17
Телла Нейтан 1 0.17
Станишич Йосип 0 0
Джака Гранит 0 0
Андрих Роберт 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 6 0
Вешович Марко 2 1
Джафаргулиев Элвин 2 1
Янкович Марко 3 0
Медина Кевин 3 0
Андраде Патрик 2 0
Мустафазаде Бахлул 2 0
Байрамов Турал 2 0
Андраде Леандро 2 0
Гугешашвили Лука 2 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Джиджа Редон 1 0
Силва Матеус II 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Та Джонатан 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Бонифасе Виктор 1 0

Результаты матчей

Карабах
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
Карабах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
13
Карабах
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
10%
5
28%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
2
10%
0
0%
91-120

Пропущено

16
4
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
6
38%
1
25%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Нефтчи - Карабах 1:4 Габала - Карабах 0:4 Карабах - Сумгаит 2:0 Карабах - Брага 2:3
Брага - Карабах 2:4 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4 Сабаил - Карабах 1:2 Сабах Баку - Карабах 1:7 Кяпаз - Карабах 1:2 Карабах - Араз ПФК 3:1 Зира - Карабах 0:1 Карабах - МОИК Баку 1:0 Карабах - Нефтчи 2:0 Карабах - Хеккен 2:1 Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2 Сабах Баку - Карабах 1:2 Карабах - Сабаил 3:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0
Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1

Результаты матчей

Карабах
Байер Л

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Карабах
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
5
1
1
11
2.5
3
3
1
11
3.5
3
3

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 109
    Карабах 50.5% (55)
    X 11% (12)
    Байер Л 38.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Байер Л
    9.00
    5.40
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    Прогнозы на матч Карабах - Байер Л

    Исход игры
    Карабах
    49.1% (55)
    Ничья
    10.7% (12)
    Байер Л
    40.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.53% (34)
    Меньше
    60.47% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (36)
    Нет
    58.14% (50)
    Популярный счёт
    2:0 Карабах
    32.1% (36)
    1:2 Байер Л
    18.8% (21)
    1:3 Байер Л
    8% (9)
    0:2 Байер Л
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    0:1 Байер Л
    2.7% (3)
    2:1 Карабах
    1.8% (2)
    0:3 Байер Л
    1.8% (2)
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